Hải quân Mỹ tập trận ở Caribbean, máy bay chở khách lân cận sợ "tai bay vạ gió"

Theo thông tin được tờ Daily Mail đăng tải, tổ chức hàng không dân dụng Mỹ (FAA) vừa đưa ra công báo cho các máy bay chở khách bay qua khu vực biển Caribbean về việc có khả năng sẽ bị mất tín hiệu GPS dẫn đường. Cụ thể, FAA cho biết tổ chức này đã nhận cảnh báo từ Hải quân Mỹ về cuộc tập trận ở vùng biển Caribbean sắp tới. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, các máy bay chở khách có thể sẽ bị mất hoặc bị nhiễu tín hiệu GPS nếu bay qua vùng biển này. Hải quân Mỹ cũng cho biết các máy bay sẽ bị ảnh hướng lớn nhất khi hoạt động ở độ cao từ 15 mét tới 12.000 mét trong khu vực mất sóng. Thông thường, các máy bay chở khách sẽ bay ở độ cao 10.000 mét so với mực nước biển để có thể tiết kiệm tối đa nhiên liệu sử dụng. Như vậy có nghĩa, mọi máy bay chở khách bay qua khu vực biển Caribbean sẽ bị mất tín hiệu GPS. FAA cho biết việc mất tín hiệu GPS khi đang bay trên biển là sự cố không có gì quá đáng ngại với các phi công dân dụng được huấn luyện chuyên nghiệp. Vậy nên hành khách di chuyển trên khu vực biển này sẽ không phải lo ngại bất cứ vấn đề gì về việc mất an toàn có thể xảy ra. FAA cũng cho biết, trong trường hợp "tính mạng con người bị nguy hiểm", tổ chức này sẽ liên lạc trực tiếp đến lực lượng Hải quân Mỹ để dừng việc làm nhiễu sóng GPS. Thông thường, khi một máy bay chở khách hoặc bất cứ phương tiện bay nào phát tín hiệu khẩn cấp, nó sẽ nhận được sự ưu tiên cao nhất, mọi thủ tục rườm rà khác sẽ được bỏ qua để cứu máy bay trước tiên. Trong quá khứ, có không ít trường hợp các máy bay chở khách phát tín hiệu khẩn cấp đã hạ cánh xuống các căn cứ quân sự bí mật của không quân Mỹ - nơi bình thường luôn là địa điểm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Hải quân Mỹ cho biết, việc làm nhiễu sóng tín hiệu GPS để lực lượng này có thể thực hiện tập trận một cách bí mật trên biển mà không bị máy bay do thám của nước ngoài tìm kiếm, theo dõi. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Hải quân Mỹ "quảng cáo" lực lượng đặc nhiệm SEALs.

