Đột nhập tàu đổ bộ Mỹ tung đòn hạ gục UAV Iram

Iran đã phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Trump, nói nước này không mất UAV nào và Mỹ có thể đã bắn nhầm máy bay của chính mình. Các quan chức Mỹ giấu tên sau đó cho biết chiếc UAV Iran bị bắn hạ bằng cách gây nhiễu điện từ, không phải bằng hỏa lực. Ảnh: Getty Images. Trực thăng MH-60S Sea Hawk sau khi hạ cánh trên boong tàu USS Boxer trên biển Arab ngoài khơi Oman ngày 16/7. Trực thăng Seahawk, Super Stallion và Ospreys gầm rú, cất cánh hàng chục chuyến mỗi ngày, tiến hành những nhiệm vụ tuần tra, giám sát di chuyển của các tàu thương mại cũng như tàu chiến đối phương tại eo biển Hormuz, theo CNN. Một lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS Boxer ngày 16/7. Thuộc loại tàu đổ bộ tấn công, USS Boxer chở 2.500 binh sĩ Mỹ, trong đó có 1.500 lính thủy đánh bộ. Tàu đổ bộ này có số đại bác, xe tăng, đạn dược, cùng lực lượng tiêm kích và trực thăng tấn công đủ để tiến hành cuộc chinh phạt quy mô nhỏ tại bất cứ khu vực nào. Lính thủy đánh bộ Mỹ vật nhau trong bài huấn luyện trên tàu USS Boxer. Các bài huấn luyện hàng ngày của USS Boxer bao gồm các nhiệm vụ “trên không, giao chiến hay hỗ trợ”, chuẩn tướng Matthew Trollinger, chỉ huy Lực lượng Đổ bộ Hải quân số 51 của Hạm đội 5, nói với Reuters. Một thủy thủ Mỹ trực ở radar trên tàu USS Boxer. Các cuộc tấn công tàu chở hàng gần eo biển Hormuz và các vụ bắt giữ tàu gây bất an tại tuyến hàng hải quan trọng kết nối dầu thô Trung Đông đến các thị trường toàn thế giới, theo Reuters. Eo biển Hormuz là nơi 1/5 lượng dầu thô thế giới đi qua, theo AP. Máy bay MV-22 Osprey trên boong tàu USS Boxer. Hạm trưởng Jason Burns, người chỉ huy tàu USS Boxer, cho biết tàu rời San Diego, Mỹ, vào tháng 5 để thực hiện nhiệm vụ ở Trung Đông đã được lên kế hoạch trước. Các máy bay MV-22 Osprey đang hạ cánh trên boong tàu USS Boxer. Tàu USS Boxer nằm trong nhóm tàu đổ bộ bao gồm các tàu chiến và lực lượng lính thủy đánh bộ. Ngày 18/7, nhóm tàu đi qua vịnh Oman đến eo biển Hormuz, với trực thăng bay trên để bảo đảm an toàn. Một lính thủy đánh bộ Mỹ đang bảo trì máy bay MV-22 Osprey trên tàu USS Boxer. Nhóm tàu nói trên bao gồm USS John P. Murtha, USS Harpers Ferry và Đơn vị Lính thủy đánh bộ Viễn chinh số 11, bao gồm khoảng 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Một lính thủy đánh bộ Mỹ đang bảo trì máy bay AV-8B Harrier trên tàu USS Boxer. “Chúng tôi muốn giúp các đồng minh trong khu vực yên tâm, bảo đảm tự do hàng hải và dòng chảy thương mại thông suốt trong khu vực”, đại tá Fridrik Fridrikson, sĩ quan chỉ huy Đơn vị Lính thủy đánh bộ Viễn chinh số 11, nói với Reuters. Một máy bay AV-8B Harrier đang cất cánh trên boong tàu USS Boxer. Hải quân Mỹ đẩy máy bay AV-8B Harrier trên boong tàu USS Boxer. Lính Mỹ đang bảo trì các máy bay. Các thủy thủ Mỹ trong phòng điều khiển.

