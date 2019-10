Các quốc gia không có quân đội sẽ bảo vệ mình như thế nào?

Andorra - một quốc gia nhỏ bé nằm kẹp giữa Pháp và Tây Ban Nha có dân số chỉ khoảng 85.000 người và hoàn toàn không có quân đội mặc dù cũng có lực lượng cảnh sát riêng. Quốc gia này hoàn toàn dựa dẫm vào hai "ông lớn" hàng xóm vể mặt quốc phòng. Nguồn ảnh: BI. Đảo Cook - hòn đảo được đặt tên theo vị thuyền trưởng James Cook huyền thoại cũng hoàn toàn không có quân đội. Trách nhiệm bảo vệ hòn đảo này thuộc về Quân đội New Zealand mặc dù đảo Cook hoàn toàn độc lập về mặt chính trị so với New Zealand. Nguồn ảnh: BI. Costa Rica, quốc gia được mệnh ranh là "Thuỵ Sĩ ở Trung Mỹ" cũng không có quân đội kể từ năm 1949. Trách nhiệm bảo vệ Costa Rica thuộc về Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Curacao, quốc gia nhỏ bé nằm ở biển Caribbean cũng không sở hữu quân đội. Trách nhiệm bảo vệ quốc gia này thuộc về... quân đội Hà Lan - quốc gia nằm cách Curacao gần nửa vòng Trái Đất. Nguồn ảnh: BI. Dominica là một thành viên trong khối Thịnh Vượng Chung và cũng từng là thuộc địa của Anh. Quốc gia này giờ đây đã hoàn toàn độc lập nhưng không sở hữu quân đội và chỉ được bảo vệ bởi quân đội các quốc gia khác trong khối Thịnh Vượng Chung. Nguồn ảnh: BI. Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới đã chính thức độc lập, tự chủ về mặt chính trị từ năm 2008 nhưng quốc gia này vẫn không thành lập quân đội mà dựa vào sự bảo vệ của quân đội Đan Mạch. Nguồn ảnh: BI. Iceland cũng tương tự, thậm chí Iceland còn là một thành viên của... NATO dù rằng quốc gia này không hề có quân thường trực. Trước đó, quân đội Mỹ đóng quân thường trực tại quốc gia này nhưng đã rút hết từ năm 2006. Nguồn ảnh: BI. Liechtenstein - một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới cũng không hề có quân đội riêng mà phải "dựa dẫm" vào sự bảo vệ của hai nước láng giềng là Áo và Thuỵ Sĩ. Nguồn ảnh: BI. Monaco - một trong hai quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số chỉ 31.000 người và nổi tiếng với các địa điểm ăn chơi sa đoạ cũng không sở hữu quân đội, Pháp chịu trách nhiệm bảo vệ nền độc lập và tự chủ cho Monaco. Nguồn ảnh: BI. Panama - quốc gia được coi là "thiên đường trốn thuế" của cả thế giới này cũng không có quân đội kể từ năm 1990. Tới năm 1994, Hiến Pháp của Panama ghi rõ, quốc gia này cấm được thành lập quân đội thường trực. Nguồn ảnh: BI. Samoa độc lập từ năm... 1962 và sau hơn nửa thế kỷ độc lập, quốc gia này mới chỉ có lực lượng cảnh sát và vẫn không có quân đội. Việc bảo vệ Samoa được nước này "nhờ cậy" New Zealand. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của quân đội Việt Nam.

Andorra - một quốc gia nhỏ bé nằm kẹp giữa Pháp và Tây Ban Nha có dân số chỉ khoảng 85.000 người và hoàn toàn không có quân đội mặc dù cũng có lực lượng cảnh sát riêng. Quốc gia này hoàn toàn dựa dẫm vào hai "ông lớn" hàng xóm vể mặt quốc phòng. Nguồn ảnh: BI. Đảo Cook - hòn đảo được đặt tên theo vị thuyền trưởng James Cook huyền thoại cũng hoàn toàn không có quân đội. Trách nhiệm bảo vệ hòn đảo này thuộc về Quân đội New Zealand mặc dù đảo Cook hoàn toàn độc lập về mặt chính trị so với New Zealand. Nguồn ảnh: BI. Costa Rica, quốc gia được mệnh ranh là "Thuỵ Sĩ ở Trung Mỹ" cũng không có quân đội kể từ năm 1949. Trách nhiệm bảo vệ Costa Rica thuộc về Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Curacao, quốc gia nhỏ bé nằm ở biển Caribbean cũng không sở hữu quân đội . Trách nhiệm bảo vệ quốc gia này thuộc về... quân đội Hà Lan - quốc gia nằm cách Curacao gần nửa vòng Trái Đất. Nguồn ảnh: BI. Dominica là một thành viên trong khối Thịnh Vượng Chung và cũng từng là thuộc địa của Anh. Quốc gia này giờ đây đã hoàn toàn độc lập nhưng không sở hữu quân đội và chỉ được bảo vệ bởi quân đội các quốc gia khác trong khối Thịnh Vượng Chung. Nguồn ảnh: BI. Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới đã chính thức độc lập, tự chủ về mặt chính trị từ năm 2008 nhưng quốc gia này vẫn không thành lập quân đội mà dựa vào sự bảo vệ của quân đội Đan Mạch. Nguồn ảnh: BI. Iceland cũng tương tự, thậm chí Iceland còn là một thành viên của... NATO dù rằng quốc gia này không hề có quân thường trực. Trước đó, quân đội Mỹ đóng quân thường trực tại quốc gia này nhưng đã rút hết từ năm 2006. Nguồn ảnh: BI. Liechtenstein - một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới cũng không hề có quân đội riêng mà phải "dựa dẫm" vào sự bảo vệ của hai nước láng giềng là Áo và Thuỵ Sĩ. Nguồn ảnh: BI. Monaco - một trong hai quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số chỉ 31.000 người và nổi tiếng với các địa điểm ăn chơi sa đoạ cũng không sở hữu quân đội, Pháp chịu trách nhiệm bảo vệ nền độc lập và tự chủ cho Monaco. Nguồn ảnh: BI. Panama - quốc gia được coi là "thiên đường trốn thuế" của cả thế giới này cũng không có quân đội kể từ năm 1990. Tới năm 1994, Hiến Pháp của Panama ghi rõ, quốc gia này cấm được thành lập quân đội thường trực. Nguồn ảnh: BI. Samoa độc lập từ năm... 1962 và sau hơn nửa thế kỷ độc lập, quốc gia này mới chỉ có lực lượng cảnh sát và vẫn không có quân đội. Việc bảo vệ Samoa được nước này "nhờ cậy" New Zealand. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của quân đội Việt Nam.