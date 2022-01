Giải mã “bàn tay” của Israel trong vụ ám sát tướng Iran

Cựu giám đốc tình báo quân sự của Israel cho biết nước này đã tham gia vào cuộc không kích của Mỹ giết chết tướng Iran Qassem Soleimani vào tháng 1/2020. Đây là sự thừa nhận công khai đầu tiên về vai trò của Israel trong hoạt động này. Tướng Soleimani là chỉ huy đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Quds ưu tú của quân đội Vệ binh Cách mạng Iran và giúp dàn xếp sự tham gia của Iran với các nhóm bán quân sự ở nước ngoài. Ông ta bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại sân bay Baghdad vào tháng 1/2020, sự kiện này từng là một nguy cơ đe dọa kéo các nước vào cuộc xung đột toàn diện. Một tuần sau cuộc không kích, NBC News báo cáo rằng tình báo Israel đã giúp xác nhận các chi tiết về chuyến bay của Soleimani từ Damascus đến Baghdad. Đầu năm nay, một Yahoo News đã báo cáo rằng Israel “có quyền truy cập vào các số của Soleimani” và cung cấp thông tin tình báo đó cho Mỹ. Thiếu tướng Tamir Heyman, vị tướng hiện đã nghỉ hưu, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Israel cho đến tháng 10/2021, dường như là quan chức đầu tiên xác nhận sự tham gia của chính quyền Telavip. Bình luận của Heyman đã được đăng trên tạp chí tiếng Do Thái số tháng 11 có liên kết chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Israel. Cuộc phỏng vấn được tổ chức vào cuối tháng 9, một vài tuần trước khi ông nghỉ hưu. Các tác giả viết rằng Heyman đã mở đầu cuộc phỏng vấn bằng cách nói về cuộc không kích của Mỹ ám sát Soleimani, trong đó tình báo Israel đã đóng một vai trò nào đó. Heyman nói với tạp chí “Ám sát Soleimani là một thành tích, vì kẻ thù chính của chúng tôi là người Iran”. Ông nói rằng đã có hai vụ ám sát quan trọng và lớn trong nhiệm kỳ của tôi" với tư cách là người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội. Heyman nói với tạp chí. Heyman cho hay, đầu tiên là vụ Qassem Soleimani, tình báo hiếm khi xác định được vị trí của một nhân vật quá cao cấp, là kiến trúc sư của lực lượng chiến đấu, chiến lược gia và nhà điều hành quân sự. Heyman gọi Soleimani là "động cơ của lực lượng cố thủ Iran" ở nước láng giềng Syria. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria trong thập kỷ qua, nhưng hiếm khi công khai bình luận về chúng. Tuy nhiên, Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ của lực lượng do Iran hậu thuẫn và các lô hàng vũ khí được giao cho lực lượng ủy nhiệm của Iran, lực lượng dân quân người Shiite của Li-băng Hezbollah. Heyman nói rằng các cuộc tấn công của Israel đã thành công trong việc “ngăn chặn nỗ lực của Iran, nhằm xóa bỏ gốc rễ kẻ thù ở Syria”. Quân đội Israel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của Heyman. Cuộc phỏng vấn được công bố khi các cường quốc trên thế giới và Iran đang tham gia đàm phán để đạt được thỏa thuận mới nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận trước đó được thực hiện vào năm 2015, nó được làm sáng tỏ sau khi Mỹ đơn phương rút lui vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế tê liệt đối với Iran. Ngay sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett trong tuần này tại Jerusalem để thảo luận về một loạt các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với mối quan hệ song phương Mỹ-Israel, bao gồm cả mối đe dọa từ Iran. Israel coi Iran là kẻ thù không đội trời chung trong khu vực và cho biết họ sẽ thực hiện bất kỳ bước nào cần thiết để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Còn Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Nguồn ảnh: Pinterest.

