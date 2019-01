K-63: Khẩu súng trường lai AK-47 của DQTV Việt Nam

Type 63 hay còn được gọi là K-63 ở Việt Nam là một loại súng trường tấn công được thiết kế dựa trên súng trường SKS của Liên Xô. Súng được thiết kế trong giai đoạn 1959-1963, chính thức đưa vào biên chế năm 1968, có lẽ chính vì vậy mà nó còn được gọi là Type 68. Nguồn ảnh: DQTV. Bản thân K-63 xuất hiện ở Việt Nam trong giai đoạn cuối của cuộc Kháng chiến chống Mỹ nhiều khả năng là đầu những năm 1970, sau khi Quân đội Trung Quốc đưa vào trang bị dòng súng trường này. Và sau chiến tranh, K-63 chỉ phục vụ trong lực lượng Dân quân Tự vệ Việt Nam chứ không còn trong biên chế quân đội chính quy, với số lượng khá ít. Nguồn ảnh: DQTV. Trong khi đó ở quê hương của K-63 là Trung Quốc, số phận của mẫu súng này cũng không khá hơn khi nó nhanh chóng bị loại biên vào năm 1979 khi không đáp ứng được những yêu cầu của chiến trường hiện đại và hoàn toàn thua kém các dòng súng trường tấn công AK-47 hay Type 56. Nguồn ảnh: DQTV. Dù vậy trong vài năm ngắn ngủi tồn tại, súng trường K-63 vẫn được Trung Quốc sản xuất tới 6 triệu khẩu với nhiều biến thể khác nhau và một phần trong số đó được viện trợ cho Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh là một khẩu K-63 trông như mới của một đơn vị Dân quân Tự vệ Việt Nam. Về thiết kế, dù có có hình dáng bên ngoài giống với súng trường SKS của Liên Xô thế nhưng bên trong K-63 lại có sự khác biệt rất lớn so với bản gốc.Theo đó cơ cấu lên đạn của K-63 sử dụng khóa nòng xoay tương tự như AK-47. Ngoài ra K-63 sử dụng lưỡi lê bốn cạnh thay vì lưỡi lê hai cạnh như SKS, vết đâm bởi lưỡi lê 4 cạnh sẽ bị mất máu nhanh hơn so lê hai cạnh.Nguồn ảnh: Gun Words Ở một điểm khác nếu súng trường SKS chỉ có thể bắn với một chế độ bắn bán tự động thì K-63 lại có hai chế độ bắn là bán tự động và tự động hoàn toàn. Ngoài ra nó cũng sử dụng hộp tiếp đạn 20 viên có thể tháo rời tương tự như AK-47. Nguồn ảnh: Gun Words Nhìn chung súng trường K-63 là thiết kế tổng hợp những tính năng của cả SKS và AK-47, nó được đánh giá là có sức chiến đấu cao hơn so với SKS. Trong ảnh là một khẩu K-63 do Tập đoàn Norinco của Trung Quốc chế tạo sử dụng băng đạn 30 viên của AK-47. Nguồn ảnh: Norinco. Súng trường K-63 có cân nặng 3,8kg, chiều dài 1.033mm, nòng súng dài 531mm. Súng sử dụng đạn cỡ 7,62 x 39mm của SKS và AK-47. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bắn từ 680-725 viên/phút, sơ tốc đầu nòng đạt 735m/s. Tầm bắn hiệu quả từ 100-800m tùy theo tầm nhìn. Nguồn ảnh: DQTV. Ở thời điểm hiện tại, K-63 đã bị Quân đội ta loại biên hoàn toàn và phục vụ với với vai trò vũ khí dự bị. Dòng súng bộ binh này hiện chỉ còn phục vụ trực tiếp trong lực lượng dân quân tự vệ bên cạnh các dòng súng trường khác như AR-15, M-16, CKC và AK-47. Nguồn ảnh: QĐND. Mời độc giả xem video: SKS so tài cùng M1 Garand giữa sa mạc. (nguồn Braveheart Fighting Arms)

Type 63 hay còn được gọi là K-63 ở Việt Nam là một loại súng trường tấn công được thiết kế dựa trên súng trường SKS của Liên Xô. Súng được thiết kế trong giai đoạn 1959-1963, chính thức đưa vào biên chế năm 1968, có lẽ chính vì vậy mà nó còn được gọi là Type 68. Nguồn ảnh: DQTV. Bản thân K-63 xuất hiện ở Việt Nam trong giai đoạn cuối của cuộc Kháng chiến chống Mỹ nhiều khả năng là đầu những năm 1970, sau khi Quân đội Trung Quốc đưa vào trang bị dòng súng trường này. Và sau chiến tranh, K-63 chỉ phục vụ trong lực lượng Dân quân Tự vệ Việt Nam chứ không còn trong biên chế quân đội chính quy, với số lượng khá ít. Nguồn ảnh: DQTV. Trong khi đó ở quê hương của K-63 là Trung Quốc, số phận của mẫu súng này cũng không khá hơn khi nó nhanh chóng bị loại biên vào năm 1979 khi không đáp ứng được những yêu cầu của chiến trường hiện đại và hoàn toàn thua kém các dòng súng trường tấn công AK-47 hay Type 56. Nguồn ảnh: DQTV. Dù vậy trong vài năm ngắn ngủi tồn tại, súng trường K-63 vẫn được Trung Quốc sản xuất tới 6 triệu khẩu với nhiều biến thể khác nhau và một phần trong số đó được viện trợ cho Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh là một khẩu K-63 trông như mới của một đơn vị Dân quân Tự vệ Việt Nam. Về thiết kế, dù có có hình dáng bên ngoài giống với súng trường SKS của Liên Xô thế nhưng bên trong K-63 lại có sự khác biệt rất lớn so với bản gốc.Theo đó cơ cấu lên đạn của K-63 sử dụng khóa nòng xoay tương tự như AK-47. Ngoài ra K-63 sử dụng lưỡi lê bốn cạnh thay vì lưỡi lê hai cạnh như SKS, vết đâm bởi lưỡi lê 4 cạnh sẽ bị mất máu nhanh hơn so lê hai cạnh.Nguồn ảnh: Gun Words Ở một điểm khác nếu súng trường SKS chỉ có thể bắn với một chế độ bắn bán tự động thì K-63 lại có hai chế độ bắn là bán tự động và tự động hoàn toàn. Ngoài ra nó cũng sử dụng hộp tiếp đạn 20 viên có thể tháo rời tương tự như AK-47. Nguồn ảnh: Gun Words Nhìn chung súng trường K-63 là thiết kế tổng hợp những tính năng của cả SKS và AK-47, nó được đánh giá là có sức chiến đấu cao hơn so với SKS. Trong ảnh là một khẩu K-63 do Tập đoàn Norinco của Trung Quốc chế tạo sử dụng băng đạn 30 viên của AK-47. Nguồn ảnh: Norinco. Súng trường K-63 có cân nặng 3,8kg, chiều dài 1.033mm, nòng súng dài 531mm. Súng sử dụng đạn cỡ 7,62 x 39mm của SKS và AK-47. Nguồn ảnh: Sina. Tốc độ bắn từ 680-725 viên/phút, sơ tốc đầu nòng đạt 735m/s. Tầm bắn hiệu quả từ 100-800m tùy theo tầm nhìn. Nguồn ảnh: DQTV. Ở thời điểm hiện tại, K-63 đã bị Quân đội ta loại biên hoàn toàn và phục vụ với với vai trò vũ khí dự bị. Dòng súng bộ binh này hiện chỉ còn phục vụ trực tiếp trong lực lượng dân quân tự vệ bên cạnh các dòng súng trường khác như AR-15, M-16, CKC và AK-47. Nguồn ảnh: QĐND. Mời độc giả xem video: SKS so tài cùng M1 Garand giữa sa mạc. (nguồn Braveheart Fighting Arms)