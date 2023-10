Giáp tăng Merkava Mk4 không chịu được sức công phá của đạn B-41?

Đúng vào ngày kỷ niệm 50 năm Chiến tranh Yom Kippur (từ 6-25/10/1973), lực lượng vũ trang Hamas đã bất ngờ phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành đáp trả quyết liệt các cuộc tấn công của Hamas. Ngay sau khi xung đột bùng nổ, một đoạn video đã thu hút nhiều sự chú ý của các chuyên gia quân sự, khi một chiếc xe tăng Merkava Mk4 của IDF, đã bị phá hủy, do một cuộc tấn công từ trên cao từ UAV của lực lượng vũ trang Hamas. Theo tờ Bulgarian Military, tác giả của video cho biết, đạn được thả từ UAV, một chiến thuật quen thuộc mà chúng ta thường thấy được Quân đội Ukraine sử dụng để chống lại xe bọc thép của Nga. Vũ khí là đạn súng phóng lựu PG-7VR thời Liên Xô, loại đạn này hiện vẫn tiếp tục được sản xuất ở Nga. Giống như xe tăng Challenger của Anh, xe tăng Merkava của Israel vốn nổi tiếng với tính năng kỹ chiến thuật và khả năng bảo vệ tốt, nhưng đã bị “thất thủ” trước vũ khí chống tăng được Liên Xô phát triển từ thập niên 1960 và gây sốc cho giới quân sự và truyền thông quốc tế. Trang web “Quan sát quân sự” của Mỹ vào năm 2015 đã xếp Merkava 4 là xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới. Ngoài lớp giáp tổng hợp, Merkava được trang bị cả hệ thống bảo vệ chủ động Trophy (APS); tuy nhiên hệ thống này không thể bảo vệ các đòn đánh từ phía trên. Trophy là một hệ thống bảo vệ chủ động phức tạp, được phát triển giành riêng cho bảo vệ xe tăng, xe bọc thép. Chức năng chính của nó là bảo vệ các phương tiện bọc thép từ tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM), súng phóng lựu chống tăng (RPG) và đạn chống tăng nổ lõm (HEAT). Cơ chế của hệ thống Trophy liên quan đến việc phóng một số lượng tối thiểu mảnh đạn đánh chặn về phía tên lửa đang bắn tới, có thể đe dọa sự an toàn của xe tăng, xe bọc thép; giúp nâng cao khả năng bảo vệ của xe. Hệ thống phòng hộ chủ động Trophy là sản phẩm của công ty quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems Ltd ở Israel và đã được trang bị trên hơn 1.000 phương tiện, bao gồm tất cả các phương tiện tác chiến mặt đất hàng đầu của Israel. Hiện các loại xe tăng Merkava Mark 3 & 4 và xe chiến đấu bộ binh Namer của Israel đều được trang bị hệ thống Trophy. Ngoài ra, xe tăng Abrams M1A1/2, xe chiến đấu bộ binh bánh hơi Stryker và bánh xích Bradley đều lắp đặt thử nghiệm hệ thống Trophy. Điểm mấu chốt tạo nên thành công của Trophy là khả năng chống lại vô số mối đe dọa của vũ khí chống tăng cũng như hướng của hỏa lực địch đang bắn tới. Chức năng kép này giúp kíp xe nhận thức về tình huống quan trọng, từ đó hỗ trợ khả năng sống sót trong tất cả các loại tình huống chiến đấu. Tuy nhiên loại vũ khí phá hủy chiếc Merkava 4 của Israel là đạn lựu PG-7VR, đây là đạn xuyên theo nguyên lý nổ lõm, giúp người lính trang bị súng phóng lựu RPG (Việt Nam gọi là súng B-41) khả năng tấn công nhiều mục tiêu, từ mục tiêu bọc thép đến các công trình gạch và bê tông cốt thép, hoặc tiêu diệt sinh lực nấp sau công sự. Khi được phóng từ súng chống tăng, đạn PG-7VR có hiệu quả nhất ở khoảng cách 200 mét. Với cỡ đạn 105mm, nếu không có giáp phản ứng nổ (ERA), đạn PG-7VR có khả năng xuyên 750mm thép đồng nhất (RHA) hoặc 600mm RHA nếu có ERA. Với tường gạch là 2m, bê tông cốt thép là 1,5m; gỗ và đất là 3,7m. Các nguồn tin ở Trung Đông cho biết, đây là chiếc xe tăng Merkava thứ hai bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công của Hamas. Nhiều bình luận trên mạng xã hội thu hút sự chú ý đến “chiến thuật của Ukraine” được Hamas sử dụng, để chống lại các phương tiện chiến đấu mặt đất của Israel. Để chống lại UAV sử dụng đạn chống tăng PG-7VR tấn công từ phía trên, trong một số bức ảnh xuất hiện vào ngày 15/10 cho thấy một số xe tăng của Israel đang tập trung ở biên giới với Dải Gaza, được trang bị "giáp mái"; tương tự như xe tăng Nga chiến đấu ở chiến trường Ukraine. Theo một số thông tin, lý do quân đội Israel bổ sung loại “giáp mái” này cho xe tăng của họ, có thể là để chống lại các cuộc tấn công tự sát bằng UAV của lực lượng vũ trang Hamas, khi những chiếc xe tăng này tiến vào Dải Gaza. Trong bài viết "Xe tăng Merkava của Israel xuất hiện với 'giáp lồng", ông Joseph Trevithick, một cây viết của trang The War Zone đã đưa ra lời khen ngợi việc Israel áp dụng “mũ sắt” trên đầu xe tăng, cách làm đã và đang gây tranh cãi với xe tăng của người Nga. Trevithick viết: “Các lực lượng trên bộ của Israel sẽ phải đối mặt với vô số mối đe dọa ở Gaza và đặc biệt là UAV được trang bị vũ khí. Trước tình huống này, không có gì ngạc nhiên khi thấy những chiếc Merkava đầu tiên đã được phát hiện với giáp lồng trên nóc tháp pháo để chuẩn bị tiến vào dải Gaza”. UAV của Hamas thả đạn phá hủy xe tăng Merkava của Israel ở biên giới Dải Gaza hôm 7/10. Nguồn Bulgarianmilitary

