Dàn vũ khí tuyệt đỉnh của Israel, có loại Việt Nam đã mua

Đầu tiên phải kể tới xe tăng Merkava của tướng Israel Tal, cựu chỉ huy lực lượng thiết giáp Israel. Đây là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực duy nhất, do chính Israel sản xuất. Merkava được phát triển theo đúng phương châm về xe tăng của người Israel là chiều cao thấp và hỏa lực sát thương cao. Động cơ của xe tăng chủ lực Merkava được đặt lên phía trước, để bảo vệ cho kíp chiến đấu. Đi kèm với bộ giáp có độ dốc lớn, chiếc xe tăng này là một vũ khí phòng thủ hoàn hảo. Merkava rất phù hợp để đối đầu với đội hình thiết giáp của Ai Cập tại Sinai, hay lực lượng Syria ở cao nguyên Golan. Giống với các phiên bản đời đầu của xe tăng M1 Abrams của Mỹ, những phiên bản đầu tiên của Merkava, cũng được trang bị nòng pháo chính 105 mm. Các phiên bản sau này của Merkava, được cải tiến và sở hữu pháo nòng trơn 120 mm, do chính Israel thiết kế. Pháo chính của Merkava có độ chính xác cao trong phạm vi tối thiểu 2000 m. Nó có thể bắn ra đạn chống tăng, sử dụng nguyên lý nổ lõm HEAT và đạn xuyên giáp AP. Ngoài ra, pháo chính của Merkava còn có thể phóng cả tên lửa dẫn đường bằng laser LAHAT. Với tên lửa này, Merkava đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu cách xa tới 9000 m. Xe tăng Merkava là một trong những phương tiện thiết giáp đầu tiên, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa chủ động. Israel hiện đã chế tạo hơn 2000 chiếc xe tăng loại này. Trong đó, phiên bản mới nhất, Merkava Mark IV, với 660 chiếc. Tiếp theo là hệ thống tên lửa Spike, là loại tên lửa chống tăng đa nhiệm có điều khiển. Nó có thể được gắn trên nhiều loại phương tiện quân sự, từ những chiếc xe dưới mặt đất cho tới trực thăng Seraph, tàu hải quân và máy bay không người lái. Mục tiêu của Spike cũng rất đa dạng, đó có thể là xe thiết giáp, tàu thủy, máy bay hoặc các đối tượng khủng bố. Spike được trang bị bộ phận cảm ứng nhiệt và đầu đạn Tandem để phá giáp phản ứng nổ. Hiện tại, tên lửa Spike đang tồn tại dưới 5 phiên bản. Về cơ bản, cấu tạo của các phiên bản là như nhau. Chúng chỉ khác nhau về kích thước và tầm bắn. Thứ ba là xe bọc thép Namer. Hầu hết các loại xe chiến đấu bộ binh đều không được bọc thép chắc chắn. Các loại xe như M-2 Bradley, BMP-3 và Warrior, không thể chống chịu sức công phá của tên lửa và đạn xe tăng. Nhưng xe bọc thép Namer của Israel, vốn là phiên bản của mẫu xe tăng Merkava, nên khả năng chịu đựng cũng không thua kém gì một chiếc xe tăng. So với Mark I, Namer đã được tháo bỏ nòng pháo chính và tháp pháo. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung một lượng giáp lớn ở phía trước và phần sườn. Một chiếc xe Namer có trọng lượng tương đương với một xe tăng Merkava. Hiện tại, có khoảng 120 xe tăng Merkava được cải biến thành xe bọc thép Namer. Số lượng này đủ để phục vụ cho ba tiểu đoàn Lục quân Israel. Thứ tư là súng trường tiến công Tavor, là vũ khí tiêu chuẩn dành cho lực lượng phòng vệ Israel. Súng Tavor được thiết kế dưới dạng bullpup, tức là hộp đạn sẽ được gắn ở phần báng súng. Kiểu thiết kế này, giúp Tavor trở nên nhỏ gọn hơn (súng có chiều dài trên 710 mm), nhưng vẫn đảm bảo được độ dài của nòng súng (khoảng 460 mm). Súng sử dụng thiết kế khóa nòng xoay và nạp đạn bằng khí nén giống súng trường tiến công AK-47 của Liên Xô. Tavor có thể bắn đạn cỡ 5,56 mm và tương thích với hộp đạn 30 viên, tiêu chuẩn của NATO. Các phiên bản nhỏ gọn hơn nữa sẽ có nòng súng ngắn hơn và sử dụng đạn súng ngắn 9 mm Luger. Cuối cùng là hệ thống pháo phản lực bắn loạt Smasher, thực ra chính là loại pháo phản lực bắn loạt M-270 MRLS của Mỹ. Là vũ khí chủ lực của pháo binh Mỹ, M-270 được phát triển trong những năm 1970 và là một trong những vũ khí làm thay đổi bộ mặt quân đội Mỹ. Được thiết kế dựa trên bộ khung của xe chiến đấu M-2 Bradley, hệ thống Smasher có thể mang cùng lúc 12 đạn rocket 227 mm. Một tổ hợp ba xe Smasher đủ sức phóng tới hơn 23 nghìn quả đạn chùm. Số đạn này chỉ mất 1 phút để tới mục tiêu và sẽ tiêu diệt mọi kẻ địch trong diện tích 1 km vuông. Israel đang sở hữu 48 hệ thống Smasher. Số vũ khí này hiện chỉ bắn được tới các mục tiêu cách xa tối đa 40 km. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi, khi đạn rocket tầm bắn 150 km, được Israel chế tạo thành công. Lúc này, pháo binh lục quân Israel có thể từ Haifa tấn công sang tận Damascus của Syria. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất của Việt Nam do Israel chế tạo và sản xuất. Nguồn: QPVN.

Đầu tiên phải kể tới xe tăng Merkava của tướng Israel Tal, cựu chỉ huy lực lượng thiết giáp Israel. Đây là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực duy nhất, do chính Israel sản xuất. Merkava được phát triển theo đúng phương châm về xe tăng của người Israel là chiều cao thấp và hỏa lực sát thương cao. Động cơ của xe tăng chủ lực Merkava được đặt lên phía trước, để bảo vệ cho kíp chiến đấu. Đi kèm với bộ giáp có độ dốc lớn, chiếc xe tăng này là một vũ khí phòng thủ hoàn hảo. Merkava rất phù hợp để đối đầu với đội hình thiết giáp của Ai Cập tại Sinai, hay lực lượng Syria ở cao nguyên Golan. Giống với các phiên bản đời đầu của xe tăng M1 Abrams của Mỹ, những phiên bản đầu tiên của Merkava, cũng được trang bị nòng pháo chính 105 mm. Các phiên bản sau này của Merkava, được cải tiến và sở hữu pháo nòng trơn 120 mm, do chính Israel thiết kế. Pháo chính của Merkava có độ chính xác cao trong phạm vi tối thiểu 2000 m. Nó có thể bắn ra đạn chống tăng, sử dụng nguyên lý nổ lõm HEAT và đạn xuyên giáp AP. Ngoài ra, pháo chính của Merkava còn có thể phóng cả tên lửa dẫn đường bằng laser LAHAT. Với tên lửa này, Merkava đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu cách xa tới 9000 m. Xe tăng Merkava là một trong những phương tiện thiết giáp đầu tiên, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa chủ động. Israel hiện đã chế tạo hơn 2000 chiếc xe tăng loại này. Trong đó, phiên bản mới nhất, Merkava Mark IV, với 660 chiếc. Tiếp theo là hệ thống tên lửa Spike, là loại tên lửa chống tăng đa nhiệm có điều khiển. Nó có thể được gắn trên nhiều loại phương tiện quân sự, từ những chiếc xe dưới mặt đất cho tới trực thăng Seraph, tàu hải quân và máy bay không người lái. Mục tiêu của Spike cũng rất đa dạng, đó có thể là xe thiết giáp, tàu thủy, máy bay hoặc các đối tượng khủng bố. Spike được trang bị bộ phận cảm ứng nhiệt và đầu đạn Tandem để phá giáp phản ứng nổ. Hiện tại, tên lửa Spike đang tồn tại dưới 5 phiên bản. Về cơ bản, cấu tạo của các phiên bản là như nhau. Chúng chỉ khác nhau về kích thước và tầm bắn. Thứ ba là xe bọc thép Namer. Hầu hết các loại xe chiến đấu bộ binh đều không được bọc thép chắc chắn. Các loại xe như M-2 Bradley, BMP-3 và Warrior, không thể chống chịu sức công phá của tên lửa và đạn xe tăng. Nhưng xe bọc thép Namer của Israel, vốn là phiên bản của mẫu xe tăng Merkava, nên khả năng chịu đựng cũng không thua kém gì một chiếc xe tăng. So với Mark I, Namer đã được tháo bỏ nòng pháo chính và tháp pháo. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung một lượng giáp lớn ở phía trước và phần sườn. Một chiếc xe Namer có trọng lượng tương đương với một xe tăng Merkava. Hiện tại, có khoảng 120 xe tăng Merkava được cải biến thành xe bọc thép Namer. Số lượng này đủ để phục vụ cho ba tiểu đoàn Lục quân Israel. Thứ tư là súng trường tiến công Tavor, là vũ khí tiêu chuẩn dành cho lực lượng phòng vệ Israel. Súng Tavor được thiết kế dưới dạng bullpup, tức là hộp đạn sẽ được gắn ở phần báng súng. Kiểu thiết kế này, giúp Tavor trở nên nhỏ gọn hơn (súng có chiều dài trên 710 mm), nhưng vẫn đảm bảo được độ dài của nòng súng (khoảng 460 mm). Súng sử dụng thiết kế khóa nòng xoay và nạp đạn bằng khí nén giống súng trường tiến công AK-47 của Liên Xô. Tavor có thể bắn đạn cỡ 5,56 mm và tương thích với hộp đạn 30 viên, tiêu chuẩn của NATO. Các phiên bản nhỏ gọn hơn nữa sẽ có nòng súng ngắn hơn và sử dụng đạn súng ngắn 9 mm Luger. Cuối cùng là hệ thống pháo phản lực bắn loạt Smasher, thực ra chính là loại pháo phản lực bắn loạt M-270 MRLS của Mỹ. Là vũ khí chủ lực của pháo binh Mỹ, M-270 được phát triển trong những năm 1970 và là một trong những vũ khí làm thay đổi bộ mặt quân đội Mỹ. Được thiết kế dựa trên bộ khung của xe chiến đấu M-2 Bradley, hệ thống Smasher có thể mang cùng lúc 12 đạn rocket 227 mm. Một tổ hợp ba xe Smasher đủ sức phóng tới hơn 23 nghìn quả đạn chùm. Số đạn này chỉ mất 1 phút để tới mục tiêu và sẽ tiêu diệt mọi kẻ địch trong diện tích 1 km vuông. Israel đang sở hữu 48 hệ thống Smasher. Số vũ khí này hiện chỉ bắn được tới các mục tiêu cách xa tối đa 40 km. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi, khi đạn rocket tầm bắn 150 km, được Israel chế tạo thành công. Lúc này, pháo binh lục quân Israel có thể từ Haifa tấn công sang tận Damascus của Syria. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng trường tấn công hiện đại nhất của Việt Nam do Israel chế tạo và sản xuất. Nguồn: QPVN.