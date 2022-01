Dân quân Houthi ở Yemen đã chiếm cả tàu vũ khí của UAE

Ngày 4/1, lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã công bố đoạn video, thông báo việc họ đã chặn và bắt giữ một tàu vận tải của Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đang vận chuyển thiết bị quân sự trên Biển Đỏ. Con tàu bị bắt của UAE có tên Rwabee; đây thực chất là một sà lan vận tải. Đánh giá từ những bức ảnh được công bố, có rất nhiều phương tiện hỗ trợ quân sự đặc biệt được vận chuyển trên con tàu vận tải này. Ngoài ra trên tàu Rwabee còn có các thùng chứa đầy vũ khí, đạn dược và thiết bị bảo vệ cá nhân; và những thứ này đều trở thành chiến lợi phẩm của lực lượng vũ trang Houthi, lực lượng đang phải chiến đấu trong điều kiện bị bao vây của Liên quân, do Arab Saudi dẫn đầu. Đánh giá qua những hình ảnh do Houthi chụp và công bố, có các phương tiện hỗ trợ quân sự trên sà lan vũ khí này; bao gồm một xe đầu kéo hạng nặng Mercedes-Benz 6x6; một xe chở dầu sử dụng khung gầm xe tải Mercedes-Benz và một xe đầu kéo container cỡ lớn. Không rõ xe đầu kéo này là một doanh trại di động dã chiến, hay một trạm chỉ huy cơ động, nhưng có lẽ Houthi sẽ không sử dụng được. Ngoài ra còn có một xe tải M35, phía sau có hai xuồng quân sự tấn công vỏ cứng bơm hơi, tình trạng còn tương đối mới. Điều đáng chú ý là ngoài các phương tiện hỗ trợ vận chuyển hậu cần cỡ lớn này, còn có phương tiện liên lạc vệ tinh băng thông rộng, sử dụng khung gầm xe quân sự Hummer và xe cứu hộ chiến trường hạng nặng M984, loại cũng được Quân đội Mỹ sử dụng. Ngoài ra còn có rất nhiều xe bán tải Toyota, xe sửa chữa lưu động, máy phát điện di động và xe kéo nấu ăn. Những chiếc xe hỗ trợ cỡ nhỏ này, rất hữu ích cho lực lượng vũ trang Houthi, và chúng cũng tốt hơn những chiếc xe kéo cỡ lớn, do dễ ngụy trang và thuận tiện để tránh các cuộc không kích của không quân Arab Saudi và UAE. Mặc dù giá trị của các phương tiện liên lạc vệ tinh quân sự, là tương đối cao; nhưng có lẽ, nó không có nhiều giá trị với lực lượng dân quân Houthi, do không có các nguồn thông tin vệ tinh hỗ trợ. Mặc dù lực lượng vũ trang Houthi, không có nhiều nhu cầu về liên lạc vệ tinh; nhưng các phương tiện liên lạc vệ tinh này, có thể được bàn giao cho đồng minh Iran, để phát triển và cải tiến thiết bị liên lạc vệ tinh của Quân đội Iran. So với xe thông tin liên lạc, xe cứu hộ chiến trường hạng nặng M984 có giá trị thực tiễn hơn; xe được trang bị tời kéo 9 tấn và cẩu nhỏ 6 tấn, sức kéo mạnh; có thể cứu hộ các loại xe bọc thép hạng trung. Lực lượng vũ trang Houthi thường thu giữ xe bọc thép của Arab Saudi và UAE, nhưng do không thể mang đi, nên hầu hết chúng đều bị trực tiếp phóng hỏa; chiếc M984 này vẫn có thể được sử dụng để kéo một số xe bọc thép có giá trị và cần cẩu nhỏ của nó cũng rất có ích cho việc xử lý một số loại đạn hạng nặng. Nhiều người ngạc nhiên, không hiểu tại sao lực lượng vũ trang Houthi lại có thể làm chao đảo các tàu chở vũ khí của UAE trên biển. Nhưng trên thực tế, do thế giới bên ngoài đánh giá thấp sức mạnh của họ. Mặc dù phần lớn những bức ảnh mà Houthi tuyên truyền, đều là ảnh đánh du kích trên núi, nên khiến nhiều người nghĩ rằng họ chỉ là lực lượng du kích trên núi hoặc trong đất liền; nhưng trên thực tế, họ hiện kiểm soát gần một phần ba lãnh thổ Yemen và Biển Đỏ về cơ bản nằm dưới sự kiểm soát của Houthi. Houthi cũng đã thành lập lực lượng hải quân của riêng mình và được trang bị tên lửa chống hạm. Do đó lực lượng vũ trang Houthi thực sự có quyền kiểm soát và kiểm soát tương đối mạnh trên bờ Biển Đỏ. Mặc du UAE có lực lượng không quân mạnh, nhưng giới phân tích không hiểu sao, họ lại không bố trí lực lượng hộ tống vận chuyển vũ khí dọc theo bờ Biển Đỏ; dẫn đến số vũ khí hiện đại trên lọt vào tay dân quân Houthi. Việc này sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường cho chính lực lượng Liên quân. Nguồn ảnh: Sina.

