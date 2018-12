Giải mật tên lửa Trung Quốc mới bắn từ đáy biển

Tạp chí The Diplomat dẫn nguồn tin quốc phòng Mỹ cho hay, ngày 24/11/2018, Hải quân Trung Quốc bí mật bắn thử nghiệm lần đầu tiên tên lửa đạn đạo JL-3 từ tàu ngầm. Nguồn ảnh: Qianzhan. Nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ khẳng định, trong cuộc phóng thử ngày JL-3 không bay hết tầm, cuộc bắn chủ yếu kiểm tra hệ thống tên lửa khi khởi động từ bệ phóng thẳng đứng trên tàu ngầm. Nguồn ảnh: Weibo. Tầm bắn cực đại của tên lửa JL-3 có khả năng đạt tới 9.000km. Nguồn ảnh: Weibo. Với cự ly này, JL-3 trở thành tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm nguy hiểm nhất của Hải quân Trung Quốc. Từ trước tới nay, Bắc Kinh mới chỉ trang bị cho các tàu ngầm của mình tên lửa JL-2 có tầm phóng khoảng 7.000km. Nguồn ảnh: 88.net. Theo tờ WFB, cuộc bắn thử nghiệm được thực hiện trên biển Bột Hải từ một tàu ngầm động cơ diesel-điện được cải tiến để mang phóng tên lửa. Trong khi đó, chiếc tàu ngầm được thiết kế triển khai JL-3 là Type 096 đang được chế tạo và dự kiến sẽ thử nghiệm trong 3-4 năm tới. Nguồn ảnh: Sohai. Giới phân tích cho rằng, ít nhất phải tới đầu năm 2020 thì Hải quân Trung Quốc mới có cặp "song sát" JL-3 và Type 096. "Cặp bài trùng" này được cho là tạo ra mối đe dọa "tốt hơn" so với tàu ngầm Type 094 và JL-2. Nguồn ảnh: Sohai. Dù được triển khai suốt hàng chục năm nay, tuy nhiên năng lực tấn công liên lục địa của tàu ngầm Type 094 và tên lửa đạn đạo JL-2 vẫn là dấu hỏi lớn về độ tin cậy. Nguồn ảnh: Sina. Phần lớn thời gian hoạt động, các tàu ngầm chiến lược Type 092 và Type 094 của Hải quân Trung Quốc được đánh giá là thiếu tin cậy, mất an toàn và gặp nhiều vấn đề khi vận hành. Nguồn ảnh: Chinanavy. Mời độc giả xem Video: Tên lửa phóng từ tàu ngầm của Nga.

