Dân quân Donbass đánh mạnh, quân đội Ukraine bị bao vây khắp nơi

Vào cuối ngày thứ bảy của chiến dịch quân sự ở Ukraine, các đơn vị LPR đã bao vây Lisichansk, uy hiếp một nhóm lớn các lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này. Theo các chuyên gia, một cuộc điều động như vậy được thực hiện để tránh tình trạng giao tranh trong thành phố. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng họ đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho dân thường. Vào ngày 2/3, việc thành lập một trụ sở hoạt động nhân đạo đối với tình hình ở Ukraine đã được công bố. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga lần đầu tiên công bố thiệt hại gồm 498 người chết và 1.597 quân nhân Nga bị thương. Vào ngày 2/3, quân DPR và LPR tiếp tục cuộc tấn công ở Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các phân đội tiền phương của DPR đã giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng ở đây. Các đơn vị LPR cũng thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu định cư Krasny Lyman, Torskoye, Kremennaya, Varvarovka, Borovenki. Nói về tổn thất trong cuộc chiến, ông Dmitry Abzalov, chủ tịch Trung tâm Truyền thông Chiến lược cho biết “Nga có thể tiến hành các hoạt động quân sự ở Kiev giống như Mỹ đã làm ở Syria: chỉ cần tấn công tất cả các vị trí bằng tên lửa và sau đó là đưa bộ binh vào. Nhưng chúng tôi đã tạo ra các hành lang nhân đạo cho dân thường và cả cho quân đội Ukraine”. Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Kherson. Tướng Konashenkov cho biết: “Cơ sở hạ tầng dân sự, các phương tiện hỗ trợ cuộc sống cho người dân và giao thông đô thị vẫn hoạt động như hàng ngày”. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh quân đội Nga đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho dân thường ở Ukraine. Vào ngày 2/3, Bộ đã thông báo về việc thành lập một trụ sở chính để phản ứng nhân đạo đối với tình hình ở Ukraine. Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng trong vùng lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát, không một cư dân nào của Ukraine sẽ bị bỏ rơi mà không có thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cơ bản. Nga đã thành lập các đoàn xe nhân đạo để giúp đỡ mọi người. Hơn 140 nghìn người đã được sơ tán khỏi lãnh thổ Ukraine sang Nga, trong đó có hơn 39 nghìn trẻ em. Ngoài ra, các tổ chức liên quan của Liên hợp quốc đã có thể sơ tán an toàn khỏi Kiev và các nhân viên của đại sứ quán Hy Lạp khỏi Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết ở Mariupol, các chiến binh của tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Azov đã sử dụng nhà máy Azovstal vào ban đêm, nơi những công nhân vẫn đang tiếp tục làm việc. Trong trường hợp quân đội Nga tấn công đột phá thành phố, thì rất có thể những công nhân ở nhà máy sẽ trở thành “lá chắn sống”. Vào ngày 2/3, DPR báo cáo rằng hơn 60 người đã bị cưỡng bức giam giữ tại trường Mariupol số 34, trong đó một nửa là phụ nữ và trẻ em. Tất cả những thường dân có ý định rời khỏi thành phố thông qua các hành lang nhân đạo của Nga, đều bị lực lượng chủ nghĩa dân tộc Azov bắt đến đó. Trong khi đó, các nước châu Âu tiếp tục gửi vũ khí và tài nguyên cho Ukraine. Và sau tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thành lập một lữ đoàn quân tình nguyện quốc tế, hàng trăm người từ các quốc gia khác nhau đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông. Đồng thời, các nhà chức trách Ukraine nhấn mạnh rằng các yêu cầu về thị thực đối với các chiến binh tình nguyện nước ngoài tạm thời bị hủy bỏ. Tờ Mainichi Shimbun của Nhật Bản đưa tin, 70 người Nhật, trong đó có 50 cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã nộp đơn tình nguyện. Trước đó, Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss cho biết bà sẽ “hoàn toàn ủng hộ” các tình nguyện viên Anh muốn tới bảo vệ Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson đã cảnh báo rằng những người tham chiến ở Ukraine có thể bị truy tố theo luật chống khủng bố của Anh. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Thụy Điển, hàng trăm người Thụy Điển cũng quan tâm đến việc chiến đấu trong Lữ đoàn Quốc tế Ukraine. Vào ngày 3/3, những tình nguyện viên Thụy Điển đầu tiên đã được cử đến đó, những người khi đến sẽ được xếp vào một nhóm nói tiếng Anh. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng phương Tây đang gửi vũ khí đến Ukraine theo một "dòng chảy bất tận" và có kế hoạch tăng nguồn cung cấp trong những giờ tới. Liệu những hỗ trợ này có thể giúp Ukraine đứng vững được bao lâu trước quân đội Nga? Nguồn ảnh: Pinterest.

