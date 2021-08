F-35C trượt đường băng, treo "lủng lẳng" ở mạn tàu sân bay Eisenhower

Hình ảnh một chiếc tiêm kích hạm F-35C của Không quân Hải quân Mỹ bị treo ở mạn tàu sân bay, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới. Tuy nhiên sau nhiều ngày xuất hiện, vẫn chưa rõ vụ việc này xảy ra vào thời điểm nào. Theo những thông tin trong tấm hình, có thể thấy chiếc chiến đấu cơ F-35C đã trượt khỏi đường băng của tàu sân bay USS Eisenhower. Đây là tàu sân bay được đóng theo lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, sử dụng hệ thống máy phóng cất cánh bằng hơi nước. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng chiếc chiến đấu cơ đã bị trượt khỏi đường băng trong quá trình hạ cánh, do cáp hãm đà bị đứt hoặc do máy bay gặp sự cố. Tuy nhiên dù nguyên nhân là gì, việc chiến đấu cơ F-35C với lớp vỏ tàng hình cực kỳ đắt đỏ, bị trượt ra khỏi đường băng và treo trên mạn thuyền, chắc chắn thiệt hại của vụ việc là khá lớn. Khác với các phiên bản khác, tiêm kích F-35C được Không quân Hải quân Mỹ đặt hàng để phục vụ cho việc cất - hạ cánh trên tàu sân bay. Để làm được điều này, F-35C cần có một vài chi tiết đặc biệt, trong đó nó cần hệ thống cánh có thể gập được, để giảm thiểu diện tích lưu trữ trên tàu sân bay. Ngoài ra, hệ thống càng đáp của tiêm kích hạm F-35C cũng cần được gia cố tốt hơn, để có thể chịu được lực từ máy phóng máy bay. Máy bay cũng có trang bị thêm móc cáp hãm đà, để hạ cánh. Cận cảnh một tiêm kích hạm F-35C hạ cánh với móc cáp hãm đà ở đuôi máy bay đã được bung ra, có thể thấy càng trước của máy bay sử dụng bánh kép, trong khi các phiên bản khác của F-35, chỉ sử dụng một bánh đơn. Do diện tích trên tàu sân bay là rất chật chội, kèm theo đó là việc máy bay cần đưa từ khoang lên đường băng bằng thang máy, nên việc có thể gập được cánh, là yếu tố rất quan trọng. Hiện tại, Không quân Hải quân Mỹ vẫn đang tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ F-35C với các tàu sân bay lớp Nimitz và lớp Ford của nước này. Trong tương lai, nhiều khả năng Mỹ cũng sẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng phiên bản tiêm kích hạm F-35C cho tàu sân bay. Các loại tàu sân bay khác tới từ các nước đồng minh của Mỹ, chỉ cần sử dụng chiến đấu cơ F-35B là đủ. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh chiến đấu cơ F-35 "đánh võng" ở độ cao cực thấp tại Thung Lũng Chết. Nguồn: USAF.



Hình ảnh một chiếc tiêm kích hạm F-35C của Không quân Hải quân Mỹ bị treo ở mạn tàu sân bay, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới. Tuy nhiên sau nhiều ngày xuất hiện, vẫn chưa rõ vụ việc này xảy ra vào thời điểm nào. Theo những thông tin trong tấm hình, có thể thấy chiếc chiến đấu cơ F-35C đã trượt khỏi đường băng của tàu sân bay USS Eisenhower. Đây là tàu sân bay được đóng theo lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, sử dụng hệ thống máy phóng cất cánh bằng hơi nước. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng chiếc chiến đấu cơ đã bị trượt khỏi đường băng trong quá trình hạ cánh, do cáp hãm đà bị đứt hoặc do máy bay gặp sự cố. Tuy nhiên dù nguyên nhân là gì, việc chiến đấu cơ F-35C với lớp vỏ tàng hình cực kỳ đắt đỏ, bị trượt ra khỏi đường băng và treo trên mạn thuyền, chắc chắn thiệt hại của vụ việc là khá lớn. Khác với các phiên bản khác, tiêm kích F-35C được Không quân Hải quân Mỹ đặt hàng để phục vụ cho việc cất - hạ cánh trên tàu sân bay. Để làm được điều này, F-35C cần có một vài chi tiết đặc biệt, trong đó nó cần hệ thống cánh có thể gập được, để giảm thiểu diện tích lưu trữ trên tàu sân bay. Ngoài ra, hệ thống càng đáp của tiêm kích hạm F-35C cũng cần được gia cố tốt hơn, để có thể chịu được lực từ máy phóng máy bay. Máy bay cũng có trang bị thêm móc cáp hãm đà, để hạ cánh. Cận cảnh một tiêm kích hạm F-35C hạ cánh với móc cáp hãm đà ở đuôi máy bay đã được bung ra, có thể thấy càng trước của máy bay sử dụng bánh kép, trong khi các phiên bản khác của F-35, chỉ sử dụng một bánh đơn. Do diện tích trên tàu sân bay là rất chật chội, kèm theo đó là việc máy bay cần đưa từ khoang lên đường băng bằng thang máy, nên việc có thể gập được cánh, là yếu tố rất quan trọng. Hiện tại, Không quân Hải quân Mỹ vẫn đang tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ F-35C với các tàu sân bay lớp Nimitz và lớp Ford của nước này. Trong tương lai, nhiều khả năng Mỹ cũng sẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng phiên bản tiêm kích hạm F-35C cho tàu sân bay. Các loại tàu sân bay khác tới từ các nước đồng minh của Mỹ, chỉ cần sử dụng chiến đấu cơ F-35B là đủ. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh chiến đấu cơ F-35 "đánh võng" ở độ cao cực thấp tại Thung Lũng Chết. Nguồn: USAF.