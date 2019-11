Hạ giá bán tiêm kích F-35, Lockheed Martin vẫn tiếp tục "ăn nên làm ra"

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Mỹ đăng tải, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng mua cùng lúc gần 500 chiếc chiến đấu cơ F-35 từ Lockheed Martin với tổng trị giá hợp đồng lên tới 34 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, 478 chiếc tiêm kích F-35 sẽ được bán với giá 80 triệu USD mỗi chiếc - nghĩa là rẻ hơn so với thời điểm năm ngoái khoảng 10 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Tính thêm cả việc đồng USD bị trượt giá qua các năm, giá thành của chiếc tiêm kích F-35 đã giảm được hơn 15% kể từ khi ra mắt tới nay. Nguồn ảnh: Sina. Sở dĩ có được sự giảm giá này là do dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu F-35 đang ngày càng đi vào ổn định, tốc độ lắp ráp tăng nhanh và chi phí cho nhân công, thiết bị giảm dần do được tối ưu hoá nguồn cung. Nguồn ảnh: Sina. 478 chiến đấu cơ F-35 sẽ được chia ra làm ba lô chuyển giao đánh số lần lượt là lô 12, 13 và 14. Trong đó, các lô 13 và 14 sẽ có giá rẻ nhất. Nguồn ảnh: Sina. Lockheed Martin cũng cho biết, giá của phiên bản F-35B và F-35C hiện vẫn cao hơn khá nhiều so với phiên bản F-35A. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, giá thành của chiến đấu cơ F-35 phiên bản F-35A hiện tại chỉ vào khoảng 77,9 triệu USD cho mỗi chiếc, trong khi đó với những chiếc F-35B được chuyển giao vào lô thứ 14 sẽ có giá vào khoảng 101 triệu USD mỗi chiếc - rẻ nhất trong số những lô F-35B từng được bán ra trước đó. Nguồn ảnh: Sina. Với phiên bản F-35C, dù hiện tại mới chỉ đang được hoàn thiện nhưng trong tương lai, khi Không quân Hải quân Mỹ đặt mua với số lượng lớn giá thành sẽ giảm chỉ còn 94,4 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Trong số 478 chiếc được đặt mua lần này, 291 chiếc sẽ được Quân đội Mỹ bổ sung vào biên chế để sử dụng, 127 chiếc sẽ được chuyển giao cho các quốc gia từng có đóng góp vào chương trình F-35 này và 60 chiếc sẽ được rao bán công khai trên quốc tế. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35C được Không quân Hải quân Mỹ thử nghiệm trên tàu sân bay.

Theo thông tin mới nhất vừa được truyền thông Mỹ đăng tải, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng mua cùng lúc gần 500 chiếc chiến đấu cơ F-35 từ Lockheed Martin với tổng trị giá hợp đồng lên tới 34 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, 478 chiếc tiêm kích F-35 sẽ được bán với giá 80 triệu USD mỗi chiếc - nghĩa là rẻ hơn so với thời điểm năm ngoái khoảng 10 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Tính thêm cả việc đồng USD bị trượt giá qua các năm, giá thành của chiếc tiêm kích F-35 đã giảm được hơn 15% kể từ khi ra mắt tới nay. Nguồn ảnh: Sina. Sở dĩ có được sự giảm giá này là do dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu F-35 đang ngày càng đi vào ổn định, tốc độ lắp ráp tăng nhanh và chi phí cho nhân công, thiết bị giảm dần do được tối ưu hoá nguồn cung. Nguồn ảnh: Sina. 478 chiến đấu cơ F-35 sẽ được chia ra làm ba lô chuyển giao đánh số lần lượt là lô 12, 13 và 14. Trong đó, các lô 13 và 14 sẽ có giá rẻ nhất. Nguồn ảnh: Sina. Lockheed Martin cũng cho biết, giá của phiên bản F-35B và F-35C hiện vẫn cao hơn khá nhiều so với phiên bản F-35A. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, giá thành của chiến đấu cơ F-35 phiên bản F-35A hiện tại chỉ vào khoảng 77,9 triệu USD cho mỗi chiếc, trong khi đó với những chiếc F-35B được chuyển giao vào lô thứ 14 sẽ có giá vào khoảng 101 triệu USD mỗi chiếc - rẻ nhất trong số những lô F-35B từng được bán ra trước đó. Nguồn ảnh: Sina. Với phiên bản F-35C, dù hiện tại mới chỉ đang được hoàn thiện nhưng trong tương lai, khi Không quân Hải quân Mỹ đặt mua với số lượng lớn giá thành sẽ giảm chỉ còn 94,4 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Trong số 478 chiếc được đặt mua lần này, 291 chiếc sẽ được Quân đội Mỹ bổ sung vào biên chế để sử dụng, 127 chiếc sẽ được chuyển giao cho các quốc gia từng có đóng góp vào chương trình F-35 này và 60 chiếc sẽ được rao bán công khai trên quốc tế. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35C được Không quân Hải quân Mỹ thử nghiệm trên tàu sân bay.