Điều gì khiến cả Nga và Mỹ phải cùng thử tên lửa trong một ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/12 thông báo, khinh hạm Marshal Gorshkov của Hải quân Nga một lần nữa phóng thử tên lửa hành trình siêu vượt thanh Zircon. Nguồn ảnh: BMDP. Tên lửa Zircon được phóng từ khinh hạm Gorshkov trên khu vực Biển Trắng, sau hành trình bay dài 350 km, nó đã bắn trúng chính xác mục tiêu với tốc độ bay tối đa trên Mach 8. Đây là lần thứ ba liên tiếp, trong vòng hơn hai tháng, Hải quân Nga thử nghiệm thành công loại tên lửa này. Nguồn ảnh: BMDP. Tổng thống Nga Putin đã công khai các tính năng kỹ chiến thuật chính của tên lửa siêu thanh Zircon: Tốc độ bay của nó có thể đạt Mach 9 và tầm bắn hơn 1.000 km, Zircon có thể được phóng đi bằng hầu hết các loại tàu nổi và tàu ngầm do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: BMDP. Theo báo chí Nga, tên lửa Zircon có những ưu điểm sau: Không cần thiết bị phóng đặc biệt, phù hợp với mọi thiết bị có thể dùng để phóng tên lửa trên các tàu chiến và tàu ngầm mới của Nga. Ông Putin cũng tiết lộ rằng, ngoài phiên bản Zircon trên tàu, Nga cũng đang phát triển một phiên bản trên đất liền. Nguồn ảnh: BMDP. Đầu tháng 10 năm nay, khinh hạm Gorshkov lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, công việc nâng cấp các tàu mặt nước quy mô lớn của Hải quân Nga, để sử dụng tên lửa Zircon đã bắt đầu. Nguồn ảnh: BMDP. Thật trùng hợp, vào ngày 11/12, Hải quân Mỹ cũng thông báo, tàu khu trục Chafee lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, đã phóng thử thành công hai tên lửa hành trình Tomahawk Block-V vào ngày hôm đó và đều trúng mục tiêu. Đây là phiên bản mới nhất của loại tên lửa hành trình Tomahawk, nổi tiếng từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Nguồn ảnh: USNI. Tên lửa hành trình Tomahawk là tên lửa hành trình chiến lược tầm xa đa năng, có tốc độ cận âm, chính xác cao do Mỹ phát triển. Nó có các phiên bản phóng từ tàu ngầm, tàu nổi, đất liền và phóng từ trên không. Phiên bản Tomahawk Block-V được nâng cao hơn nữa mức chính xác, nhờ nâng cấp hệ thống dẫn đường. Nguồn ảnh: USNI. Tên lửa Tomahawk được đưa vào biên chế trong quân đội Mỹ từ năm 1983, mỗi quả trị tên lửa này có giá 1,45 triệu USD. Tên lửa Tomahawk đã tham gia hầu hết các hoạt động quân sự lớn của Mỹ từ đầu thập niên 1990 đến nay. Nguồn ảnh: USNI. Trong Chiến tranh vùng Vịnh đầu những năm 1990, tên lửa hành trình Tomahawk đã trở nên nổi tiếng ngay từ trận đánh đầu tiên. Quân đội Mỹ đã phóng 228 tên lửa hành trình Tomahawk với tỷ lệ thành công 85%, làm tê liệt hệ thống phòng không của Iraq. Nguồn ảnh: USNI. Trong nhiều cuộc chiến tranh sau đó, cách tiếp cận nhất quán của quân đội Mỹ là sử dụng tên lửa "Tomahawk" để khai hỏa, nên nó được mang biệt danh “sứ giả chiến tranh”. Hiện tại, Tomahawk chỉ được biên chế trong hải quân Mỹ, phiên bản phóng từ mặt đất và trên không đã bị hủy bỏ bởi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ký giữa Mỹ và Liên Xô năm 1988. Nguồn ảnh: USNI. Tên lửa hành trình Tomahawk Block-V mà Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm, là phiên bản nâng cấp sâu của phiên bản Tomahawk Block-IV trước đó. Block-V có cả phiên bản chống hạm và phiên bản tấn công đất liền đa năng. Nguồn ảnh: USNI. Phiên bản Tomahawk chống hạm được gọi là tên lửa hành trình VA "Maritime Strike Tomahawk". Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường đầu cuối bằng radar chủ động, nên có khả năng tìm kiếm mục tiêu đang di chuyển và độ chính xác tốt hơn. Nguồn ảnh: USNI. Phiên bản tấn công đất liền đa năng Tomahawk Block-V được gọi là tên lửa hành trình tấn công mục tiêu đa năng VB Tomahawk. Nâng cấp lớn nhất của nó là nó được trang bị đầu đạn đa tác dụng, có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu với tính chất khác nhau. Tuy nhiên tốc độ bay của Block-V vẫn chưa được cải thiện đáng kể và vẫn là một tên lửa cận âm. Nguồn ảnh: USNI. Theo các chuyên gia, việc Mỹ cố tình thử nghiệm tên lửa hành trình, tạo sự "trùng hợp ngẫu nhiên", mục đích để thể hiện khả năng tác chiến trên biển của mình, khi trong lĩnh vực tên lửa chống hạm, Mỹ đang tụt hậu ngày càng xa trước đối thủ Nga và thậm chí là cả Trung Quốc. Nguồn ảnh: USNI. Hải quân Mỹ nhận thấy rằng tên lửa chống hạm của Nga và Trung Quốc phần lớn có tầm bắn hơn 500 km, có tốc độ bay siêu âm, thậm chí siêu thanh; nhưng trong kho vũ khí chống hạm của Hải quân Mỹ, không có một loại tên lửa nào có đủ khả năng có thể cạnh tranh với tên lửa của Nga. Nguồn ảnh: USNI. Loại tên lửa hành trình chống hạm chủ lực của Hải quân Mỹ là AGM-84 Harpoon đã phục vụ trong nhiều năm, có tầm bắn chỉ khoảng 200 km và chỉ có tốc độ cận âm, không có tính năng tàng hình, giờ nó chỉ giống như "cây gậy lửa" vô dụng. Nguồn ảnh: USNI. Do vậy việc Hải quân Mỹ phát triển tên lửa Tomahawk Block-V có khả năng chống hạm là câu trả lời cho các loại tên lửa chống hạm của Nga; mặc dù không có tốc độ như Zircon của Nga, nhưng với khả năng bay cực thấp nên Tomahawk Block-V rất khó bị phát hiện; đây có thể là câu trả lời “cực chất” với loại tên lửa Zircon mới nhất của Nga. Nguồn ảnh: USNI. Nga phóng thử tên lửa Zircon từ khinh hạm Marshal Gorshkov.

