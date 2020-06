F-18E/F vẫn là tiêm kích hạm chủ lực của Mỹ đến 20 năm nữa

Với khả năng tàng hình của F-35C, biến loại tiêm kích hạm này của Mỹ, luôn có lợi thế trước các loại tiêm kích hạm hiện có của các quốc gia khác; cho dù đó là Su-33, MiG-29K của Nga, J-16 của Trung Quốc hay Rafale của Pháp. Ảnh: Tiêm kích hạm tàng hình F-35C của Hải quân Mỹ. Trong tương lai gần, không có loại tiêm kích hạm nào là đối thủ của F-35; nhưng nếu F-18E/F của Hải quân Mỹ được nâng cấp lên chuẩn mới Block III, thì tiêm kích hạm chủ lực của Hải quân Mỹ, trong thời gian tới chưa chắc đã phải là F-35C. Theo quy luật, khi đưa F-35 vào biên chế, Hải quân Mỹ phải dần rút chiếc tiêm kích hạm F/A-18 đã phục vụ trong biên chế từ đầu thập niên 1980, và tăng nhanh tỷ lệ tiêm kích hạm tàng hình F-35C càng sớm càng tốt. Nhưng việc lãnh đạo Hải quân Mỹ quyết định kéo dài thời gian phục vụ của loại tiêm kích hạm chủ lực F/A-18 cho thấy, mặc dù F-35 có lợi thế kỹ thuật rất lớn, nhưng Hải quân Mỹ vẫn chưa quyết định loại biên ngay F/A-18 Super Hornet. Theo hãng tin Nga Spunik, ngày 19/6 vừa qua, hãng sản xuất máy bay Boeing vừa bàn giao hai máy bay chiến đấu F/A-18 Block III Super Hornet đầu tiên cho Hải quân Mỹ. Được biết, F/A-18 Block III là phiên bản cải tiến mới nhất của dòng F/A-18. Hải quân Mỹ sẽ hoàn tất việc mua 78 chiếc F/A-18 Block III của Boeing với giá 4 tỷ USD; trong đó một số chiếc sẽ được sản xuất mới, số còn lại sẽ được nâng cấp lên chuẩn Block III. Số máy bay này sẽ vẫn là tiêm kích hạm chủ lực của Hải quân Mỹ trong ít nhất 20 năm nữa. Theo kế hoạch của quân đội Mỹ, số F/A-18 Block III được sản xuất mới, sẽ được xuất xưởng vào giữa năm 2021 và Boeing sẽ giao hàng với tốc độ 2 máy bay mỗi tháng, cho đến khi việc giao hàng hoàn thành vào năm 2024. Đồng thời, Boeing cũng thực hiện nâng cấp cho số cho F/A-18 Block II hiện có lên chuẩn Block III. Kế hoạch nâng cấp ước tính bắt đầu vào năm 2023 và kết thúc vào năm 2030. Số F/A-18 cũ hiện có của Hải quân Mỹ sẽ được nâng cấp muộn nhất vào năm 2030 và phiên bản sản xuất mới bàn giao chậm nhất là vào năm 2024. Nếu máy bay mới hoạt động ít nhất 15 năm, thì trong 20 năm tới, phiên bản F/A-18 Block III vẫn sẽ phục vụ trên tàu sân bay Mỹ; như vậy, F/A-18 đã hoạt động liên tục từ năm 1983 đến năm 2040. Nếu khi đó loại biên, tổng thời gian phục vụ của F/A-18 sẽ vượt quá 57 năm; đây là khoảng thời gian phục vụ rất dài của một loại máy bay chiến đấu. Việc Hải quân Mỹ liên tục nâng cấp chiếc F/A-18 cho thấy, mặc dù đã có máy bay F-35 hiện đại hơn, nhưng họ vẫn không muốn loại biên ngay tiêm kích hạm F/A-18. Lý do trước hết là do chi phí, tiếp đến là khả năng kỹ chiến thuật không dễ gì thay thế của loại máy bay này. Về chi phí, F/A-18 hiện nay được sử dụng để nâng cấp hoặc sản xuất F/A-18 mới, giá vẫn rẻ hơn nhiêu lần so với F-35. Với gói mua 78 chiếc F/A-18 Block III trị giá 4 tỷ USD, trung bình là gần 50 triệu USD/chiếc; thấp hơn 1/3 so với giá khai báo thấp nhất của F-35A (phiên bản của không quân). Một số phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng, tiền tiết kiệm có thể được sử dụng để mua các thiết bị khác mà Hải quân Mỹ rất cần, chẳng hạn như UAV tiếp dầu MQ-25 Stingray, hoạt động trên tàu sân bay; loại máy bay này giúp mở rộng phạm vi hoạt động của các loại máy bay trên hạm và máy bay tác chiến điện tử F/A-18G. Thứ hai, mặc dù F-35 vượt trội tính năng trên mọi mặt, nhưng F/A-18 vẫn có một lợi thế, đó là số lượng vũ khí mang theo. Do tính năng tàng hình, F-35 chỉ có thể mang theo 2 quả bom không đối không tầm trung và 2 quả bom tầm gần ở trong khoang bom; nếu mang vũ khí ở các mấu treo bên ngoài, F-35 sẽ hoàn toàn mất tính năng tàng hình. Mặc dù không có tính năng tàng hình, nhưng F/A-18 có tổng cộng 9 giá treo và có thể mang 8 tên lửa không đối không, con số này nhiều gấp đôi so với F-35. Nếu hải quân Mỹ loại biên F/A-18, thì số F-35 dù trang bị đủ số lượng, nhưng khó đáp ứng được yêu cầu hỏa lực so với tiêm kích hạm F/A-18 hiện có. Cuối cùng hiệu suất chiến đấu của phiên bản F/A-18 Block III đã được nâng lên rất nhiều. Những cải tiến chính của Block III bao gồm: thiết kế lại bình nhiên liệu để mang thêm 1,5 tấn nhiên liệu, giúp nâng cao bán kính chiến đấu và khả năng mang vũ khí; cải thiện hiệu suất tàng hình, lắp đặt màn hình buồng lái và hệ thống thu thập và trao đổi thông tin mới. Đánh giá chung, F/A-18 Block III là phiên bản được nâng cấp toàn diện, tính năng phần nào tiếp cận cấp độ F-35; do đó, khoảng cách về tính năng của F/A-18 Block III và F-35 không còn quá xa, và F/A-18 Block III vẫn là loại tiêm kích hạm mạnh mẽ. Vì những lý do này, lãnh đạo Hải quân Mỹ tiếp tục tin tưởng kéo dài thời gian phục vụ của “Siêu Ong bắp cày” thêm một thời gian dài nữa. Video Máy bay F/A-18 vũ khí của thần chết - Nguồn: VTC14

