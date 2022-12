Dàn vũ khí hạng nặng của Việt Nam tại triển lãm Quốc phòng 2022

Bắt đầu khai mạc từ ngày 8/12 tại Hà Nội, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 năm nay có sự xuất hiện của rất nhiều vũ khí hạng nặng, hiện đang phục vụ trong biên chế lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Tổ hợp tên lửa SPIDER do Israel sản xuất có mặt tại Triển lãm Quốc phòng 2022. SPYDER của Israel được coi là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không tân thời khi sử dụng những loại tên lửa không đối không tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews.Tên lửa đạn đạo Scud - đây là loại tên lửa đạn đạo do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt Nam trong giai đoạn những năm 80. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Scud-B được đánh giá là một trong những dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất thế giới, hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của rất nhiều quốc gia. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Đây là một trong số những tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ đầu tiên của Liên Xô. Về mặt lý thuyết, tên lửa Scud-B có tầm bắn tối đa 300 km, độ lệch mục tiêu tối đa 450 mét khi khai hoả ở cự ly tối đa. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Tất nhiên, không thể thiếu hai loại xe tăng chủ lực trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay là T-90 phiên bản T-90S và T-90SK. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Đây cũng là hai phiên bản phổ biến bậc nhất của dòng xe tăng chủ lực T-90 - sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nga trong những năm gần đây. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Được nâng cấp từ phiên bản T-90 do Liên Xô thiết kế, xe tăng T-90S và T-90SK có trang bị thêm nhiều thiết bị điện tử hiện đại, cho phép chúng có khả năng tác chiến phù hợp với đặc điểm của chiến trường hiện đại ngày nay. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Máy bay EADS CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918. Đây là loại máy bay vận tải do Airbus chế tạo. Ảnh: Hữu Hưng/NLĐ. Màn trình diễn ấn tượng của tốp chiến đấu cơ Su-30MKII trong biên chế lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên. Tên lửa Redut - loại vũ khí được cho là "khắc tinh của tàu sân bay". Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên. Lựu pháo D-30 sử dụng cữ nòng 122mm của lực lượng pháo binh. Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên. Tổ hợp phòng không S-125, đây là loại vũ khí phòng không được thiết kế để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Theo thiết kế của Liên Xô, S-125 là tổ hợp tên lửa tầm xa, được ra đời để bổ sung cho các loại tên lửa S-25 và S-75. Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên.

Bắt đầu khai mạc từ ngày 8/12 tại Hà Nội, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 năm nay có sự xuất hiện của rất nhiều vũ khí hạng nặng, hiện đang phục vụ trong biên chế lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Tổ hợp tên lửa SPIDER do Israel sản xuất có mặt tại Triển lãm Quốc phòng 2022. SPYDER của Israel được coi là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không tân thời khi sử dụng những loại tên lửa không đối không tiên tiến bậc nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Tên lửa đạn đạo Scud - đây là loại tên lửa đạn đạo do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt Nam trong giai đoạn những năm 80. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Scud-B được đánh giá là một trong những dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất thế giới, hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của rất nhiều quốc gia. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Đây là một trong số những tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ đầu tiên của Liên Xô. Về mặt lý thuyết, tên lửa Scud-B có tầm bắn tối đa 300 km, độ lệch mục tiêu tối đa 450 mét khi khai hoả ở cự ly tối đa. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Tất nhiên, không thể thiếu hai loại xe tăng chủ lực trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay là T-90 phiên bản T-90S và T-90SK. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Đây cũng là hai phiên bản phổ biến bậc nhất của dòng xe tăng chủ lực T-90 - sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nga trong những năm gần đây. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Được nâng cấp từ phiên bản T-90 do Liên Xô thiết kế, xe tăng T-90S và T-90SK có trang bị thêm nhiều thiết bị điện tử hiện đại, cho phép chúng có khả năng tác chiến phù hợp với đặc điểm của chiến trường hiện đại ngày nay. Ảnh: Kông Anh - Trà Khánh/VTCnews. Máy bay EADS CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918. Đây là loại máy bay vận tải do Airbus chế tạo. Ảnh: Hữu Hưng/NLĐ. Màn trình diễn ấn tượng của tốp chiến đấu cơ Su-30MKII trong biên chế lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên. Tên lửa Redut - loại vũ khí được cho là "khắc tinh của tàu sân bay". Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên. Lựu pháo D-30 sử dụng cữ nòng 122mm của lực lượng pháo binh. Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên. Tổ hợp phòng không S-125, đây là loại vũ khí phòng không được thiết kế để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Theo thiết kế của Liên Xô, S-125 là tổ hợp tên lửa tầm xa, được ra đời để bổ sung cho các loại tên lửa S-25 và S-75. Ảnh: ĐẬU TIẾN ĐẠT/Thanh Niên.