Điểm danh dàn xế “khủng” của quân cảnh Nga

Quân cảnh Nga là lực lượng thực thi pháp luật thuộc các Lực lượng Vũ trang Nga được thành lập ngày 25/3/2015 với quân số khoảng 6.500 người. Trang bị của lực lượng này thường là các dòng ô tô dân sự được cải tiến, súng ống cũng là loại phi sát thương dùng trong các hoạt động gìn giữ trật tự luật pháp. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Trong ảnh là dòng ô tô LADA Vest phiên bản dành cho quân cảnh phục vụ công tác tuần tra. Trên thị trường dân sự, LADA Vest đại diện cho dòng sedan hạng C thế hệ mới của Nga, với thiết kế tương đương các dòng xe châu Âu. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Một chiếc ô tô LADA được giới thiệu là đã được bọc thép phục vụ cho các hoạt động đặc biệt của quân cảnh Nga. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Phiên bản quân cảnh UAZ 3163-015 AP được phát triển từ dòng xe SUV UAZ Patriot nổi tiếng của UAZ thời hiện đại. Dòng xe này được coi là "kẻ kế thừa" huyền thoại UAZ 469, dẫu vậy doanh số của nó trên thị trường thế giới được cho là còn lâu mới vượt nổi "U-oát". Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Không có nhiều thông tin kỹ thuật chi tiết về bản UAZ 3163-015 AP, chỉ biết rằng nó được đưa vào thử nghiệm năm 2013 với một số cải tiến. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Phiên bản UAZ-3163-103-62 Patriot. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Dù có nhiều phiên bản với con số vô cùng phức tạp, nhưng cơ bản chủ yếu các mẫu Patriot đều sử dụng động cơ xăng A-92 ZMZ-409 cho tốc độ tối đa 150km/h kết hợp hộp số sàn 5 cấp, mức tiêu thị nhiên liệu khoảng 14 lít/100km, tải trọng 800kg. Nguồn ảnh: Vitaly-KuzminSUV bọc thép Esaul-394511-03 được thiết kế dựa trên phiên bản UAZ Patriot 3163. Hiện loại này được trang bị cho cả Vệ binh Quốc gia Nga và Quân cảnh Nga. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Theo một số nguồn tin, dòng SUV này có khả năng chống được đạn súng máy hạng nhẹ, chuyên dùng cho nhiệm vụ chở người chở hàng ở vùng không an toàn. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin Dòng xe van off-road UAZ-396221 - mẫu sản xuất mới năm 2011 dựa trên mẫu ô tô huyền thoại UAZ-452 được sản xuất từ những năm 1960. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Phiên bản mới được nâng cấp với phanh ABS, tay lái có trợ lực, ghế ngồi bọc da, có dây an toàn và động cơ chuẩn Euro-4. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Phiên bản xe bọc thép Esaul-39461-00-03 của dòng UAZ Patriot với một số sửa đổi khác, trong đối nổi bật ở nóc xe có giá lắp súng máy. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Thùng xe Esaul-39461-00-03. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin UAZ Patriot phiên bản quân sự được bọc thép đón Tổng thống Putin tại Khmeymim. Nguồn: Russia 24

