Giàu như Jordan, không thích dùng, bán 29 máy bay còn mới cứng!

Theo flightglobal, Không quân Jordan vừa ra quyết định lạ lùng khi rao bán 29 trang bị quân sự. Điều đáng nói, nhiều khí tài mới sử dụng vài năm và còn rất mới. Không rõ vì lý do gì, giàu quá hay máy bay lỗi hỏng hay thiếu phi công dùng hết máy bay? Nguồn ảnh: Wikipedia Đáng chú, trong số 29 máy bay được rao bán có 6 chiếc máy bay không người lái CH-4B mua từ Trung Quốc hồi năm 2016. Nguồn ảnh: Global Security CH-4B là một trong những UAV bán chạy nhất năm 2018 của Trung Quốc, với hình dáng như MQ-9 Reaper, CH-4B có khả năng làm nhiệm vụ trinh sát – tấn công tương đương trong khi giá rẻ chỉ 4 triệu USD/hệ thống. Nguồn ảnh: Overt Defense Theo một số nguồn tin, sở dĩ Jordan quyết định lạ lùng này do họ không hài lòng với chất lượng của UAV Trung Quốc. Nguồn ảnh: Jane's Ngoài CH-4B, những cái tên còn lại bị "đưa lên sàn" là máy bay vận tải C-295 được Jordan mua năm 2018. Khi đó họ đặt mua 3 chiếc nhưng một chiếc mất do tai nạn. Có thể, sau thảm kịch đó, Jordan "cảm thấy lo sợ" nên quyết định bán 2 chiếc còn lại. Nguồn ảnh: Jetphotos C-295 là máy bay vận tải chiến thuật hạng nhẹ có tải trọng 10 tấn, tầm bay 3.000-4.000k. Nguồn ảnh: Pinterest Tiếp đến là 2 chiếc máy bay vận tải vũ trang AC-235 - phiên bản của dòng vận tải CN-235 do Indonesia sản xuất theo thiết kế của CASA. Nguồn ảnh: Aviation International News Phiên bản AC-235 trang bị tên lửa chống tăng Hellfire, rocket 70mm và radar khẩu độ tổng hợp. Không rõ lý do Jordan rao bán dù máy bay còn khá mới. Nguồn ảnh: airliners.net 3 cái tên còn lại gồm toàn các máy bay thế hệ cũ, đã trải qua nhiều năm sử dụng, thậm chí đã ra khỏi biên chế. Như máy bay vận tải C-130B – phiên bản rất cũ, hiện Jordan chủ yếu dùng C-130H. Nguồn ảnh: Wikipedia 12 máy bay huấn luyện cao cấp BAE HAWK 63 chuyên dùng để huấn luyện phi công, tốc độ bay 1.028km/h, mang được vũ khí hạng nhẹ. Nguồn ảnh: AVIONEWS Số lượng không rõ ràng trực thăng trinh sát MD 530F có tốc độ bay 282km/h, tầm bay 430k, trần bay 5.700m. Nguồn ảnh: thedefensepost.com Video UAV CH-4 đánh trúng mục tiêu trong thực chiến tại Iraq.

Theo flightglobal, Không quân Jordan vừa ra quyết định lạ lùng khi rao bán 29 trang bị quân sự. Điều đáng nói, nhiều khí tài mới sử dụng vài năm và còn rất mới. Không rõ vì lý do gì, giàu quá hay máy bay lỗi hỏng hay thiếu phi công dùng hết máy bay? Nguồn ảnh: Wikipedia Đáng chú, trong số 29 máy bay được rao bán có 6 chiếc máy bay không người lái CH-4B mua từ Trung Quốc hồi năm 2016. Nguồn ảnh: Global Security CH-4B là một trong những UAV bán chạy nhất năm 2018 của Trung Quốc, với hình dáng như MQ-9 Reaper, CH-4B có khả năng làm nhiệm vụ trinh sát – tấn công tương đương trong khi giá rẻ chỉ 4 triệu USD/hệ thống. Nguồn ảnh: Overt Defense Theo một số nguồn tin, sở dĩ Jordan quyết định lạ lùng này do họ không hài lòng với chất lượng của UAV Trung Quốc . Nguồn ảnh: Jane's Ngoài CH-4B, những cái tên còn lại bị "đưa lên sàn" là máy bay vận tải C-295 được Jordan mua năm 2018. Khi đó họ đặt mua 3 chiếc nhưng một chiếc mất do tai nạn. Có thể, sau thảm kịch đó, Jordan "cảm thấy lo sợ" nên quyết định bán 2 chiếc còn lại. Nguồn ảnh: Jetphotos C-295 là máy bay vận tải chiến thuật hạng nhẹ có tải trọng 10 tấn, tầm bay 3.000-4.000k. Nguồn ảnh: Pinterest Tiếp đến là 2 chiếc máy bay vận tải vũ trang AC-235 - phiên bản của dòng vận tải CN-235 do Indonesia sản xuất theo thiết kế của CASA. Nguồn ảnh: Aviation International News Phiên bản AC-235 trang bị tên lửa chống tăng Hellfire, rocket 70mm và radar khẩu độ tổng hợp. Không rõ lý do Jordan rao bán dù máy bay còn khá mới. Nguồn ảnh: airliners.net 3 cái tên còn lại gồm toàn các máy bay thế hệ cũ, đã trải qua nhiều năm sử dụng, thậm chí đã ra khỏi biên chế. Như máy bay vận tải C-130B – phiên bản rất cũ, hiện Jordan chủ yếu dùng C-130H. Nguồn ảnh: Wikipedia 12 máy bay huấn luyện cao cấp BAE HAWK 63 chuyên dùng để huấn luyện phi công, tốc độ bay 1.028km/h, mang được vũ khí hạng nhẹ. Nguồn ảnh: AVIONEWS Số lượng không rõ ràng trực thăng trinh sát MD 530F có tốc độ bay 282km/h, tầm bay 430k, trần bay 5.700m. Nguồn ảnh: thedefensepost.com Video UAV CH-4 đánh trúng mục tiêu trong thực chiến tại Iraq.