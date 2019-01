Ghé thăm dây chuyền sản xuất súng bộ binh hiện đại nhất Việt Nam

Nhân dịp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hôm 12/1 vừa qua, báo Quân đội Nhân dân đã giới thiệu tới độc giả một phần dây chuyền sản xuất súng bộ binh hiện đại nhất Việt Nam của Nhà máy Z111. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Theo báo cáo của lãnh đạo Nhà máy Z111, năm 2018, nhà máy đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, đạt mức tăng trưởng khá so với những năm trước. Cụ thể, giá trị doanh thu đạt 674 tỷ đồng, bằng 118,7% so với năm 2017. Tổng lợi nhuận đạt 22,9 tỷ đồng, bằng 118,6% so với năm 2017. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Về sản xuất kinh tế, nhà máy tiếp tục duy trì hoạt động các lĩnh vực như dầu khí, xi măng, nhiệt điện, công nghiệp thực phẩm, nhựa gia dụng, xây dựng… với nhiều hợp đồng xuất khẩu. Tại triển lãm vũ khí Indo Defence 2018 (tại Indonesia tháng 11/2018), nhà máy có nhiều sản phẩm tham gia trưng bày, được nhiều khách hàng trong khu vực quan tâm. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Được biết ngoài sản phẩm là các dòng súng bộ binh như AK-47, AKM-1B, Galil ACE, GK 1... Nhà máy Z111 còn chế tạo các loại đạn dược cho nhiều loại súng pháo khác nhau có trong biên chế của Quân đội ta. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Trong những năm qua Nhà máy Z111 đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật là việc khai thác tốt dây chuyền sản xuất súng bộ binh mới được đầu tư. Trong ảnh là phân xưởng sản xuất đạn chống tăng PG-9 giành cho súng chống tăng SPG-9 tại Nhà máy Z111. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Dây chuyền sản xuất súng bộ binh mới của Nhà máy Z111 hiện tại được chuyển giao công nghệ từ đối tác Israel, giành cho việc sản xuất các dòng súng trường tấn công ACE 31 và ACE 32. Năng lực của dây chuyền sản xuất súng này có thể lên tới 50.000 khẩu mỗi năm. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Bên cạnh các sản phẩm mới Nhà máy Z111 còn đưa các sản phẩm truyền thống như súng trường AK-47, AKM... vào sản xuất tại dây chuyền mới nhờ vậy đã nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Nhờ vào việc nỗ lực làm công nghệ được các đối tác nước ngoài chuyển cùng với phát huy tối đa nội lực, Nhà máy Z111 không chỉ nội địa hóa thành công dòng súng trường Galil ACE tiên tiến mà còn cho ra đời hai mẫu súng trường tấn công mới là GK 1 và GK 3. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Mới đây, một trong những sản phẩm chủ lực của Nhà máy Z111 là súng trường Galil ACE đã được Bộ Quốc phòng bàn giao cho Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Điều này cho thấy sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quân đội vào các sản phẩm của Z111, đại diện cho vũ khí “Made in Vietnam” trên con đường hội nhập thị trường vũ khí quốc tế. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy Z111 đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là việc nhà máy đã tìm ra được hướng đi mới, bước đầu đã có sản phẩm xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Để phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn Nhà máy Z111 không ngừng phấn đấu, cố gắng trong từng lĩnh vực công tác, góp phần đưa nhà máy ngày càng phát triển, tạo ra bước phát triển mới về công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Mời độc giả xem video: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111. (nguồn Quân đội Nhân dân)

