Đầy bất ngờ về tàu chiến Bangladesh đang thăm VN

Sáng 8/4, tàu hộ tống BNS Prottoy (F112) của Hải quân Bangladesh do Đại tá Mirza Mohammad Mehedi Hassan, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng 138 thành viên thủy thủ đoàn đã cập cảng TP HCM, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP HCM và giao lưu với Vùng 2 HQND Việt Nam. Nguồn ảnh: Báo Hải quân Trong thời gian từ ngày 8 đến 11/4, sĩ quan và thủy thủ Tàu BNS Prottoy sẽ đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số địa danh, thắng cảnh tại TP HCM. Sĩ quan và thủy thủ của tàu còn giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân nhân dân Việt Nam; thăm tàu và dự tiệc chiêu đãi giữa hải quân 2 nước. Nguồn ảnh: Báo Hải quân Đáng quan tâm, lần giở lịch sử tàu chiến Bangladesh BNS Prottoy đang ở thăm Việt Nam, ngoài việc đây là một trong những tàu chiến mới và hiện đại nhất Hải quân Bangladesh thì nó hóa ra là một chiếc tàu thuộc lớp Type 056 do Trung Quốc chế tạo. Nguồn ảnh: Báo Hải quân Type 056 là một trong những dự án đóng tàu trọng điểm của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Được khởi động từ năm 2012, chỉ trong vòng 7 năm, 4 nhà máy ở Trung Quốc đã chế tạo 41 chiếc cho Hải quân Trung Quốc và phục vụ xuất khẩu cho Bangladesh và Nigerian. Và theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đóng tổng cộng 60 chiếc. Nguồn ảnh: Sino Defence Hải quân Bangladesh đặt Trung Quốc chế tạo 4 chiếc, trong đó BNS Prottoy (F112) là chiếc thứ 2 trong loạt này. Con tàu được nhà máy Wuchung khởi đóng tháng 1/2013, hạ thủy tháng 12/2014 và chính thức biên chế ngày 19/3/2016. Nguồn ảnh: Xinhua BNS Prottoy còn được phía Trung Quốc gọi là "tàu hộ tống C13B" - phiên bản của Type 056 dành cho Hải quân Bangladesh chuyên cho nhiệm vụ tác chiến chống tàu mặt nước. So với phiên bản Type 056 nội địa, C13B thiếu hệ thống vũ khí săn ngầm và sonar thủy âm. Tuy nhiên, đuôi tàu có một sân đỗ cho phép triển khai trực thăng săn ngầm nếu cần. Nguồn ảnh: ShipSpotting BNS Prottoy có chiều dài 90m, rộng 11m, mớn nước 4,4m, lượng giãn nước 1.300 tấn với thủy thủ đoàn 78 người. Con tàu trang bị hai động cơ diesel với hai chân vịt cho phép nó đạt tốc độ tối đa 25 hải lý/h. Nguồn ảnh: ShipSpotting Mặc dù do Trung Quốc sản xuất, thế nhưng đáng ngạc nhiên là BNS Prottoy trang bị radar và hệ thống quản lý tác chiến của phương Tây thay vì dùng hàng Trung Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest Trong khi đó, về mặt hỏa lực con tàu lại dùng thuần vũ khí Trung Quốc gồm cả hệ thống pháo và tên lửa. Cụ thể, nó được trang bị một tháp pháo H/PJ-26 cỡ 76,2mm được làm theo kiểu AK-176 của Nga. Nó đạt tốc độ bắn 150 phát/phút, có thể vừa phòng không, vừa chống hạm. Nguồn ảnh: Sina Ít nhất hai bệ pháo tự động H/PJ-17 cỡ nòng 30mm. Nguồn ảnh: Reddit Về tên lửa, tàu hộ tống Type 056 của Bangladesh trang bị hai bệ phóng nhưng chỉ có 4 quả tên lửa hành trình chống hạm C-802A được cho là có tầm bắn lên tới 190km. Nguồn ảnh: Deagel Hệ thống phòng không tốt nhất trên tàu Bangladesh là bệ phóng tên lửa FL-3000N với chỉ 8 quả đạn QW-1 đạt tầm bắn từ 500m tới 9km khi đánh chặn mục tiêu bay tốc độ cận âm và chỉ 6km với mục tiêu siêu âm. Nguồn ảnh: Sina Cận cảnh tàu hộ tống kiểu Type 056 của Bangladesh. Nguồn: Youtube

