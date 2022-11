Hệ thống cung cấp điện đang là điểm yếu của Ukraine?

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 9 tháng và cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine đang ngày càng trở nên tồi tệ. Theo thông tin của truyền thông Mỹ, Ukraine hiện đang hứng chịu thiệt hại bởi các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Các quan chức Kiev cho biết, 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại do nghiêm trọng và các kỹ sư đang cố gắng sửa chữa, nhưng không có thiết bị cần thiết. Để ngăn chặn tình trạng mất điện toàn bộ, công ty năng lượng nhà nước Ukraine sẽ lần lượt cắt điện ở 7 bang trong một ngày. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết, Kiev có nguy cơ mất điện, nước và hệ thống sưởi. Ông nói, 450.000 ngôi nhà ở Kiev không có điện; với trung bình ba người mỗi hộ gia đình, thì hàng triệu người ở Kiev hiện không có điện sinh hoạt. Hiện tình trạng mất điện diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông Klitschko tiết lộ rằng, cách đây vài ngày, tình hình không đến nỗi tệ; nhưng hiện tại, Kiev đang sống trong tình trạng mất điện tăng hơn 1,5 lần so với mấy ngày trước và tình hình càng tệ hơn theo thời gian. Các kế hoạch đã được vạch ra nhằm sơ tán 3 triệu người khỏi Kiev, để tránh thiệt hại thêm cho người dân Ukraine. Trước sự bắn phá liên tục từ các cuộc không kích của Nga, buộc các nhà chức trách Ukraine phải xem xét khả năng giảm rủi ro cho cuộc sống của người dân. Bây giờ một khi điện nước bị cắt, người dân sẽ đối mặt với nguy cơ sinh tồn, chưa kể mùa đông đang đến gần; đặc biệt việc cắt nhiệt sưởi của các tòa nhà lại càng đáng lo ngại. Ông Roman Tcaciuc, người đứng đầu bộ phận an ninh của chính quyền thành phố Kiev nói thẳng rằng, Kiev có thể mất toàn bộ hệ thống cung cấp điện. Do đó, nếu thành phố bị mất điện, 3 triệu dân Kiev sẽ phải sơ tán và khi đó Kiev sẽ trở thành một “thành phố ma”. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, đã có nhiều dự đoán về việc “giải quyết” thủ đô Ukraine. Đặc biệt khi quân đội Nga bao vây Kiev, người ta từng lo ngại rằng, Kiev sẽ bị quân đội Nga tràn ngập. Nhưng sau đó, quân Nga đã rút quân khỏi ngoại ô Kiev và các hoạt động quân sự tiếp theo ít nhằm vào thành phố này; điều này đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của Kiev. Suốt một thời gian dài, Nga không tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Kiev, khi cho rằng đây không còn là mục tiêu chủ yếu của Nga. Nhưng sau vụ nổ cầu Crimea, các cuộc tập kích vào Kiev tiếp tục diễn ra từ ngày 10/10 đến nay. So với lần bao vây Kiev trước đây, lựa chọn lần này của Nga là tấn công Kiev bằng đường không, tập trung vào hạ tầng cung cấp điện và các cơ sở khác của Kiev. Và hiệu quả các cuộc tấn công của Nga là rõ ràng và kết quả nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến của phía Ukraine. Các cuộc tập kích diễn ra liên tục, và chiến thuật này có dấu ấn quan trọng của Tư lệnh chiến trường mới của Nga tại Ukraine, Tướng Sulovykin. Trước kia Nga đã từng kiên định chiến lược hoàn toàn tránh các cơ sở dân sự và chỉ đánh vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Nhưng hiện nay, chiến lược này đã hoàn toàn thay đổi. Các cuộc tập kích ồ ạt của Nga đã dẫn đến mất điện, nước, hệ thống sưởi và thông tin liên lạc trên khắp Ukraine. Điều này cũng xác nhận những gì các quan chức Kiev đã nói. Mặc dù hàng nghìn điểm sưởi công cộng đã được triển khai tại Kiev, nhưng nó vẫn chưa đủ để ba triệu người sử dụng. Hơn nữa, tên lửa và máy bay không người lái cảm tử của Nga vẫn chưa dừng tấn công. Khi Moskva thay tướng chiến trường và cục diện trên chiến trường đã thay đổi rõ rệt; điều đó được thể hiện khi tiếng còi phòng không vang lên hàng ngày trên khắp lãnh thổ Ukraine. Mặc dù thương vong dân sự là rất ít, nhưng đó là một đòn giáng mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đồng thời các cuộc tập kích tên lửa của Nga cũng sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế Ukraine, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của của quốc gia này. Điều này chắc chắn sẽ có tác động trực diện đến cục diện chiến trường, nhất là nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Ngay cả khi được các nước NATO liên tục giúp đỡ các hệ thống phòng không, khả năng Ukraine vẫn lâm nguy, khó có thể chống chọi với các đợt không kích tiếp theo của Nga. Điều này cũng có nghĩa là 3 triệu người ở Kiev phải đối mặt với việc sơ tán. Nhưng vấn đề là, ba triệu cư dân của Kiev sơ tán đi đâu? Thủ đô Kyiv đã trong tình trạng như vậy, những phần lãnh thổ còn lại của Ukraine liệu có thể tốt hơn?

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 9 tháng và cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine đang ngày càng trở nên tồi tệ. Theo thông tin của truyền thông Mỹ, Ukraine hiện đang hứng chịu thiệt hại bởi các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Các quan chức Kiev cho biết, 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại do nghiêm trọng và các kỹ sư đang cố gắng sửa chữa, nhưng không có thiết bị cần thiết. Để ngăn chặn tình trạng mất điện toàn bộ, công ty năng lượng nhà nước Ukraine sẽ lần lượt cắt điện ở 7 bang trong một ngày. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết, Kiev có nguy cơ mất điện , nước và hệ thống sưởi. Ông nói, 450.000 ngôi nhà ở Kiev không có điện; với trung bình ba người mỗi hộ gia đình, thì hàng triệu người ở Kiev hiện không có điện sinh hoạt. Hiện tình trạng mất điện diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông Klitschko tiết lộ rằng, cách đây vài ngày, tình hình không đến nỗi tệ; nhưng hiện tại, Kiev đang sống trong tình trạng mất điện tăng hơn 1,5 lần so với mấy ngày trước và tình hình càng tệ hơn theo thời gian. Các kế hoạch đã được vạch ra nhằm sơ tán 3 triệu người khỏi Kiev, để tránh thiệt hại thêm cho người dân Ukraine. Trước sự bắn phá liên tục từ các cuộc không kích của Nga, buộc các nhà chức trách Ukraine phải xem xét khả năng giảm rủi ro cho cuộc sống của người dân. Bây giờ một khi điện nước bị cắt, người dân sẽ đối mặt với nguy cơ sinh tồn, chưa kể mùa đông đang đến gần; đặc biệt việc cắt nhiệt sưởi của các tòa nhà lại càng đáng lo ngại. Ông Roman Tcaciuc, người đứng đầu bộ phận an ninh của chính quyền thành phố Kiev nói thẳng rằng, Kiev có thể mất toàn bộ hệ thống cung cấp điện. Do đó, nếu thành phố bị mất điện, 3 triệu dân Kiev sẽ phải sơ tán và khi đó Kiev sẽ trở thành một “thành phố ma”. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, đã có nhiều dự đoán về việc “giải quyết” thủ đô Ukraine. Đặc biệt khi quân đội Nga bao vây Kiev, người ta từng lo ngại rằng, Kiev sẽ bị quân đội Nga tràn ngập. Nhưng sau đó, quân Nga đã rút quân khỏi ngoại ô Kiev và các hoạt động quân sự tiếp theo ít nhằm vào thành phố này; điều này đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của Kiev. Suốt một thời gian dài, Nga không tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Kiev, khi cho rằng đây không còn là mục tiêu chủ yếu của Nga. Nhưng sau vụ nổ cầu Crimea, các cuộc tập kích vào Kiev tiếp tục diễn ra từ ngày 10/10 đến nay. So với lần bao vây Kiev trước đây, lựa chọn lần này của Nga là tấn công Kiev bằng đường không, tập trung vào hạ tầng cung cấp điện và các cơ sở khác của Kiev. Và hiệu quả các cuộc tấn công của Nga là rõ ràng và kết quả nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến của phía Ukraine. Các cuộc tập kích diễn ra liên tục, và chiến thuật này có dấu ấn quan trọng của Tư lệnh chiến trường mới của Nga tại Ukraine, Tướng Sulovykin. Trước kia Nga đã từng kiên định chiến lược hoàn toàn tránh các cơ sở dân sự và chỉ đánh vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Nhưng hiện nay, chiến lược này đã hoàn toàn thay đổi. Các cuộc tập kích ồ ạt của Nga đã dẫn đến mất điện, nước, hệ thống sưởi và thông tin liên lạc trên khắp Ukraine. Điều này cũng xác nhận những gì các quan chức Kiev đã nói. Mặc dù hàng nghìn điểm sưởi công cộng đã được triển khai tại Kiev, nhưng nó vẫn chưa đủ để ba triệu người sử dụng. Hơn nữa, tên lửa và máy bay không người lái cảm tử của Nga vẫn chưa dừng tấn công. Khi Moskva thay tướng chiến trường và cục diện trên chiến trường đã thay đổi rõ rệt; điều đó được thể hiện khi tiếng còi phòng không vang lên hàng ngày trên khắp lãnh thổ Ukraine. Mặc dù thương vong dân sự là rất ít, nhưng đó là một đòn giáng mạnh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đồng thời các cuộc tập kích tên lửa của Nga cũng sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế Ukraine, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của của quốc gia này. Điều này chắc chắn sẽ có tác động trực diện đến cục diện chiến trường, nhất là nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Ngay cả khi được các nước NATO liên tục giúp đỡ các hệ thống phòng không, khả năng Ukraine vẫn lâm nguy, khó có thể chống chọi với các đợt không kích tiếp theo của Nga. Điều này cũng có nghĩa là 3 triệu người ở Kiev phải đối mặt với việc sơ tán. Nhưng vấn đề là, ba triệu cư dân của Kiev sơ tán đi đâu? Thủ đô Kyiv đã trong tình trạng như vậy, những phần lãnh thổ còn lại của Ukraine liệu có thể tốt hơn?