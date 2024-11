Gói viện trợ "khủng" của Mỹ cho Ukraine gồm những vũ khí gì?

Gói viện trợ này là đợt cung cấp thiết bị thứ 69 của Chính quyền Tổng thống Biden, từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Gói này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không NASAMS, đạn dược chống tăng và một lô xe bọc thép Stryker. Ảnh: The War Zone Thông báo này đánh dấu sự ủng hộ không ngừng của Mỹ cho Ukraine, khi cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn, gói viện trợ cung cấp cho Ukraine các tài sản quan trọng để phòng thủ chống lại các mối đe dọa trên không và trên bộ. Ảnh: The Economic Times. Gói viện trợ mới này ưu tiên bảo vệ cơ sở hạ tầng và Quân đội Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ảnh: AOL.com. Ngoài ra, gói viện trợ còn bao gồm một lượng đạn chống tăng không xác định, rất quan trọng đối với lực lượng trên bộ của Ukraine. Bằng cách bổ sung các loại đạn chống tăng này, Mỹ muốn tăng cường sức mạnh cho Ukraine, nhằm ngăn chặn bước tiến của xe tăng Nga trên chiến trường. Ảnh: Defence Leaders . Gói viện trợ này cũng bao gồm một lô xe bọc thép Stryker, một tài sản vô cùng có giá trị đối với các hoạt động trên bộ của Ukraine. Xe bọc thép Stryker là xe chở bộ binh tám bánh có khả năng cơ động linh hoạt, khiến nó phù hợp với nhiều vai trò trong chiến đấu. Ảnh: The War Zone. Với khả năng cơ động linh hoạt, Stryker có thể di chuyển trên mọi địa hình, cho phép Quân đội Ukraine vận chuyển quân nhanh chóng và bảo đảm an toàn trước các loại vũ khí nhỏ, mảnh đạn và một số loại thiết bị nổ tự chế. Dòng xe Stryker có nhiều phiên bản, như xe chở bộ binh M1126, hệ thống pháo di động M1128 và xe trinh sát NBC M1135, cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trên chiến trường Ukraine, Stryker đã trở thành một tài sản có giá trị rất lớn trên tuyến đầu, cung cấp cho lực lượng Ukraine một nền tảng chiến đấu đáng tin cậy, để tiến hành di chuyển quân, trinh sát và thậm chí là các hoạt động tấn công. Bên cạnh đó, lớp giáp của Stryker cũng đã chứng minh được giá trị trong việc bảo vệ binh sĩ khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn trong các cuộc giao tranh dữ dội, trong khi khả năng cơ động của ce cho phép tái triển khai nhanh chóng, giúp lực lượng Ukraine thích ứng với các động thái chiến thuật của Nga. Gói viện trợ mới này đã củng cố cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc hỗ trợ khả năng phục hồi và sức mạnh quân sự của Ukraine, nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các lực lượng Nga, đồng thời giúp Ukraine duy trì chiến lược của họ. Kể từ khi bắt đầu xung đột, Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine một loạt các hệ thống và thiết bị, từ pháo HIMARS và lựu pháo M777, đến xe tăng M1A1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley. Những đóng góp này đã giúp lực lượng Ukraine duy trì khả năng thích ứng và sức bền trước Quân đội Nga được trang bị tốt hơn. Gói viện trợ này đến vào thời điểm quan trọng khi mùa đông đang đến gần, sẽ góp phần giải quyết những thách thức về hậu cần và hoạt động của Ukraine trong điều kiện lạnh giá. Sự kết hợp giữa hệ thống phòng không, đạn chống tăng và xe bọc thép trong gói hỗ trợ mới nhất này, nhấn mạnh ý định của Mỹ trong việc hỗ trợ các hoạt động phòng thủ và tấn công đang diễn ra của Ukraine. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra vào đầu năm 2022, Mỹ và các nước NATO đã viện trợ hàng tỷ USD vũ khí cho Ukraine. Riêng các khoản hỗ trợ quân sự và những khoản viện trợ khác của Mỹ cho Ukraine đến nay đã lên đến gần 60 tỷ USD.

