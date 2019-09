Đặc công tàu ngầm Việt Nam: Lực lượng tinh nhuệ "trên đặc công một bậc"

Giống với những lực lượng đặc công tàu ngầm khác trên thế giới, lực lượng tinh nhuệ này của Việt Nam cũng được triển khai từ tàu ngầm, tiếp cận bí mật tới những mục tiêu có vị trí khó, không thể tiếp cận được bằng những hình thức thâm nhập khác. Nguồn ảnh: TN Đúng với tên gọi của mình, đặc công tàu ngầm thường được triển khai từ tàu ngầm theo lối ống phóng lôi, giúp lực lượng này có thể thâm nhập tới nhiều khu vực mà đảm bảo không bị phát hiện. Nguồn ảnh: TN. Ngoài khả năng xâm nhập và nguỵ trang như những người lính đặc công thực thụ khác, đặc công tàu ngầm còn phải có thể chất tốt, tâm lý vững và không sợ không gian hẹp vì sẽ phải di chuyển trên phương tiện chính là tàu ngầm. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, lực lượng đặc công tàu ngầm còn có khả năng nguy trang và xâm nhập xuất quỷ nhập thần như những người lính đặc công nước thông thường khác, giúp họ có thể tiếp cận được vào những vị trí mục tiêu cực kỳ khó khăn. Nguồn ảnh: QPVN. Hình ảnh lính đặc công tàu ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên bãi huấn luyện. Nguồn ảnh: QPVN. Trong khi lính lục quân thông thường hàng sáng sẽ tập thể dục với bài chạy bộ thì đặc công nước và đặc công tàu ngầm sẽ vừa chạy bộ kết hợp với bơi lội. Nguồn ảnh: QPVN. Sử dụng những vật liệu có sẵn trong môi trường để tiến hành nguỵ trang, xâm nhập. Nguồn ảnh: QPVN. Đặc công tàu ngầm Việt Nam trên thao trường đầy nắng và gió.Nguồn ảnh: QPVN. Khả năng võ thuật của đặc công tàu ngầm cũng không thua kém gì so với lực lượng đặc công nước của Hải quân Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Đặc công tàu ngầm luôn hạn chế tối đa việc sử dụng súng để đảm bảo bí mật nên thường sử dụng võ cận chiến với những đòn cực hiểm để hạ gục đối phương. Nguồn ảnh: QPVN. Kiểu ra đòn của lực lượng đặc công cũng mang tính "chí tử" nhiều hơn so với những thế võ thông thường khác. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, trang thiết bị của lực lượng đặc công người nhái còn có bình khí nén để những người lính đặc công này có thể di chuyển dưới nước một cách bí mật, an toàn. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Đặc công tàu ngầm của Hải quân Việt Nam nguỵ trang xuất quỷ nhập thần.

