Ukraine chỉ còn kiểm soát Marinka 1%, quân Nga phát triển về hướng tây

Trên mặt trận Marinka, Quân đội Nga đã pháo kích vào Heorhiivka và dùng nơi này làm lá chắn để tiến về khu vực cuối cùng do Quân đội Ukraine kiểm soát. Phía cực tây của Marinka được chia thành các phần phía bắc và phía nam bởi một hồ chứa nước. Trong khi quân Nga tiếp tục tiến lên, với hỏa lực pháo binh bắn phá ồ ạt vào Heorhiivka, thì lực lượng biệt kích của họ đã tiến dọc theo phố Ivana Franka và đạt được tiến bộ. Hiện tại, diện tích do Quân đội Ukraine kiểm soát ở Marinka đã giảm xuống chỉ còn gần 1%. Để hoàn thành chiến thắng hết sức “gian nan” này ở Marinka, Quân đội Nga cần phải chiếm nốt thành trì cuối cùng của Quân đội Ukraine, đó là một mảnh ruộng kéo dài đến cuối đường Ivana Franka. Ở sườn phía nam của Marinka, cuộc tấn công của Quân đội Nga về phía làng Pobeda đã kéo dài khoảng ba ngày, giao tranh vẫn đang tiếp diễn, nhưng Quân đội Nga cũng hiểu rằng, rất khó để có thể đột phá Pobeda. Đối với tuyến phòng thủ còn lại của Ukraine ở Marinka, trước tiên Nga cần chiếm được những điểm cao chiến thuật ở sườn phía bắc của thị tứ Novomykhailivka. Quan trọng hơn, nếu chiếm được thế cao chiến thuật giữa sườn phía bắc Novomykhailivka và Marinka, quân Ukraine gần như không có cơ hội phản công, bởi quân Nga có lợi thế trên toàn mặt trận. Hiện việc “dọn dẹp” của Quân đội Nga ở sườn phía tây thị trấn Marinka về cơ bản đã hoàn thành, giúp họ rảnh tay để phân chia lực lượng và tiến về phía nam. Hiện họ đã điều chuyển một phần quân số và hỏa lực pháo binh về phía nam Marinka, trong đó Sư đoàn bộ binh cơ giới 20 thuộc Tập đoàn quân số 8 của Quân khu phía Nam, vẫn đảm nhận nhiệm vụ tấn công chủ yếu trên phòng tuyến Pobeda. Ở một số khu vực phía đông nam làng Pobeda, Quân đội Nga đã cố gắng vượt qua Nhà máy chế biến da và lông thú và tiếp cận vùng rìa làng Pobeda. Nhà máy này cũng là trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine. Cũng giống như ở Avadiivka, ở khu vực hai bên giao tranh gần đây có ba mỏ đá, nhưng ba mỏ đá này khác nhau, một số dùng để khai thác đá và một số dùng để khai thác cát. Xa hơn về phía nam ở Novomekhailivka, Tập đoàn quân 68 (thuộc Quân khu miền Đông của Nga), đã thiết lập được một đầu cầu ở ngoại ô phía đông nam của ngôi làng. Sau năm ngày giao tranh ác liệt, quân của Tập đoàn quân 68 đã chiếm khu vực nghĩa trang của Novomekhailivka; nhưng hiện tại họ tạm thời bị chặn khi tiến vào làng Novomehaylivka, vì phải đối mặt với một số bãi mìn và hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Quân đội Ukraine. Như vậy có thể nhận thấy, sau khi tràn ngập Marinka, Quân đội Nga đang tập trung phát triển mạnh về hướng nam, tập trung tấn công vào tam giác Pobeda - Paraskoviivka - Novomikhailovka. Đặc biệt là sau khi giải quyết được phía tây Marinka, giúp Nga tập trung lực lượng để tấn công mạnh về hướng nam Marinka. Các đơn vị của Sư đoàn bộ binh cơ giới 20 đang chiến đấu giành các khu vực kẹp giữa làng Pobeda và thị tứ Novomikhailovka; mở đầu bằng các loạt pháo hạng nặng dữ dội. Trong 3 ngày, quâ Nga đã tiếp cận được vùng ngoại vi của làng Pobeda và vượt qua một phần khu vực kiên cố Paraskoviivka. Sau 5 ngày chiến đấu quyết liệt gần thị tứ Novomikhailovka, các đơn vị của Tập đoàn quân 68 Nga đã giành được chỗ đứng ở ngoại vi phía đông nam của ngôi làng; chiếm khu nghĩa trang, nhưng quân Nga vẫn chưa thể vào Novomikhailovka do các bãi mìn và các trận địa phòng ngự kiên cố của Ukraine. Ngoài ra, ở khoảng cách hơn 20km tính từ tiền tuyến, một máy bay không người lái cảm tử Nga đã đánh trúng khoang sau của tháp pháo một chiếc xe tăng của Ukraine, khiến đạn phát nổ làm xe tăng bị phá hủy ở khu vực Zelenyi Gai. Kênh truyền thông Ukraine đưa tin, tại phía bắc Novomikhailovka, Sư đoàn bộ binh cơ giới 20 của Nga tiếp tục tấn công dọc theo các vành đai rừng theo hướng nam, để vượt qua tuyến phòng ngự trung tâm Paraskoviivka. Theo đánh giá, không có thay đổi đáng kể tại khu vực này. Ở hướng đông nam và phía nam Novomikhailovka, các đơn vị của Tập đoàn quân 68 của Nga, trong 6 ngày qua đã tiến công trên một khu vực chính diện rộng tới 2km, tiến đến độ sâu 1,2km; hiện đã áp sát vùng ngoại ô phía nam và đông nam của khu thị tứ này. Quân đội Nga sẽ tiếp tục mở rộng sau khi tràn ngập Marinka; mặc dù hiện tại họ đang gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với quân Ukraine bố trí trên các điểm cao và các trận địa phòng ngự kiên cố. Nhưng đổi lại, phía Ukraine phải đối mặt với tình thế khó khăn hơn quân Nga, khi các nguồn tiếp tế đang bị Nga uy hiếp; đồng thời nguồn đạn pháo đã cạn kiệt.

