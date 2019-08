Điểm mặt các loại hải pháo trên tàu chiến Trung Quốc hiện nay

Hiện tại, Hải quân Trung Quốc đã đưa vào sử dụng pháo điện từ ở quy mô nhỏ, mang tính thử nghiệm. Trong khi đó, các loại hải pháo khác phổ biến nhất của quốc gia này bao gồm pháo H/PJ-45A nòng đơn cỡ 130mm được trang bị trên các khu trục hạm Type 055 và Type 052D. Ngoài ra còn có khẩu hải pháo H/PJ-26 76mm nòng đơn cũng rất phổ biến, tuy nhiên loại pháo cỡ nòng nhỏ này thường chỉ được sử dụng trên các khinh hạm hoặc hộ vệ hạm, các khu trục hạm của Trung Quốc thường được trang bị với loại hải pháo cỡ nòng 130mm lớn hơn để có sức công phá tốt hơn. Các loại hải pháo của Trung Quốc có cỡ nòng 130mm đều được phát triển dựa trên khẩu hải pháo của Liên Xô trước đây. Khẩu hải pháo nội địa đầu tiên của Trung Quốc có cỡ nòng 130mm được nước này sử dụng trên tàu khu trục hộ vệ tên lửa Type 051. Khẩu hải pháo 130mm thế hệ đầu tiên của Trung Quốc có tên Type 66, từ khẩu pháo này, Trung quốc đã phát triển lên thế hệ tiếp theo đó là Type 76 - một phiên bản pháo nòng đôi cho tốc độ bắn nhanh gấp đôi so với pháo nòng đơn Type 66. Bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã đưa vào sản xuất các loại hải pháo thế hệ mới do Liên Xô thiết kế. Nổi bật nhất trong số này phải kể tới hải pháo AK-130. Đây là loại pháo có tốc độ bắn cao, tầm bắn xa và uy lực lớn. Cũng trong thời kỳ này, Trung Quốc thậm chí còn sản xuất nội địa khẩu hải pháo 100mm do Pháp chế tạo, tuy nhiên khẩu hải pháo này được cho là kém hiệu quả hơn các loại pháo của Liên Xô nên không được sử dụng rộng rãi. Đến năm 2005, Trung Quốc bắt đầu phát triển khẩu pháo nòng đơn H/PJ-38 nòng đơn. Đây là khẩu pháo nội địa được Trung Quốc tự sản xuất dựa trên khẩu AK-130 của Liên Xô trước đây, tỷ lệ nội địa của khẩu pháo này gần như hoàn toàn với cả hệ thống điện tử, điều khiển đều được Trung Quốc tự sản xuất. Trong quá trình thử nghiệm, khẩu pháo này của Trung Quốc có khả năng bắn với tốc độ 40 viên mỗi phút, mỗi viên bắn được ở khoảng cách tối đa 30 km. Khi sử dụng đạn tăng tầm có điều khiển, hải pháo H/PJ-38 có thể bắn được tối đa 100 km. Ở thời điểm hiện tại, Hải quân Trung Quốc vẫn sử dụng một số lượng lớn hải pháo H/PJ-38 trong biên chế của mình. Một vài loại hải pháo thế hệ mới đã được Trung Quốc bắt tay vào nghiên cứu và hoàn thiện, tuy nhiên với thời gian sử dụng dài, phát triển được nhiều phiên bản khác nhau, H/PJ-38 vẫn là một ứng cử viên cực kỳ khó thay thế khi một tàu chiến của Trung Quốc được thiết kế mới. Mời độc giả xem Video: Chiến hạm Type 054A của Hải quân Trung Quốc khai hoả trong một cuộc tập trận bắn đạn thật.

