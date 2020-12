Hải quân Trung Quốc: Thách thức lớn nhất đối với Mỹ sau Chiến tranh Lạnh

Theo thông tin trên trang web của Học viện Hải quân Mỹ, Quốc hội Mỹ mới đây đã công bố báo cáo về hiện đại hóa Hải quân Trung Quốc. Báo cáo nêu rõ, trong kỷ nguyên mới của sự cạnh tranh nước lớn, việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả hiện đại hóa hải quân, đã trở thành mối ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch quốc phòng và ngân sách quân sự của Mỹ. Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự Hải quân trên tàu sân bay Sơn Đông - Nguồn: Sina Kể từ đầu những năm 1990, Hải quân Trung Quốc đã trải qua hơn 25 năm hiện đại hóa liên tục và đã trở thành lực lượng hải quân lớn; có thể thực hiện nhiều hoạt động ở các vùng biển xa hơn, bao gồm Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thậm chí là vùng biển Châu Âu. Ảnh: Bảng so sánh Hải quân Mỹ và Trung Quốc từ năm 2005-2020. Nguồn: Hải quân Mỹ. Sự lớn mạnh của lực lượng Hải quân Trung Quốc được coi là một thách thức lớn đối với Hải quân Mỹ, trong việc duy trì quyền kiểm soát đối với Tây Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Hải quân Mỹ đối mặt với một thách thức như vậy, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Nguồn: China Military Việc phát triển lực lượng hải quân hiện đại, cũng là yếu tố then chốt, để Trung Quốc thách thức vị thế lâu dài của Mỹ như một cường quốc quân sự hàng đầu ở Tây Thái Bình Dương. Ảnh: Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Nguồn: Sina Một số nhà hoạch định chiến lược Mỹ bày tỏ lo ngại về tốc độ đóng tàu của Hải quân Trung Quốc (đặc biệt là đóng tàu mặt nước cỡ lớn), dẫn đến việc thu hẹp khoảng cách sức mạnh giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Mỹ. Ảnh: Biên đội tàu sân bay của Trung Quốc tập trận trên biển - Nguồn: Sina Các nỗ lực hiện đại hóa của Hải quân Trung Quốc bao gồm việc đóng một loạt tàu mới, máy bay chiến đấu và các dự án vũ khí liên quan, cũng như những tiến bộ trong đảm bảo hậu cần, huấn luyện và các cuộc tập trận. Mặc dù Hải quân Trung Quốc vẫn còn những hạn chế và yếu kém nhất định, nhưng họ đang nỗ lực để khắc phục những tồn tại này. Ảnh: Biên đội tàu sân bay của Trung Quốc tập trận - Nguồn: Sina Mục đích của những nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc là nhằm hiện thực hóa vô lý về chủ quyền lãnh hải của lãnh đạo nước này, đặc biệt là Biển Đông và sẵn sàng cho một cuộc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, cũng như bảo vệ các lợi ích liên quan của Trung Quốc. Nguồn: Sina Nhất quán với những mục tiêu này, Trung Quốc hy vọng rằng hải quân có thể trở thành một phần của lực lượng chống tiếp cận/ xâm nhập khu vực (A2/AD), có thể ngăn chặn Mỹ can thiệp vào các khu vực ngoài khơi của Trung Quốc, bao gồm cả Đài Loan và nhiều khu vực khác. Nguồn: Sina Các nhiệm vụ khác của Hải quân Trung Quốc bao gồm thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải (bao gồm chống cướp biển), sơ tán Hoa kiều từ nước ngoài, thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Ảnh: Một biên đội tàu chiến Trung Quốc. Nguồn: Sina Trong những năm gần đây, Hải quân Mỹ đã thực hiện một số hành động để đối phó với việc hiện đại hóa Hải quân Trung Quốc bao gồm: Đưa nhiều tàu chiến hơn đến khu vực Thái Bình Dương để triển khai; điều động các tàu và máy bay quân sự mới, mạnh nhất và những đơn vị thiện chiến nhất đến khu vực Thái Bình Dương. Ảnh: Biên đội tàu sân bay Mỹ trong cuộc tập trận vào tháng 7/2020 - Nguồn: Hải quân Mỹ. Cùng với đó Hải quân Mỹ duy trì thường xuyên, hoặc tăng cường các chuyến tuần tra, huấn luyện và tập trận trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương với các quốc gia đồng minh và lực lượng hải quân khác. Nguồn: Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ tiếp tục tăng số lượng và quy mô tàu chiến; đẩy nhanh tiến độ phát triển nhiều dự án mới, phát triển công nghệ quân sự mới và trang bị tàu chiến, máy bay chiến đấu, tàu không người lái và vũ khí mới; phát triển các khái niệm tác chiến mới, để chống lại Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Biên đội tàu sân bay Mỹ đang hoạt động ở Tây Thái Bình Dương - Nguồn: Hải quân Mỹ. Trong vài năm tới, Hải quân Mỹ sẽ chuyển đổi thành một cấu trúc hạm đội phi tập trung hơn, giảm tỷ lệ tàu lớn và tăng số lượng các tàu nhỏ và tàu không người lái. Câu hỏi đặt ra với Quốc hội Mỹ là, liệu Hải quân Mỹ có thể đối phó được Hải quân Trung Quốc đang được hiện đại hóa với "cấp số nhân" hay không thì tới nay vẫn bị bỏ ngỏ. Nguồn: Hải quân Mỹ. Hạm đội khổng lồ của Hải quân Trung Quốc duyệt binh trên biển.

