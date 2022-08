Đức viện trợ hàng loạt vũ khí khủng cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, quân đội Nga vừa phá hủy pháo phòng không tự hành Gepard, mà Đức mới viện trợ cho Ukraine ở khu vực Nikolayev. Đây là lần đầu tiên, pháo phòng không Gepard của Ukraine bị phá hủy, kể từ khi loại pháo này được mua vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không công bố thông tin chi tiết, cũng như không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy như hình ảnh hay video; do vậy, thế giới bên ngoài không thể xác nhận tính xác thực của những tuyên bố này. Mới tuần trước, Đức đã viện trợ quân sự cho Ukraine với số lượng lớn, trong đó có 4 khẩu pháo tự hành Gepard. Cho đến nay, phía Ukraine vẫn chưa công bố hiệu quả của pháo phòng không Gepard so với các hệ thống phòng không di động như Stinger và Starlight. Tuy nhiên Gepard của Đức dường như chưa đạt được kết quả gì trên chiến trường Ukraine. Ngoài 4 khẩu pháo phòng không tự hành Gepard, vào tuần trước, Đức cũng đã chuyển giao 49.000 viên đạn pháo 35mm sử dụng cho pháo phòng không Gepard cho Ukraine; 10 chiếc xe "Hummers", trong đó có 8 chiếc trang bị radar mặt đất, 2 chiếc có đài gây nhiễu UAV. Cùng với số vũ khí trên, Đức còn viện trợ thêm cho Ukraine 8 hệ thống chống UAV, 3 xe bọc thép cứu hộ, 7 hệ thống gây nhiễu vô tuyến, 4 tàu quét mìn điều khiển từ xa, 1 thiết bị tần số cao và 2 tủ lạnh vật liệu y tế và các vật tư khác. Có vẻ như Đức đang tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo các báo cáo công khai, ngoài các hệ thống phòng không cơ động và pháo phòng không tự hành Gepard của Đức viện trợ, chính phủ Mỹ đã công bố vào tuần trước trong một đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm một số lượng không xác định hệ thống phòng không đa tầng NASAMS. Hệ thống phòng đa tầng NASAMS do Na Uy kết hợp với một số công ty quốc phòng của Mỹ phát triển. Hệ thống NASAMS được chế tạo để phóng tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường bằng hồng ngoại và tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động như AIM-120 do Mỹ sản xuất. Với sự hỗ trợ của phần mềm và phần cứng của NATO, mạng lưới phòng không của Ukraine ngày càng trở nên mạnh hơn, và thông tin mới nhất cho thấy, tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, quân đội Ukraine vừa bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Nga, bằng tên lửa phòng không vác vai 9K338 Igla-S. Ngược lại, mặc dù quân đội Nga vẫn có lợi thế, nhưng ưu thế trên không của họ liên tục bị suy giảm. Theo một tổ chức nghiên cứu độc lập về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, số lượng máy bay chiến đấu mà quân đội Nga điều động ở khu vực Kherson đã ít hơn so với Ukraine. Như vậy, cả lực lượng không quân và lực lượng phòng không Ukraine đang có dấu hiệu “hồi sinh” sau một thời gian dài bị Nga đánh cho “bầm dập”. Theo một số phán đoán, nhiều khả năng Không quân Ukraine còn liên quan đến vụ nổ lớn tại Căn cứ Không quân Hải quân Novo Fedorovka của Nga ở Crimea. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Nga vẫn khẳng định vụ nổ tại căn cứ là “một tai nạn” do vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy; đồng thời khẳng định, họ không có thiệt hại về người hay thiết bị. Tuy nhiên, qua các bức ảnh và video vệ tinh do quân đội Nga chụp tị sân bay Novo Fedorovka cho thấy, nhiều máy bay chiến đấu Su-30SM và máy bay ném bom Su-24M đã bị phá hủy. Hiện Trung đoàn Không quân độc lập số 43, thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đóng tại căn cứ này, về cơ bản đã mất khả năng chiến đấu. Chính Trung đoàn Không quân độc lập 43 là lực lượng chính, hỗ trợ quân đội Nga tại khu vực Kherson. Mặt khác, chính phủ Mỹ cũng thừa nhận rằng, họ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM và quân đội Ukraine tuyên bố, đã phá hủy 17 hệ thống phòng không của Nga, bằng các tên lửa chống bức xạ được Mỹ hỗ trợ, chỉ trong vòng 3 ngày. Mặc dù thông tin của Ukraine chưa được xác nhận, nhưng theo một tổ chức nghiên cứu độc lập cho biết, do sự suy giảm khả năng phòng không của Nga, Không quân Ukraine hiện có thể điều động khoảng 10 lần xuất kích mỗi ngày tại khu vực Kherson. Dù cuộc chiến này có kết thúc như thế nào, thì Không quân Ukraine cũng không phải là đối thủ của Không quân Nga. Tuy nhiên, việc “hồi sinh” của Không quân Ukraine tại khu vực Kherson, là điều cảnh báo, thách thức sự thống trị trên không của Không quân Nga trên chiến trường Ukraine hiện nay.

