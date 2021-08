Đặc nhiệm Triều Tiên xuất hiện ở Syria khiến mọi đối thủ kinh sợ

Quân đội Triều Tiên từ lâu đã duy trì quan hệ chặt chẽ với Syria và Bình Nhưỡng được cho là đối tác quốc phòng lâu đời và đáng tin cậy nhất của Damascus hiện nay. Triều Tiên đã chiến đấu cùng Syria trong tất cả các cuộc chiến lớn kể từ những năm 1970. Với việc Syria đang thiếu một cơ sở công nghiệp quân sự đáng kể của riêng mình, sự hỗ trợ của Triều Tiên đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa các hệ thống vũ khí thời Liên Xô của nước này, từ xe chiến đấu bọc thép, pháo binh cho đến các dàn tên lửa đất đối không. Các cố vấn Triều Tiên đã có mặt từ lâu trong quân đội Syria, đóng vai trò then chốt cả trong chiến tranh và thời bình, sự hỗ trợ của Triều Tiên là tài sản vô giá cho nỗ lực chiến tranh liên tục của Damascus ngày nay. Sự hỗ trợ của Triều Tiên là chìa khóa để nâng cấp mạng lưới tên lửa đất đối không của Syria, trong khi Nga từ chối cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa tiên tiến hơn và Iran không có khả năng làm điều đó. Điều này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc không kích vào Syria của cả Israel và khối phương Tây. Và cũng là cơ hội để Triều Tiên đánh giá hiệu suất các hệ thống phòng không được nâng cấp của nước này trước các hệ thống vũ khí được chế tạo mới nhất của phương Tây. Chính phủ Syria đã nhiều lần cảm ơn Triều Tiên vì sự hỗ trợ dành cho ngành y tế của họ kể từ khi chiến tranh bùng nổ, để giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở đó. Hơn nữa, một số báo cáo chỉ ra rằng Triều Tiên đã điều quân đội trên bộ đến chiến trường Syria để trực tiếp hỗ trợ Damascus. Sự hỗ trợ quân sự của Triều Tiên cho Syria có ý nghĩa chiến, vì Damascus không chỉ là một trong những đối tác quan trọng nhất của họ sau sự sụp đổ của Liên Xô, mà còn ngăn chặn ý đồ của Mỹ và đồng minh nhằm lật đổ chính quyền hiện tại của Syria. Mỹ và các đồng minh châu Âu nhận thấy các mối đe dọa tiếp tục đối với sự thống trị của họ ở Trung Đông, trong đó Syria đóng vai trò trung tâm cùng với Iran. Điều này khiến các cường quốc phương Tây hạn chế khả năng để chuyển hướng các nguồn lực và sự chú ý của họ sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các hoạt động triển khai của Triều Tiên tới Syria bao gồm các cố vấn quân sự và kỹ thuật viên, ngoài ra còn có các đơn vị lực lượng đặc biệt, một trong những lực lượng được đánh giá cao nhất của Bình Nhưỡng Cho đến nay, quân đội Triều Tiên sở hữu lực lượng đặc biệt đông nhất trên thế giới, với khoảng 180.000 quân nhân đang phục vụ. Năng lực chiến đấu và độ tinh nhuệ của các đơn vị này đã được chứng minh trong cuộc chạm trán với quân đội Hàn Quốc trong vụ xâm nhập Gangneung năm 1996. Khi ba binh sĩ của lực lượng đặc biệt Triều Tiên bị mắc kẹt ở phía nam Vĩ tuyến 38. Những binh sĩ này đã lẫn trốn và chiến đấu với hàng nghìn binh sĩ Hàn Quốc được giao nhiệm vụ tìm kiếm họ trong 49 ngày. Vào thời điểm đó, hai người trong số họ cuối cùng được tìm thấy và tiêu diệt, nhưng họ cũng đã giết chết 12 lính Hàn Quốc và làm 27 binh sĩ khác bị thương. Người còn lại không bao giờ được tìm thấy và được cho là đã trở về Triều Tiên thành công. Vào tháng 3/2016, đại diện của lực lượng nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố rằng đã nhìn thấy các binh sĩ Triều Tiên được triển khai cho các hoạt động chiến đấu ở nước này cùng với binh sĩ quân đội chính phủ Syria. Việc triển khai các lực lượng đặc biệt tới Syria vẫn là một chiêu bài hiệu quả góp phần hỗ trợ chính quyền Damascus và là hoạt động mới nhất trong một chuỗi các hoạt động can thiệp quân sự lâu dài của Triều Tiên nhằm hỗ trợ các quốc gia đồng minh chống lại các đối thủ phương Tây. Việc chiến đấu ở Syria sẽ giúp cho quân đội Triều Tiên có thêm nhiều kinh nghiệm vô giá trong việc chống lại những loại vũ khí và chiến thuật mới nhất của phương Tây. Xét về năng lực của các đơn vị đặc nhiệm của Triều Tiên, nhiều chuyên gia quân sự đánh giá đây là lực lượng tinh nhuệ và nguy hiểm nhất mà các nhóm nổi dậy như Nhà nước Hồi giáo IS và Al Qaeda phải đối đầu trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-12 khiến cả thế giới kinh ngạc. Nguồn: KCNA.



