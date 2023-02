Đồng minh hăng hái nhất của Đức trả giá đắt sau Thế chiến (P2)

Kết quả của việc xuất khẩu không được bù đắp này dẫn đến lạm phát ở Romania đã tăng vọt. Điều này gây ra sự bất bình rộng rãi trong người dân Romania, ngay cả trong số những người đã từng nhiệt tình ủng hộ quân Đức và cuộc chiến. Theo một báo cáo của ủy ban quốc tế do chính phủ Romania công bố năm 2004, khoảng 280.000 đến 380.000 người Do Thái đã bị sát hại hoặc chết dưới nhiều hình thức khác nhau trên đất Romania, trong các vùng chiến sự Bessarabia, Bukovina, và trong các lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng dưới sự kiểm soát của Romania. Vào ngày 23/8/1944, với việc Hồng quân xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Đức trong Cuộc tấn công Jassy-Kishinev, Vua Michael I của Romania đã lãnh đạo một cuộc đảo chính thành công chống lại phe Trục với sự hỗ trợ của các chính trị gia đối lập, hầu hết quân đội và dân thường do phe cộng sản lãnh đạo. Sau đó, nhà vua đề nghị rút lui không đối đầu với đại sứ Đức Manfred von Killinger. Nhưng người Đức coi cuộc đảo chính là "có thể đảo ngược" và cố gắng xoay chuyển tình thế bằng vũ lực quân sự. Các Quân đoàn số 1, số 2 của Romania (đang hình thành) và những gì còn lại của các Quân đoàn số 3 và 4 đã theo lệnh của Nhà vua để bảo vệ Romania trước bất kỳ cuộc tấn công nào của quân Đức. Vua Michael đề nghị đưa Quân đội Romania, lúc đó có sức mạnh gần 1.000.000 người, vào phe Đồng minh. Stalin ngay lập tức công nhận nhà vua và việc khôi phục chế độ quân chủ Rumani. Khoảng 538.000 binh sĩ Romania đã chiến đấu chống lại phe Trục trong năm 1944–1945, khoảng 167.000 người đã thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích. Cuộc đảo chính đã đẩy nhanh cuộc tiến công của Hồng quân vào Romania, nhưng Liên Xô bắt giữ khoảng 130.000 binh sĩ Romania, những người này được đưa đến Liên Xô, nơi nhiều người đã bỏ mạng trong các trại tù. Hiệp định đình chiến được ký ba tuần sau đó vào ngày 12/9/1944, theo các điều khoản hầu như do Liên Xô quy định. Theo các điều khoản của hiệp định đình chiến, Romania tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước Liên Xô, xem Liên Xô là đại diện của họ, kiểm soát các phương tiện truyền thông, liên lạc, bưu điện và chính quyền dân sự phía sau mặt trận. Chính phủ Romania và các cơ quan của họ sẽ thực hiện tất cả các chỉ thị của Ủy ban Kiểm soát Đồng minh phát sinh từ Hiệp định đình chiến. Hiệp định cũng quy định rằng Ủy ban Kiểm soát Đồng minh sẽ có ghế tại Bucharest. Phù hợp với Điều 14 của Hiệp định đình chiến, hai Tòa án Nhân dân Romania đã được thành lập để xét xử những tội phạm chiến tranh bị tình nghi. Trong Hội nghị Moscow vào tháng 10/1944, Winston Churchill, Thủ tướng Vương quốc Anh, đã đề xuất một thỏa thuận với nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin về cách chia Đông Âu thành các vùng ảnh hưởng sau chiến tranh. Liên Xô được đề nghị chia 90% ảnh hưởng ở Romania. Theo Hiệp ước Paris năm 1947, Đồng minh không thừa nhận Romania là một quốc gia hiếu chiến mà thay vào đó áp dụng thuật ngữ "đồng minh của nước Đức" cho tất cả các nước nhận các quy định của hiệp ước. Giống như Phần Lan, Romania đã phải trả 300 triệu đô la cho Liên Xô để bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, hiệp ước đặc biệt thừa nhận rằng Romania đã chuyển phe vào ngày 24/8/1944. Như một phần thưởng, Bắc Transylvania một lần nữa được công nhận là một phần không thể tách rời của Romania, nhưng biên giới với Liên Xô và Bulgaria đã được cố định ở trạng thái của nó vào tháng 1/1941. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, các vùng lãnh thổ phía Đông trở thành một phần của Ukraine và Cộng hòa Moldova. Ở Romania, sau Thế chiến II, Đảng Cộng sản nổi lên như một lực lượng chính trị chính, dẫn đến việc Nhà vua buộc phải thoái vị và thành lập một nước cộng hòa nhân dân vào năm 1947.

