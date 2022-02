Dân quân LPR sử dụng pháo phản lực khủng tấn công Ukraine

Hàng chục cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt MLRS BM-21 Grad của lực lượng dân quân LPR, đã đánh trúng các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine tại khu dân cư Kamyshevakh, thuộc vùng Pervomaisk. Theo thông tin, lực lượng dân quân LPR đã phóng 60 quả đạn rocket BM-21 Grad MLRS và biến một số vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine, hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Những thiệt hại do các cuộc pháo kích của lực lượng dân quân, đã được phía Quân đội Ukraine xác nhận, khi một khu vực rộng khoảng 8 ha bị bao trùm bởi đạn pháo; nơi đây được xác nhận là nơi tập trung một số đơn vị Quân đội Ukraine và các thiết bị quân sự. Truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy, các cuộc tiến công bằng pháo binh của lực lượng dân quân ly khai vào các vị trí của Quân đội Ukraine trong khu vực dân cư Kamyshevakh. Trong video, người xem có thể thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt, phóng ít nhất 30 quả rocket vào các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine. Đồng thời có thông tin cho rằng, một đòn tấn công tương tự đã được tiến hành trước đó, bao gồm 30 quả đạn được bắn ra. Cho đến nay, chưa có bình luận chính thức nào từ phía Quân đội Ukraine, tuy nhiên, nhưng có thông tin cho rằng, các đơn vị pháo binh Ukraine cũng đã liên tục bắn trả từ một hướng khác. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Ukraine đã chọc thủng được một trong những đoạn tuyến phòng thủ của DPR và tiến vào lãnh thổ do DPR kiểm soát trong vài km, chỉ vài giờ trước khi phía Nga phản công. Được biết, vào thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine đã có nhiều nỗ lực tấn công vào khu dân cư Panteleymonovka dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân DPR; nhưng theo thông tin sơ bộ, các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine đã bị dân quân đẩy lùi. Theo một số thông tin, sau nhiều nỗ lực tấn công bất thành của Quân đội Ukraine vào DPR, quân đội Ukraine đã xây dựng hàng rào giáp với khu vực do dân quân DPR kiểm soát, nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập của các đơn vị dân quân DPR tại đây. Trước đó, một số lớn mìn chống bộ binh và chống tăng đã được phía Ukraine bố trí khu vực Panteleymonovka. Hiện tại, trên địa bàn khu Panteleymonovka, đã nghe thấy tiếng súng nổ, tuy nhiên, nhưng không có nhiều thông tin về vấn đề này. Theo dự đoán, khu vực này có thể là một trong những hướng tiến công nguy hiểm nhất của quân đội Ukraine, do sự xuất hiện với số lượng lớn quân Ukraine tại đây. Trước hành động tăng cường hoạt động quân sự của phía Ukraine với các nước cộng hòa tự xưng, các chuyên gia cho rằng, có khả năng Quân đội Nga sẽ bắt đầu hỗ trợ các đơn vị DPR, điều đã được dự đoán trước đó; nhưng hiện tại không có ý kiến về điều này từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Trong 24 giờ qua, Không quân NATO đã hoạt động cực kỳ tích cực gần biên giới Ukraine; bao gồm các chuyến bay của máy bay vận tải quân sự, máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của các nước NATO. Đồng thời, các nguồn tin cho biết, việc vận chuyển xe bọc thép hạng nặng đã được chú ý ở phía đông nam của Ba Lan. Điều này không loại trừ khả năng NATO sẽ điều quân đến Ukraine, như ông Jens Stoltenberg, Tổng Thư ký của khối quân sự này đã tuyên bố trước đó. Các nguồn tin ở nước láng giềng Belarus cũng xác nhận thông tin NATO đã hoạt động rất tích cực gần biên giới Belarus. Đồng thời, một số nguồn tin cho rằng, Nga đã phải điều hai máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50U, lên bầu trời khu vực Baranovichi vào hôm qua. Hiện tại tình hình xung quanh Donbass đang diễn biến theo chiều hướng cực kỳ tiêu cực. Đặc biệt cách đây vài ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo rằng, một số phi đội hàng không chiến đấu của NATO đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Video pháo phản lực phóng loạt BM-21 của dân quân LPR phóng vào vị trí Quân đội Ukraine.

