Hé lộ vũ khí có thể gây “sóng thần phóng xạ” của Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 20/01 cho biết, nước này đã thử nghiệm vũ khí tấn công dưới nước không người lái, có khả năng mang vũ khí hạt nhân Haeil “Sóng thần” để đáp trả các cuộc tập trận chung lớn của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.Triều Tiên tuy vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa, nhưng nước này vẫn đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển vũ khí tấn công dưới nước tầm xa. Bình Nhưỡng lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của loại vũ khí này vào tháng 3/2023, khi nước này tuyên bố đã thử nghiệm một tàu lặn robot có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vũ khí này được cho là có thể gây ra “cơn sóng thần phóng xạ siêu mạnh” khi phát nổ. Một cuộc thử nghiệm loại vũ khí này được cho là đã được tiến hành vào đầu tháng 1 vừa qua, để đáp trả cuộc tập trận chung có sự tham gia của các tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các cuộc tập trận hàng hải chung được tổ chức ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju trong ba ngày kể từ ngày 15/1, với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson và tàu tuần dương Aegis Princeton của Mỹ, cùng các tàu chiến của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hàn Quốc. Để đáp trả động thái này, Viện Hệ thống Vũ khí Dưới nước thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng với vũ khí Haeil-5-23 trên Biển Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố: “Thế trận đối phó dựa trên vũ khí hạt nhân dưới nước của quân đội chúng tôi đang được hoàn thiện hơn nữa và vũ khí này sẽ góp phần ngăn chặn các hoạt động quân sự thù địch của Hải quân Mỹ và các đồng minh. Hải quân Mỹ thông báo rằng, Nhóm tấn công tàu sân bay (CSG) 1, dẫn đầu bởi soái hạm là tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN-70), cùng Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) và Hải quân Hàn Quốc (ROKN), đã tiến hành một cuộc tập trận hàng hải ba bên, thể hiện cam kết của họ trong việc tăng cường an ninh và ổn định khu vực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong sự kiện kéo dài ba ngày, ba quốc gia trên đã cùng nhau tiến hành các hoạt động liên lạc hàng hải, huấn luyện hoạt động ngăn chặn hàng hải, diễn tập tác chiến trên không và tiến hành giao lưu thủy thủ. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 71 năm Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Hàn Quốc năm 1953 và hơn 70 năm quan hệ đối tác với Nhật Bản kể từ Hiệp ước An ninh giữa Mỹ và Nhật Bản năm 1951. Bộ Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ: "Chúng tôi cực lực lên án Mỹ và các nước đồng minh vì những hành động liều lĩnh đe dọa nghiêm trọng an ninh của Triều Tiên ngay từ đầu năm và nghiêm khắc cảnh báo họ về những hậu quả thảm khốc mà họ phải gánh chịu". Triều Tiên cho biết vào tháng 3/2023 rằng, họ đã thử nghiệm Haeil-5-23 trong vài ngày trước khi cho nổ đầu đạn thử nghiệm. Truyền thông nhà nước đưa tin, Haeil-5-23 được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công lén lút trong vùng biển của đối phương. “Độ tin cậy và an toàn của hệ thống vũ khí đã được xác minh”, KCNA đưa tin vào thời điểm đó. Một báo cáo khác được KCNA công bố vài tuần sau đó cho biết, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm một tàu không người lái tấn công hạt nhân dưới nước khác trong 71 giờ và chứng tỏ "khả năng tấn công chí mạng" của vũ khí này. “Xét đến trình độ khoa học quốc phòng của Triều Tiên và thực tế là loại vũ khí này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nó chưa đến giai đoạn gây ra mối đe dọa đáng kể”, Ahn Chan-il, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Thế giới cho biết. Nga cũng đã phát triển một loại ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân có tên Poseidon, được thiết kế để tấn công một thành phố ven biển hoặc cơ sở hải quân. Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử đưa tin rằng, loại ngư lôi trang bị hạt nhân tầm xa đầu tiên đã được Nga sản xuất vào đầu năm 2023.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 20/01 cho biết, nước này đã thử nghiệm vũ khí tấn công dưới nước không người lái, có khả năng mang vũ khí hạt nhân Haeil “Sóng thần” để đáp trả các cuộc tập trận chung lớn của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Triều Tiên tuy vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa, nhưng nước này vẫn đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển vũ khí tấn công dưới nước tầm xa. Bình Nhưỡng lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của loại vũ khí này vào tháng 3/2023, khi nước này tuyên bố đã thử nghiệm một tàu lặn robot có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vũ khí này được cho là có thể gây ra “cơn sóng thần phóng xạ siêu mạnh” khi phát nổ. Một cuộc thử nghiệm loại vũ khí này được cho là đã được tiến hành vào đầu tháng 1 vừa qua, để đáp trả cuộc tập trận chung có sự tham gia của các tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các cuộc tập trận hàng hải chung được tổ chức ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju trong ba ngày kể từ ngày 15/1, với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson và tàu tuần dương Aegis Princeton của Mỹ, cùng các tàu chiến của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hàn Quốc. Để đáp trả động thái này, Viện Hệ thống Vũ khí Dưới nước thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng với vũ khí Haeil-5-23 trên Biển Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố: “Thế trận đối phó dựa trên vũ khí hạt nhân dưới nước của quân đội chúng tôi đang được hoàn thiện hơn nữa và vũ khí này sẽ góp phần ngăn chặn các hoạt động quân sự thù địch của Hải quân Mỹ và các đồng minh. Hải quân Mỹ thông báo rằng, Nhóm tấn công tàu sân bay (CSG) 1, dẫn đầu bởi soái hạm là tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson (CVN-70), cùng Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) và Hải quân Hàn Quốc (ROKN), đã tiến hành một cuộc tập trận hàng hải ba bên, thể hiện cam kết của họ trong việc tăng cường an ninh và ổn định khu vực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong sự kiện kéo dài ba ngày, ba quốc gia trên đã cùng nhau tiến hành các hoạt động liên lạc hàng hải, huấn luyện hoạt động ngăn chặn hàng hải, diễn tập tác chiến trên không và tiến hành giao lưu thủy thủ. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 71 năm Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Hàn Quốc năm 1953 và hơn 70 năm quan hệ đối tác với Nhật Bản kể từ Hiệp ước An ninh giữa Mỹ và Nhật Bản năm 1951. Bộ Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ: "Chúng tôi cực lực lên án Mỹ và các nước đồng minh vì những hành động liều lĩnh đe dọa nghiêm trọng an ninh của Triều Tiên ngay từ đầu năm và nghiêm khắc cảnh báo họ về những hậu quả thảm khốc mà họ phải gánh chịu". Triều Tiên cho biết vào tháng 3/2023 rằng, họ đã thử nghiệm Haeil-5-23 trong vài ngày trước khi cho nổ đầu đạn thử nghiệm. Truyền thông nhà nước đưa tin, Haeil-5-23 được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công lén lút trong vùng biển của đối phương. “Độ tin cậy và an toàn của hệ thống vũ khí đã được xác minh”, KCNA đưa tin vào thời điểm đó. Một báo cáo khác được KCNA công bố vài tuần sau đó cho biết, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm một tàu không người lái tấn công hạt nhân dưới nước khác trong 71 giờ và chứng tỏ "khả năng tấn công chí mạng" của vũ khí này. “Xét đến trình độ khoa học quốc phòng của Triều Tiên và thực tế là loại vũ khí này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nó chưa đến giai đoạn gây ra mối đe dọa đáng kể”, Ahn Chan-il, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Thế giới cho biết. Nga cũng đã phát triển một loại ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân có tên Poseidon, được thiết kế để tấn công một thành phố ven biển hoặc cơ sở hải quân. Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử đưa tin rằng, loại ngư lôi trang bị hạt nhân tầm xa đầu tiên đã được Nga sản xuất vào đầu năm 2023.