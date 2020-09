Rợn người trước "pháo đài" vũ khí tự chế của phiến quân Hồi giáo IS

Một trong những vũ khí tự chế đặc biệt nguy hiểm mà Vệ binh Cộng hòa Syria thu giữ trong một cuộc giao tranh ở gần Ayash, thành phố Deir Ez-Zor lớn thứ 7 Syria là xe thiết giáp chiến đấu do quân IS tự cải tiến có hỏa lực mạnh và giáp bảo vệ tương đối tốt, được cho là đủ sức chống chịu đạn RPG-7 (Việt Nam hay gọi là B41). Chiếc xe thiết giáp chiến đấu này được quân IS cải tiến kết hợp giữa khung thân xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và lắp bệ pháo phòng không ZU-23-2. Quanh bệ pháo được lắp các tấm thép cùng lưới mắt cáo (có thể chống đạn RPG) tạo nên tháp pháo khá chắc chắn, đáng tin cậy. Tương tự, quanh thân xe được tăng cường các tấm thép cùng lưới mắt cáo bao bọc xe biến nó thành lô cốt kiên cố, có khả năng gây nguy hại lớn cho các phương tiện thiết giáp nhẹ, trực thăng, bộ binh Quân đội Syria trong các cuộc giao tranh. Thậm chí cửa hậu chiếc xe chiến đấu tự chế của phiến quân IS cũng được bổ sung tấm giáp. Pháo ZU-23-2 tuy có tầm bắn thấp nhưng tốc độ bắn rất cao nên cực kỳ nguy hiểm với máy bay trực thăng, kể cả máy bay chiến đấu phản lực bay thấp. Quân đội Syria tại Deir Ez-Zor từng thu được phương tiện chiến đấu tự chế nguy hiểm không kém khác đó là khung gầm xe tăng T-72 lắp pháo 23mm 4 nòng của pháo phòng không tự hành ZSU-23-4. Cơ bản, phương tiện chiến đấu này cũng được bổ sung giáp lưới sắt để chống đạn RPG, nhưng tính năng bảo vệ cao hơn nhờ lớp giáp tăng T-72 khá dày. Ngoài ra, Quân đội Syria cũng từng thu giữ số lượng rất lớn vũ khí tự chế nguy hiểm khác khác như xe ô tô bọc thép và pháo phản lực trong suốt nhiều năm qua. Trong ảnh là xe jeep được bổ sung thêm các tấm giáp quanh cabin lái, trên nóc xe còn được lắp thêm đạn khói.Pháo phản lực tự chế của phiến quân Hồi giáo IS với những quả đạn ngoại cỡ, đuôi đạn khá dài. Video Thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo IS bị tiêu diệt - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

