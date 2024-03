Động cơ 1.500 mã lực biến tăng nội địa Ấn Độ thành siêu tăng

Ngày 20/3 vừa qua tại Mysuru, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Giridhar Aramane đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm đầu tiên với loại động cơ 1.500 mã lực do nước này cải tiến dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực. Ảnh: AP7AM. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, thành tựu quan trọng này đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới trong lĩnh vực quốc phòng của đất nước và là bước tiến quan trọng nhằm hướng tới việc tự chủ về công nghệ quốc phòng. Ảnh: Republic World.Động cơ 1.500 HP mới được thử nghiệm được xem là một bước nhảy vọt lớn về công nghệ động cơ đẩy trong lĩnh vực quân sự, với các đặc tính tiên tiến như tỷ lệ công suất trên trọng lượng vượt trội và khả năng thích ứng trong các điều kiện khắc nghiệt, như vùng núi cao, nhiệt độ đóng băng và địa hình sa mạc. Ảnh: Wikipedia. Tại buổi lễ khánh thành phòng thử nghiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Giridhar Aramane cũng đã ca ngợi dấu mốc quan trọng này là một bước tiến lớn trong việc củng cố năng lực chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ. Ảnh: Republic World. Theo đánh giá của các chuyên gia tại Nhà máy sản xuất động cơ BEML, thành tích này khẳng định vai trò quan trọng của Nhà máy BEML trong ngành công nghiệp sản xuất chế tạo, cũng như những cống hiến của họ trong việc đáp ứng nhu cầu của nền quốc phòng Ấn Độ trong tình hình hiện nay. Ảnh: X. Cuộc thử nghiệm đối với động cơ 1.500 HP vừa rồi nằm trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, ở giai đoàn này các kỹ sư tập trung vào cải tiến công nghệ nhằm tạo nhiều lợi thế phát huy được sức cơ động cũng như hoả lực trên chiến trường của xe tăng. Giai đoạn tiếp theo, động cơ BEML sẽ được thử nghiệm tại cơ sở nghiên cứu và phát triển các phương tiện chiến đấu, sau đó là trang bị loại động cơ này vào các phương tiện thực tế để thử nghiệm thực địa. Toàn bộ dự án được khởi động từ tháng 8/2020 và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2025. Dự án được chia thành năm giai đoạn chính với những mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo về chất lượng cũng như đúng thời gian đã xác định. Bộ trưởng Quốc phòng đã tuyên dương những nỗ lực đáng ghi nhận của BEML trong việc nâng cao năng lực chiến đấu cho quân đội và đạt được những đột phá trong đổi mới công nghệ. Sự kiện này có sự tham dự của các quan chức dân sự và quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các bên liên quan trong ngành và các quan chức của Nhà máy BEML, mở ra triển vọng mới cho xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun của nước này. Nền Quốc phòng Ấn Độ đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển một thế hệ xe tăng chiến đấu mới. Theo kế hoạch, được gọi là FMBT (có nghĩa là "xe tăng chiến đấu chủ lực tương lai") nhằm thay thế cho các loại xe tăng đang có trong biên chế. Trước đó, trong các buổi thử nghiệm cho thấy xe tăng Arjun do Ấn Độ chế tạo có những điểm được đánh giá cao hơn T-90 của Nga. Mặc dù các nhà chức trách Ấn Độ đã tuyên bố rằng Arjun có hiệu suất cao hơn trong các thử nghiệm với T-90, nhưng họ vẫn chưa công bố một kết quả so sánh chính thức. Ấn Độ đã mua và trang bị cho quân đội xe tăng T-90 từ nhiều năm trước. Không những thế nước này còn thường xuyên cải tiến nhằm hiện đại hóa các dòng xe tăng cũ hơn như T-72 trong những năm gần đây. Với những bước tiến trong lĩnh vực công nghệ cho phép Ấn Độ nâng cao tiềm lực về lực lượng thiết giáp.

