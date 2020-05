"Giải phẫu" từng phiên bản xe bọc thép chống mìn hàng đầu của Nga

Xe bọc thép chống mìn Typhoon ( Bão tố ) lần đầu được giới thiệu vào Lễ duyệt binh kỉ niệm 69 năm Ngày chiến thắng phát xít 9/5/2014 tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Xe được phát triển với nhiệm vụ trinh sát và hoạt động trong các lực lượng đặc biệt. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon K duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Quân đội Nga đã đưa vào trang bị 3 biến thể của xe bọc thép Typhoon bao gồm: Typhoon-U, Typhoon-K, Typhoon-VDV và biến thể Typhoon MRAP nhưng chưa đưa vào trang bị. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon-K của lực lượng kiểm soát quân sự quân đội Nga (MP) Biến thể Typhoon U ( Ural-63095 ) do nhà máy Ural Automotive Plant ( thuộc tập đoàn GAZ ) Nga chế tạo. Xe có khung gầm cao, thiết kế tiện lợi cho binh lính bên trong cũng như tính cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp, bảo vệ an toàn cho binh lính trước sự tấn công bởi mìn, thuốc nổ và các vũ khí cá nhân khác. Cửa xe được thiết kế phía sau giúp cho binh lính di chuyển lên xuống an toàn. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon U của quân đội Nga. Ngoài khả năng chở quân, xe cũng có thể đóng vai trò xe kéo pháo hạng nặng trên chiến trường. Có thể hoạt động trong những điều kiện khắc nhiệt: Từ -50 độ C cho đến +50 độ C, ở độ cao đến 4.500m trên mực nước biển hay môi trường gió mạnh, độ ẩm cao. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon U kéo pháo D-30 122mm. Xe được trang bị một động cơ Diesel JAMZ-5367 450 mã lực cho phép xe có thể đạt vận tốc tối đa 105km/h, tầm hoạt động 1.800km, hộp số tự động 6 cấp. Lốp x có khả năng chống đạn, giáp bên ngoài chế tạo từ thủy tinh dát mỏng và vật liệu Composite (gồm thép và gốm) có khả năng chống đạn xuyên giáp cỡ 14.5mm hoặc mìn với sức công phá tương đương 8kg NTN. Xe có thể được trang bị bệ súng máy tự động 7.62mm điều khiển từ xa hoặc súng máy hạng nặng KPV 14.5mm tùy vào nhiệm vụ. Biến thể Typhoon K do công ty Kamaz chế tạo ( kí hiệu K63968 ) là phiên bản mạnh mẽ nhất trong các biến thể Typhoon mới được trang bị cho quân đội Nga. Xe được thiết kế khí động học khá độc đáo với khung gầm chữ V để phân tán lực nổ, các mặt cắt phía trước giúp xe có khả năng làm chệch hướng của các loại đạn bộ binh bắn thẳng. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon K của kiểm soát quân sự Nga. Phía trước xe được gia công đặc biệt giúp cho xe có khả năng chịu được đạn cỡ 300mm bắn thẳng. Nóc xe bố trí rất nhiều cửa, từ đó binh sĩ có thể tác chiến ngay cả khi xe đang di chuyển. Typhoon K cũng được thiết kế của lên xuống ở đuôi xe như Typhoon U, xe có khối lượng 21 tấn. Sử dụng động cơ RM3-5367 công suất 450 mã lực cho phép nó đạt vận tốc tối đa 105km/h và dự trữ hành trình 1.200km. Tương tự Typhoon U, Typhoon K cũng có khả năng chống mìn cao, vẫn hoạt động bình thường khi gặp mìn có sức công phá tương đương 6-8kg NTN. Đầu năm 2018, Typhoon K đã được quân đội Nga đem vào sử dụng thực chiến trên chiến trường Syria. Phiên bản Typhoon-VDV ( kí hiệu K4386 ) là sản phẩm mới nhất được phát triển bởi công ty Kamaz. Typhoon-VDV được biên chế cho lực lượng đổ bộ đường không Nga, là một biến thể có tính cơ động cao và khối lượng nhẹ hơn những phiên bản Typhoon khác. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon-VDV Biến thể này sử dụng một thân xe hoàn toàn mới, được trang bị moldun vũ khí điều khiển từ xa bao gồm pháo tự động 2A42 cỡ 30mm, súng máy 7.62mm và 6 ống phóng đạn khói ngụy trang. Ngoài ra còn có thể thay thế bằng các loại vũ khí khác tùy vào yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, kíp xe có thể dễ dàng điều chỉnh chiều cao của xe ngay khi xe chạy để phù hợp với từng loại địa hình bằng cách tăng giảm áp suất lốp. Ảnh: Xe Typhoon-VDV với Moldun vũ khí. Typhoon-VDV có khả năng chống lại các loại đạn xuyên giáp cỡ 7.62mm ở khoảng cách 30m, chịu được vụ nổ có sức công phá tương đương 6-8kg TNT dưới gầm xe. Xe được trang bị động cơ Kamaz 610.10-350 công suất 350 mã lực cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa 105km/h, dự trữ hành trình 1.200km có khả năng di chuyển dưới nước với độ sâu 1.5m Với tính năng cơ động cao cũng như hỏa lực mạnh và bọc giáp tốt, Typhoon-VDV được mệnh danh là “ hoàng tử đổ bộ đường không “ của quân đội Nga. Cuối cùng là biến thể Typhoon MRAP do công ty sản xuất ô tô Kamaz phát triển. Xe được thiết kế để hoạt động tốt trong nhiều môi trường từ thành thị đến nông thôn, miền núi. Xe được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ tạo cảm giác thoải mái cho binh sĩ bên trong. Xe được trang bị một Moldun vũ khí tự động bao gồm súng máy PKT 7.62mm, súng máy 12.7mm và súng phóng lựu AGS-30. Moldun vũ khí ( và cơ số đạn ) có trọng lượng từ 150-170kg. Typhoon MRAP là một thiết kế hoàn toàn mới, cấu trúc khung xe được thiết kế các đường cắt nhằm tăng khả năng chống lại các vũ khí cá nhân. Khung gầm chữ V cho phép phân tán lực công phá từ các vụ nổ dưới gầm xe. Xe được trang bị các camera và cảm biến gắn bên ngoài giúp kíp xe có tầm quan sát xung quanh cực kỳ tốt. Typhoon MRAP được trang bị động cơ Kamaz 740 V-8 công suất 330 mã lực cho phép nó đạt vận tốc tối đa 105km/h và dự trữ hành trình 1.200km. Ảnh: Typhoon MRAP (trái) và Typhoon K (phải). Video Typhoon: Loại xe bọc thép đáng gờm của quân đội Nga - Nguồn: QPVN

Xe bọc thép chống mìn Typhoon ( Bão tố ) lần đầu được giới thiệu vào Lễ duyệt binh kỉ niệm 69 năm Ngày chiến thắng phát xít 9/5/2014 tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Xe được phát triển với nhiệm vụ trinh sát và hoạt động trong các lực lượng đặc biệt. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon K duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Quân đội Nga đã đưa vào trang bị 3 biến thể của xe bọc thép Typhoon bao gồm: Typhoon-U, Typhoon-K, Typhoon-VDV và biến thể Typhoon MRAP nhưng chưa đưa vào trang bị. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon-K của lực lượng kiểm soát quân sự quân đội Nga (MP) Biến thể Typhoon U ( Ural-63095 ) do nhà máy Ural Automotive Plant ( thuộc tập đoàn GAZ ) Nga chế tạo. Xe có khung gầm cao, thiết kế tiện lợi cho binh lính bên trong cũng như tính cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp, bảo vệ an toàn cho binh lính trước sự tấn công bởi mìn, thuốc nổ và các vũ khí cá nhân khác. Cửa xe được thiết kế phía sau giúp cho binh lính di chuyển lên xuống an toàn. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon U của quân đội Nga. Ngoài khả năng chở quân, xe cũng có thể đóng vai trò xe kéo pháo hạng nặng trên chiến trường. Có thể hoạt động trong những điều kiện khắc nhiệt: Từ -50 độ C cho đến +50 độ C, ở độ cao đến 4.500m trên mực nước biển hay môi trường gió mạnh, độ ẩm cao. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon U kéo pháo D-30 122mm. Xe được trang bị một động cơ Diesel JAMZ-5367 450 mã lực cho phép xe có thể đạt vận tốc tối đa 105km/h, tầm hoạt động 1.800km, hộp số tự động 6 cấp. Lốp x có khả năng chống đạn, giáp bên ngoài chế tạo từ thủy tinh dát mỏng và vật liệu Composite (gồm thép và gốm) có khả năng chống đạn xuyên giáp cỡ 14.5mm hoặc mìn với sức công phá tương đương 8kg NTN. Xe có thể được trang bị bệ súng máy tự động 7.62mm điều khiển từ xa hoặc súng máy hạng nặng KPV 14.5mm tùy vào nhiệm vụ. Biến thể Typhoon K do công ty Kamaz chế tạo ( kí hiệu K63968 ) là phiên bản mạnh mẽ nhất trong các biến thể Typhoon mới được trang bị cho quân đội Nga. Xe được thiết kế khí động học khá độc đáo với khung gầm chữ V để phân tán lực nổ, các mặt cắt phía trước giúp xe có khả năng làm chệch hướng của các loại đạn bộ binh bắn thẳng. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon K của kiểm soát quân sự Nga. Phía trước xe được gia công đặc biệt giúp cho xe có khả năng chịu được đạn cỡ 300mm bắn thẳng. Nóc xe bố trí rất nhiều cửa, từ đó binh sĩ có thể tác chiến ngay cả khi xe đang di chuyển. Typhoon K cũng được thiết kế của lên xuống ở đuôi xe như Typhoon U, xe có khối lượng 21 tấn. Sử dụng động cơ RM3-5367 công suất 450 mã lực cho phép nó đạt vận tốc tối đa 105km/h và dự trữ hành trình 1.200km. Tương tự Typhoon U, Typhoon K cũng có khả năng chống mìn cao, vẫn hoạt động bình thường khi gặp mìn có sức công phá tương đương 6-8kg NTN. Đầu năm 2018, Typhoon K đã được quân đội Nga đem vào sử dụng thực chiến trên chiến trường Syria. Phiên bản Typhoon-VDV ( kí hiệu K4386 ) là sản phẩm mới nhất được phát triển bởi công ty Kamaz. Typhoon-VDV được biên chế cho lực lượng đổ bộ đường không Nga, là một biến thể có tính cơ động cao và khối lượng nhẹ hơn những phiên bản Typhoon khác. Ảnh: Xe bọc thép Typhoon-VDV Biến thể này sử dụng một thân xe hoàn toàn mới, được trang bị moldun vũ khí điều khiển từ xa bao gồm pháo tự động 2A42 cỡ 30mm, súng máy 7.62mm và 6 ống phóng đạn khói ngụy trang. Ngoài ra còn có thể thay thế bằng các loại vũ khí khác tùy vào yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, kíp xe có thể dễ dàng điều chỉnh chiều cao của xe ngay khi xe chạy để phù hợp với từng loại địa hình bằng cách tăng giảm áp suất lốp. Ảnh: Xe Typhoon-VDV với Moldun vũ khí. Typhoon-VDV có khả năng chống lại các loại đạn xuyên giáp cỡ 7.62mm ở khoảng cách 30m, chịu được vụ nổ có sức công phá tương đương 6-8kg TNT dưới gầm xe. Xe được trang bị động cơ Kamaz 610.10-350 công suất 350 mã lực cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa 105km/h, dự trữ hành trình 1.200km có khả năng di chuyển dưới nước với độ sâu 1.5m Với tính năng cơ động cao cũng như hỏa lực mạnh và bọc giáp tốt, Typhoon-VDV được mệnh danh là “ hoàng tử đổ bộ đường không “ của quân đội Nga. Cuối cùng là biến thể Typhoon MRAP do công ty sản xuất ô tô Kamaz phát triển. Xe được thiết kế để hoạt động tốt trong nhiều môi trường từ thành thị đến nông thôn, miền núi. Xe được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ tạo cảm giác thoải mái cho binh sĩ bên trong. Xe được trang bị một Moldun vũ khí tự động bao gồm súng máy PKT 7.62mm, súng máy 12.7mm và súng phóng lựu AGS-30. Moldun vũ khí ( và cơ số đạn ) có trọng lượng từ 150-170kg. Typhoon MRAP là một thiết kế hoàn toàn mới, cấu trúc khung xe được thiết kế các đường cắt nhằm tăng khả năng chống lại các vũ khí cá nhân. Khung gầm chữ V cho phép phân tán lực công phá từ các vụ nổ dưới gầm xe. Xe được trang bị các camera và cảm biến gắn bên ngoài giúp kíp xe có tầm quan sát xung quanh cực kỳ tốt. Typhoon MRAP được trang bị động cơ Kamaz 740 V-8 công suất 330 mã lực cho phép nó đạt vận tốc tối đa 105km/h và dự trữ hành trình 1.200km. Ảnh: Typhoon MRAP (trái) và Typhoon K (phải). Video Typhoon: Loại xe bọc thép đáng gờm của quân đội Nga - Nguồn: QPVN