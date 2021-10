Đô đốc Nga: Tàu chiến của chúng tôi không phải là tàu hàng!

Những chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B đã 40 năm tuổi của Không quân Mỹ, sẽ không còn nhiều thời gian phục vụ trong biên chế nữa, do trong các cuộc không kích tại chiến trường Iraq và Afghanistan, B-1B đã bị “vắt kiệt”. Nhưng loại máy bay ném bom tàng hình B-21 mới của Không quân Mỹ sẽ được đưa vào biên chế trong 10 năm tới, thì khi đó, B-1B sẽ được thay thế hoàn toàn. Nhưng rõ ràng oanh tạc cơ B-1B vẫn cần phải làm gì đó trong vài năm cuối phục vụ? đó là phương tiện mang tên lửa chống hạm tàng hình, để đe dọa hạm đội của đối phương. Các cuộc tập trận thường xuyên của Không quân Mỹ ở Biển Đen trong những năm gần đây, đã làm nổi bật tính năng của loại máy bay ném bom “cánh cụp, cánh xòe” này, đối với các cuộc tấn công trên biển. Vào đầu tháng 10 vừa qua, 4 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B từ Phi đoàn ném bom số 7 tại Căn cứ Không quân Dyce ở bang Texas (Mỹ), đã được triển khai đến Căn cứ Không quân ở Fairford (Anh). Rạng sáng ngày 19/10, hai chiếc B-1B đã cất cánh và thực hiện nhiệm vụ kéo dài 12 giờ. Hai chiếc B-1B, có đem theo vũ khí ở bụng và chúng bay về phía đông trên khu vực Biển Bắc. Sau khi được một máy bay tiếp dầu KC-135, cất cánh từ căn cứ Mildenhall của Anh, tiếp nhiên liệu trên không, hai chiếc B-1B đã bay về phía nam Biển Đen. Các lực lượng Không quân Ba Lan và Romania, cũng như Canada được triển khai tại Romania, đã điều động máy bay chiến đấu phối hợp bảo vệ đội hình máy bay ném bom B-1B. Trong thời chiến, các máy bay ném bom không tàng hình, cần chiến đấu cơ hộ tống, để bảo vệ những chiếc máy bay ném bom này khỏi sự đe dọa của máy bay chiến đấu Nga. Kể từ sau “Sự cố Crimea” năm 2014, Biển Đen trở nên “nóng” hơn và Crimea đã trở thành một pháo đài thực sự của Nga ở sườn đông nam của NATO. Quân đội Nga đã triển khai một số lượng lớn tàu chiến, máy bay chiến đấu và tên lửa ở bán đảo Crimea. NATO cũng đưa tàu chiến, máy bay trinh sát tuần tra trên các vùng biển quốc tế và trên không gần Crimea để theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Trong trường hợp xảy ra xung đột, Biển Đen có thể trở thành một chiến trường quan trọng, và B-1B có thể trở thành “sát thủ” lớn nhất. Khi 100 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B được đưa vào trang bị vào đầu những năm 1980, chúng hoàn toàn là phương tiện mang vũ khí hạt nhân. Nhưng khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Không quân Mỹ đã cải tiến B-1B để sử dụng vũ khí thông thường và giảm khả năng mang vũ khí hạt nhân của nó. Vào đầu thế kỷ này, quy mô của phi đội B-1B ngày càng thu hẹp. Khi Mỹ và các đồng minh của họ xâm lược Afghanistan vào năm 2001 và Iraq vào năm 2003, chỉ có khoảng 60 chiếc B-1B vẫn còn khả năng phục vụ. Trong hơn một thập kỷ, những chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B này đã làm thay việc của các loại máy bay chiến thuật, khi đảm nhiệm ném bom vào các chiến binh nổi dậy trên chiến trường sa mạc. Các hoạt động tác chiến thường xuyên, khiến tuổi thọ của khung máy bay B-1B bị giảm sút và chi phí sửa chữa tăng vọt. Vào năm 2020, Không quân Mỹ đã yêu cầu Quốc hội cho phép loại biên tiếp 17 chiếc B-1B, chỉ còn 45 chiếc tiếp tục phục vụ cho đến khi chúng được thay thế bằng B-21 vào cuối thập niên 2020 hoặc đầu thập niên 2030, tùy theo tiến độ của chương trình B-1B. Đồng thời, nhiệm vụ chiến đấu của B-1B cũng bắt đầu thay đổi. Sau khi bay trên sa mạc và vùng núi trong 20 năm, trọng tâm của B-1B chuyển hướng về đại dương. B-1B có tầm bay 8.000 km và trọng tải 25 tấn, là lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ hành trình trên biển. Năm 2017, B-1B trở thành máy bay đầu tiên được Không quân Mỹ sửa đổi để mang tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) mới, với đầu dò tìm kiếm đa chế độ; loại tên lửa này giữ vai trò là vũ khí xung kích, để mở đường cho tàu chiến Mỹ đi vào các vùng biển. Một chiếc B-1B có thể mang tới 24 tên lửa LRASM, với trị giá 3 triệu USD và theo tính toán của các chuyên gia Mỹ, chỉ cần hai chiếc B-1B, có thể phóng 48 tên lửa LRASM tới Hạm đội Baltic của Nga, đủ sức đánh chìm toàn bộ hạm đội Nga chỉ trong một nhiệm vụ tấn công và loại bỏ mối đe dọa đối với máy bay Mỹ và đồng minh trong khu vực. B-1B hiện cũng thường xuyên thực hành sử dụng tên lửa LRASM chống lại các mục tiêu trên biển. Trong cuộc hành quân ngày 19/10 vừa qua, hai máy bay ném bom B-1B đã bay qua vùng trời quốc tế trên Biển Đen trước khi quay trở lại căn cứ Fairford. Khi đó, hai máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã xuất kích từ bán đảo Crimea để đánh chặn chiếc B-1B. Tuy nhiên, phía Nga cũng nói rõ rằng, hai chiếc B-1B không cố gắng đi vào không phận Nga. Nhưng nếu xung đột nổ ra, B-1B cũng không nhất thiết phải bay vào trong không phận Nga; do tầm bắn cực xa của tên lửa LRASM, đủ để cho phép máy bay B-B1 tấn công tàu chiến Nga ở bất cứ đâu trên Biển Đen, từ trong không phận NATO. Phản ứng lại tuyên bố của các chuyên gia Mỹ, Đô đốc Vladimir Komoyedov, cựu chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết: Trước hết, những tàu chiến của Hạm đội Biển Đen không phải là tàu buôn. Những tàu chiến của Nga đều được trang bị vũ khí và những cảm biến cực mạnh; ngoài ra, các tàu của chúng tôi luôn có sự yểm trợ trên không và chúng cũng luôn cơ động, nên không đơn giản để tiến công tàu chiến Nga bằng tên lửa. Những tên lửa hành trình chống hạm LRASM, hoặc Tomahawk và Harpoon của Mỹ đều là những tên lửa có tốc độ cận âm, không quá khó để đánh chặn; bên cạnh đó các máy bay ném bom B-1B to lớn, dễ làm mồi cho các loại tên lửa đánh chặn tầm siêu xa của Nga như S-400 đang có mặt tại căn cứ Crime hoặc vùng lãnh thổ Kaliningrad, trước khi kịp phóng tên lửa LRASM vào tàu chiến Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của máy bay ném bom chiến lược B-1B với khả năng mang theo 16 tấn bom các loại. Nguồn: USAF.



