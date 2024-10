Tận thấy Toyota Hilux 6 bánh giá rẻ làm "chiến binh quân sự"

Với độ bền bỉ cao, dễ sửa, vượt địa hình tốt và mức giá phải chăng, các dòng xe việt dã nhà Toyota như Hilux, Land Cruiser... trong nhiều năm qua đã được lựa chọn để sử dụng cho các hoạt động quân sự và chiếc Toyota Hilux 6 bánh quân sự này là một ví dụ điển hình. Mới đây nhất Supacat, một nhà sản xuất thiết bị quân sự, đã tiết lộ một loại xe quân sự mới Toyota Hilux độ mà họ gọi đơn giản là Medium Utility Vehicle (MUV). MUV được sản xuất tại Sydney và nhắm đến các lực lượng quốc phòng đang tìm kiếm một loại xe quân sự giá cả phải chăng hơn. Toyota Hilux bản MUV dựa trên phiên bản cabin kép của Hilux, mặc dù có nhiều thay đổi để tăng độ linh hoạt và khả năng off-road. Để bắt đầu, khung xe đã được kéo dài để Supacat có thể lắp thêm một cầu sau tạo thành hệ dẫn động 6x6. Cùng với những thay đổi khác, MUV có tổng khối lượng xe (GVM) 6,5 tấn với khả năng mang tải trọng lên tới 3.000kg. Xó thể thấy, nhờ đó mà việc chở thêm súng máy và các thiết bị quân sự khác không phải là vấn đề đối với chiếc Hilux sáu bánh. Súng máy trên Toyota Hilux bản MUV có thể được bắn từ bên trong cabin, vì MUV hỗ trợ một trạm vũ khí điều khiển từ xa thông thường. Đương nhiên tuỳ vào chiến lược, một đội quân cũng có thể đặt hàng Supacat trang bị cho MUV những hệ thống và khí tài khác phù hợp. Mức giá xe Toyota Hilux bản MUV được xem là khá phải chăng khiến nó nổi bật hơn cả, đó là lý do tại sao nó sử dụng nhiều thành phần có sẵn để giảm chi phí trong khi vẫn giúp bảo trì và sửa chữa dễ dàng hơn. Dù nặng hơn nhưng động cơ turbodiesel 4 xi-lanh thẳng hàng 2,8 lít của Toyota Hilux Medium Utility Vehicle vẫn được giữ nguyên, mặc dù Supacat cung cấp các bản nâng cấp động cơ cho những khách hàng cần nhiều sức mạnh hơn. Theo ông Matt Grech, giám đốc kinh doanh tương lai của Supacat cho biết, "MUV tiếp tục kế thừa các sản phẩm Supacat bằng cách kết hợp tính cơ động cao và tải trọng lớn với tính mô-đun cho phép cấu hình tự do". "Chúng tôi tin rằng MUV sẽ được các lực lượng khu vực ưa chuộng khi tìm cách tối đa hóa năng lực, trong khi vẫn có thể hỗ trợ sản phẩm tại địa phương từ các nguồn lực và cơ sở hạ tầng hiện có”, Matt Grech cho biết thêm. Là một mẫu xe làm theo đơn đặt hàng, MUV không có giá cụ thể. Tuy nhiên có thể chắc chắn rằng dù được coi là có giá "mềm" so với tiêu chuẩn của xe quân sự, nhưng nó vẫn đắt hơn nhiều một chiếc Toyota Hilux cabin kép thông thường. Video: Top 10 xe quân sự tiện ích cỡ trung.

