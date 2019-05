Dàn tiêm kích F-16 Indonesia chuẩn bị mua mạnh tới đâu?

Theo đó, Indonesia đang đàm phán trong bí mật với Mỹ về việc mua liền lúc 32 chiến đấu cơ F-16 Viper từ nước này cùng với 6 máy bay vận tải C-130J. Nguồn ảnh: F-16. Nhiều nguồn tin cũng cho rằng việc Indonesia mua số lượng lớn chiến đấu cơ F-16 Viper từ phía Mỹ là một cách để quốc gia Đông Nam Á này tránh được các sự trả đũa của Washington sau một thời gian dài Indonesia mua các loại vũ khí, chiến đấu cơ đắt tiền từ Nga. Nguồn ảnh: F-16. Chiến đấu cơ F-16V hiện nay được xem là phiên bản hiện đại nhất trong dòng chiến đấu cơ F-16. Loại chiến đấu cơ này cũng là phiên bản mới nhất của F-16 dù nó đã được cho ra mắt lần đầu tiên tại Singapore hồi năm 2012. Nguồn ảnh: F-16. Điểm đặc biệt của F-16V đó là không chỉ là một chiến đấu cơ mới hoàn toàn, các thành phần linh kiện của F-16V còn được Lockheed Martin "bán lẻ" để các tiêm kích F-16 đời cũ có thể nâng cấp lên phiên bản này. Nguồn ảnh: F-16. Từ năm 2012, Đài Loan đã là quốc gia đầu tiên mua gói nâng cấp F-16 lên phiên bản F-16V trị giá 1,85 tỷ USD. Số tiền này đủ để Đài Loan nâng cấp 145 chiếc tiêm kích F-16A/B lên phiên bản F-16 mới nhất vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: F-16. So với các phiên bản cũ, F-16V được nâng cấp với hệ thống máy tính hoàn toàn mới cùng hệ thống màn hình hiển thị đa màu so với đơn sắc như trước kia. Ngoài ra, hệ thống nhận diện bạn - thù của F-16V cũng được cải tiến hiện đại hơn. Nguồn ảnh: F-16. Cải tiến lớn nhất của tiêm kích F-16V đó là giờ đây chiếc tiêm kích này chỉ còn sử dụng một máy tính công suất lớn duy nhất thay cho ba máy tính như các phiên bản cũ. Hệ thống máy tính trên F-16V phiên bản mới cho phép tăng khả năng tấn công trúng mục tiêu và tăng khả năng sống sót của phi cơ khi bị hệ thống radar của đối phương khoá được. Nguồn ảnh: F-16. Hệ thống động cơ của F-16V cũng được cải tiến hơn so với phiên bản cũ, cho phép chiếc tiêm kích này bay được với tốc độ tối đa lên tới Mach 2 cùng với đó là khả năng cơ động trên không được cho là tốt hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Nguồn ảnh: F-16. Hiện Indonesia đang sở hữu 25 chiếc F-16A/B mua cũ từ Mỹ nhưng tất cả đều đã được nâng cấp lên phiên bản F-16C/D. Nếu thương vụ bí mật này thành công, số lượng tiêm kích F-16 của Indonesia sẽ được nâng tổng số lên tới 57 chiếc, giúp lực lượng Không quân Indonesia tăng độ nguy hiểm lên vài bậc. Nguồn ảnh: F-16. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong dây chuyền lắp ráp chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.

