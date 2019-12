Hãng sản xuất Nga tiết lộ Việt Nam mua loại súng bắn tỉa bảo vệ Tổng thống Putin

Thông tin trên được vị giám đốc Nga tiết lộ khi có cuộc trò chuyện với Sputnik, trong năm 2019, Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc thuyết trình về những khẩu súng trường này tại các triển lãm quốc tế. Những khách hàng đã mua súng bắn tỉa ORSIS T-5000 là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Đức, Brazil, Mexico và Việt Nam. Đây là súng bắn tỉa thế hệ mới được tổ hợp Tochnost nghiên cứu, thiết kế và giao cho nhà máy của Công ty ORSIS Promtexnologia sản xuất. T-5000 là vũ khí chuyên dụng trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố hoặc quân đội để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Khẩu T-5000 có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu từ khoảng cách tới 2km. Khả năng này đã được kiểm chứng khi hồi năm 2012, binh sĩ Nga sử dụng khẩu súng này giành chiến thắng trong cuộc thi bắn tỉa quân sự quốc tế. Súng có độ giật thấp, độ nặng cò súng có thể thay đổi, trang bị hệ thống kính ngắm và nòng súng được phủ vật liệu bí mật để đảm bảo độ chính xác.Súng bắn tỉa ORSIS T-5000 được sản xuất với hai cỡ nòng để bắn đạn 308 Winchester (7.62x51mm) và đạn 338 Lapua magnum (8.6x70mm). Nòng súng được khắc rãnh bên ngoài để tăng khả năng tản nhiệt, đầu nòng tích hợp bộ phận chống giật nhưng có thể tháo ra để gắn bộ phận chống giật khác hiệu quả hơn nếu có. T-5000 được chế tạo bằng thép không gỉ sử dụng thiết kế thoi nạp đạn trượt lên đạn bằng tay cũng như thoi nạp đạn xoay với hai móc khóa viên đạn cố định vào vị trí. Súng có thể được làm thích hợp với người thuận tay phải hoặc tay trái tùy theo yêu cầu. Báng súng có thể điều chỉnh chiều dài và chiều cao để phù hợp với xạ thủ. Hộp tiếp đạn đạn của súng có thể chứa từ 5 đến 10 viên và làm bằng nhôm ép. Nút khóa an toàn nằm ở phía sau ngay trên thoi nạp đạn với ba chế độ là: Bắn, an toàn và an toàn khóa cố định thoi nạp đạn. Súng không có đầu ruồi nhưng được lắp ray để có thể gắn các loại ống ngắm khác nhau. Súng có thể gắn thêm chân chống và các bộ phận khác để xạ thủ có thể xạ kích thuận tiện hơn.

