Quân Israel nhận đòn đau! Biệt kích Sư đoàn 98 bị phục kích

Việc Israel tập trung quân quy mô lớn ở biên giới phía nam Lebanon là một trong những nguyên nhân quan trọng, khiến Iran quyết tâm một lần nữa dùng tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ Israel vào đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2/10. Trước đó, Quân đội Israel đã tập kết bộ binh, pháo binh, xe tăng và xe thiết giáp tới khu vực phía bắc đất nước, giáp với biên giới Lebanon. Ngày 1/10, truyền thông Israel đưa tin, Lữ đoàn Golani số 1 và Lữ đoàn thiết giáp số 188 thuộc Sư đoàn 98 của Quân đội Israel (IDF) đã tham gia chiến dịch trên bộ ở Lebanon. Thực tế đã chứng minh, Quân đội Israel đã xây dựng kế hoạch xâm lược toàn diện, với mục đích đánh bật hoặc thậm chí tiêu diệt lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon khỏi khu vực phía nam đất nước để cho những người dân Israel có thể “yên tâm trở về nhà”. Cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Iran chủ yếu nhắm vào căn cứ tình báo Mossad, các căn cứ không quân và các khu vực tập trung xe bọc thép của Quân đội Israel ở mặt trận biên giới phía bắc. Mục đích là làm suy yếu căn bản khả năng hỗ trợ toàn diện của Quân đội Israel cho các lực lượng xâm lược trên bộ. Vì sợ bị tên lửa Iran tấn công, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel phải trú ẩn trong các boongke được gia cố, hoặc triển khai phân tán và ẩn nấp, điều này chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể vai trò của Không quân Israel trong cuộc xâm lược Lebanon. Cuộc tấn công của Iran vào căn cứ tình báo Mossad cũng dựa trên mục đích tương tự. Nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ về thông tin tình báo và hỏa lực của không quân, các hoạt động trên bộ của Quân đội Israel có thể rơi vào tình trạng sa lầy ở mọi bước đi. Quân đội Israel đã chịu nhiều tổn thất trong cuộc chiến tranh Lebanon-Israel vào năm 2006 và chịu thương vong nặng nề. Lần này, Israel vốn muốn ra tay bằng sức mạnh áp đảo, nhưng không ngờ Iran lại quyết tâm ra đòn bằng cuộc tấn công tên lửa chiến lược. Buộc Israel phải huy động toàn bộ lực lượng phòng không, bao gồm cả máy bay chiến đấu của không quân, để đánh chặn tên lửa Iran. Bây giờ, Quân đội Israel lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hóa ra, mối lo ngại của Quân đội Israel đã biến thành một thực tế bi thảm là không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì họ đã nhận một “đòn vào đầu” ngay trong ngày đầu tiên xâm lược lãnh thổ Lebanon. Trưa 2/10, các nguồn tin truyền thông Israel và Hezbollah đưa tin, cách đó vài giờ đã xảy ra xung đột lớn ở biên giới giữa Israel và Lebanon. Lính biệt kích Sư đoàn đổ bộ đường không 98 đang tập trung tại làng Misgav Am. Sau đó, họ cố gắng vượt biên và tấn công các vị trí của Hezbollah ở làng Aadaysit Marjaayoun, nhưng bị phục kích. Bốn trực thăng y tế và 20 xe cứu thương đã đến và sơ tán ít nhất 20 binh sĩ Israel bị thương. Đài truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon cũng đưa tin về những trận đánh ở khu vực biên giới. Họ cho biết, khi Quân đội Israel đến khu vực có hàng rào thép gai biên giới, thì đã bị lực lượng Hezbollah phục kích ở cự ly gần, dẫn đến thương vong nặng nề. Theo kênh truyền thông Al Jazeera của Qatar đưa tin, sáng sớm ngày 2/10, Lữ đoàn 89 của Lực lượng Phòng vệ Israel bắt đầu tấn công, nhằm tấn công một tòa nhà ở một ngôi làng ở miền nam Lebanon. Tuy nhiên, họ đã bị Lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon ngăn chặn thành công và hai bên đã tiến hành một cuộc đọ súng khốc liệt trên bộ. Al Jazeera cho biết, các chiến binh vũ trang Hezbollah của Lebanon đã phóng tên lửa chống tăng vào xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel, khiến khoảng 30 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel bị thương ở các mức độ khác nhau trong một trận đánh và 5 người khác bị thương nặng. Mặc dù IDF chỉ thừa nhận 8 người thiệt mạng, nhưng tin tức Lebanon cho thấy trong vòng 24 giờ, kể từ khi IDF mở cuộc tấn công Lebanon vào ngày 2/10, ít nhất 14 lính đặc nhiệm Israel đã thiệt mạng và khoảng 50 lính đặc nhiệm bị thương. Điều này có nghĩa là cuộc tấn công ngày đầu tiên của IDF đã không thành công, dù bằng đột phá chính diện hay tấn công bên sườn. Phía Israel cũng không thể che giấu giấu thương vong nghiêm trọng của họ tại thị trấn Adese, tạo bóng đen nặng nề cho bước đi tiếp theo của Quân đội Israel. Nói chung Lebanon và Hezbollah chưa bao giờ là đối thủ “dễ chơi”, trong lịch sử từ khi tái lập quốc của nhà nước Do Thái. (Nguồn ảnh: Al Jazeera, CNN, Times of Israel).

