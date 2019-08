Đội tuyển xe tăng Việt Nam nhất bán kết, hiên ngang trên đất Nga

15h chiều nay (giờ Việt Nam), đội tuyển xe tăng Việt Nam bước vào trận đấu bán kết cuộc thi “Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu” – Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 gặp các đội Myanmar, Tajikistan, Uganda. Nguồn ảnh: Tzvezda Ở trận bán kết này, tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu trên xe tăng T-72B3 sơn màu đỏ - trắng thay vì màu vàng như ở vòng loại. Thể lệ cuộc thi cũng có phần khác biệt với mức độ khó hơn gấp bội so với đấu loại. Nguồn ảnh: Tzvezda Cụ thể, mỗi đội phải cử 3 kíp xe thi đấu theo kiểu “tiếp sức”, mỗi kíp thi 4 vòng và mỗi vòng phải bắn 8 mục tiêu (gồm 2 bia súng máy 12,7mm; 3 bia dùng súng 7,62mm và 3 bia dùng pháo 125mm). Đặc biệt, tất cả 3 kíp xe phải cùng thi đấu trên một chiếc xe tăng. Nguồn ảnh: Tzvezda Mặc dù lần đầu tiên vào nội dung cực khó vòng bán kết, nhưng thật ngạc nhiên về sự tự tin của đội tuyển xe tăng Việt Nam ngày hôm nay. Nhất là phần thi của kíp xe tăng 1, các đồng chí đã bắn trúng 8/8 mục tiêu của vòng. Trong ảnh, xạ thủ súng máy PKT 7,62mm của kíp 1 bắn trúng 3 bia bộ binh cự ly 700m. Nguồn ảnh: Tzvezda Ở phần thi dùng pháo 125mm bắn 3 bia mục tiêu xe tăng cự ly 1.600-1.800m trong trạng thái hành tiến, chúng ta xuất sắc bắn trúng cả 3 bia. Nguồn ảnh: Tzvezda Kíp lái số 1 đã hoàn thành phần thi nhanh nhất với thời gian 47 phút 11 giây so với hai kíp thi sau đó. Trong ảnh, kíp lái số 2 tiếp nhận xe tăng. Nguồn ảnh: Tzvezda Hai kíp lái còn lại của đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu khá tốt, đặc biệt trong các phần thi bắn, kíp số 2 vẫn xuất sắc bắn hạ cả 3 mục tiêu bộ binh bằng súng máy PKT 7,62mm. Nguồn ảnh: Tzvezda Kíp lái số 2 bắn hạ thành công một trong hai bia dùng súng máy 12,7mm NSV cự ly 900m. Nguồn ảnh: Tzvezda Thế nhưng, trong một ngày không quá may mắn, xe tăng của chúng ta liên tục gặp sự cố ở vòng thi bắn pháo 125mm. Cụ thể, không hiểu vì lý do do việc quay tháp pháo gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lần kíp xe tăng ta phải gọi hỗ trợ từ các chuyên gia kỹ thuật của Nga. Nguồn ảnh: Tzvezda Chính việc này làm gián đoạn phong độ thi đấu cực tốt của kíp xe tăng Việt Nam. Không ít lần, để tiết kiệm thời gian sửa chữa lỗi, ta đã phải xả đạn hết băng, chấp nhận chạy phạt vì bắn không trúng. Nguồn ảnh: Tzvezda Trong ảnh, phát bắn không trúng đích nhưng xé toang tấm bia mục tiêu “xe tăng” của kíp Việt Nam 2. Nguồn ảnh: Tzvezda Kíp xe tăng Việt Nam 3 vào cuộc. Ở phần thi của kíp 3, xe tăng của chúng ta vẫn gặp sự cố không thể khai hỏa khẩu PKT, chúng ta chấp nhận xả hết băng để tiết kiệm thời gian. Nguồn ảnh: Tzvezda Kết quả, kíp 2 về đích với thành tích 55 phút 56 giây, kíp 3 là 56 phút 27 giây. Tổng thời gian là 2 tiếng 39 phút 34 giây. Nguồn ảnh: Tzvezda Đúng ra theo kết quả này, đội của chúng ta dù bắn tốt hơn Myanmar nhưng việc phải chạy phạt vì bắn không trúng + xe gặp lỗi kỹ thuật đã khiến tổng thành tích của ta bị ảnh hưởng, xếp sau Myanmar (về đích với thành tích 2 tiếng 21 phút). Nguồn ảnh: Tzvezda Thế nhưng, với việc đội Myanmar bất ngờ bị truất quyền thi đấu, không được công nhận kết quả thi đấu đã đưa Việt Nam từ vị trí số 2 lên vị trí số 1 và tiến gần hơn đến cánh cửa vòng chung kết. Vậy là mới lần thứ 2 tham gia cuộc thi “Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu”, Việt Nam đã làm nên kỳ tích tiến rất gần đến trận chung kết. Xin chúc mừng các chiến sĩ tăng – thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng! Nguồn ảnh: Tzvezda Video đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu tại Nga. Nguồn: Sputnik

