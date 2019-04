Đi tìm thiết giáp hạm duy nhất Mỹ từng dùng trong CTVN

USS New Jersey - thiết giáp hạm duy nhất tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam được Mỹ đặt lườn từ năm... 1940. Đây là thiết giáp hạm bị loại biên sau đó được cho nhập biên lại nhiều nhất nước Mỹ. Nguồn ảnh: DefenseVisual Thiết giáp hạm USS New Jersey (BB-62) được điều động tham chiến ở Việt Nam sau khi quân đội Mỹ nhận thấy việc sử dụng không quân ném bom rải thảm ở miền Bắc phải chịu thiệt hại quá lớn. Nguồn ảnh: DefenseVisual Từ năm 1968 khi chiến tranh ngày càng leo thang thiết giáp hạm USS New Jersey bắt đầu được điều tới chiến trường Việt Nam. Tới tháng 9 cùng năm, thiết giáp hạm này chính thức tham chiến ở vùng duyên hải Việt Nam. Nguồn ảnh: DefenseVisual Trong thời gian từ ngày 2/9 tới ngày 25/9/1968, thiết giáp hạm USS New Jersey đã bắn tổng cộng 29 phát đạn cỡ 16 inch (406mm) vào các vị trí được cho là của Quân Giải phóng đang chiếm giữ xung quanh khu vực Vĩ tuyến 17. Nguồn ảnh: DefenseVisual Trong những tháng sau đó, bằng hoả lực vượt trội của mình, thiết giáp hạm USS New Jersey đã khai hoả khắp miền nam Việt Nam để yểm trợ cho lực lượng quân đội Mỹ đang tham chiến ở đây. Nguồn ảnh: DefenseVisual Thiết giáp hạm USS New Jersey có độ giãn nước tối đa tổng cộng 57.500 tấn, chiều dài 270 mét và lườn rộng 33,9 mét. Trong thời gian tham chiến trên chiến trường Việt Nam, USS New Jersey được trang bị cấu hình vũ khí bao gồm 9 khẩu pháo cỡ 406mm và 20 khẩu pháo cỡ 127mm. Nguồn ảnh: DefenseVisual Khẩu pháo 406mm trên tàu chiến USS New Jersey bắn đi viên đạn nặng tới... 1200 kg - viên đạn nặng nhất từng được sử dụng trong hải quân khắp thế giới và tầm bắn tối đa của viên đạn này lên tới 38 km khi được trang bị thêm liều phóng tăng tầm nặng 300 kg. Nguồn ảnh: DefenseVisual Tốc độ bắn tối đa của những khẩu pháo này chỉ là 2 viên mỗi phút nhưng sức công phá của nó là cực kỳ khủng khiếp. Nguồn ảnh: DefenseVisual Kể từ khi được hạ thuỷ, thiết giáp hạm USS New Jersey đã bị loại biên và được nhập biên lại tổng cộng tới... 4 lần. Lần đầu tiên là vào năm 1948, sau đó nó được nhập biên lại vào năm 1950, sau đó tới năm 1957 lại bị loại biên tới năm 1968 được nhập biên lại, năm 1969 ngay lập tức bị loại biên và tới tận năm 1982 mới được nhập biên lại. Nguồn ảnh: DefenseVisual Khi được nhập biên lại vào năm 1982, thiết giáp hạm USS New Jersey thậm chí còn được trang bị tới 32 ống phóng tên lửa hành trình và 16 tên lửa chống hạm Harpoon. Tuy nhiên tới năm 1991, thiết giáp hạm này lại một lần nữa bị loại biên. Nguồn ảnh: DefenseVisual Đây cũng là lần loại biên cuối cùng của thiết giáp hạm USS New Jersey và vào năm 1999, nó chính thức bị rã sắt vụn, kết thúc cuộc đời "long đong lận đận" khi phục vụ quân đội Mỹ trong suốt gần 60 năm. Nguồn ảnh: DefenseVisual Mời độc giả xem Video: Chiến thuật sử dụng thiết giáp hạm với số lượng lớn của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

