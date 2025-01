Cuộc chiến tàng hình: J-20 Trung Quốc đấu với Su-57 Nga

Là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Trung Quốc, J-20 tập trung vào tốc độ và khả năng tàng hình, trong khi Su-57 của Nga ưu tiên khả năng cơ động và tính linh hoạt. Cả hai máy bay đều được thiết kế với vai trò chính là chiếm ưu thế trên không. Ảnh: Defence Street. Su-57 và J-20 đều đại diện cho những tiến bộ mới nhất về kỹ thuật hàng không trên thế giới, với các vật liệu tiên tiến, thiết bị điện tử hàng không và tích hợp vũ khí hiện đại. Mỗi máy bay đều cho thấy những điểm mạnh riêng và độc đáo về khí động học, yếu tố tàng hình và triết lý thiết kế. Ảnh: Noticias de Israel. Các tính năng tàng hình và thiết kế khí động học của J-20 cho phép nó đạt được khả năng tàng hình gần như tuyệt đối trước các loại radar. Trung Quốc đã sử dụng các vật liệu hấp thụ radar và thiết kế khoang vũ khí nằm gọn bên trong thân máy bay. Ảnh: The National Interest. Trong khi đó, Su-57 được trang bị động cơ đẩy vector tiên tiến và khả năng bẻ góc linh hoạt, giúp máy bay thực sự vượt trột trong không chiến tầm gần. Su 57 sử dụng một loại sơn dựa trên cấu trúc nano nguyên tử sắt được sắp xếp đặc biệt, có khả năng hấp thụ sóng rađa rất tốt. Ảnh: The National Interest. Về thiết kế, J-20 có thân máy bay dài và thanh mảnh được tối ưu hóa để giảm thiểu hấp thụ tín hiệu radar. Su-57 cũng có thiết kế tàng hình, nhưng các đường nét cứng rắn hơn do ưu tiên khả năng cơ động. Ảnh: India.com. Cả hai máy bay đều sử dụng vật liệu tiên tiến và lớp phủ tàng hình để giảm thiểu tiết diện radar. J-20 sử dụng sơn hấp thụ radar kết hợp với thân máy bay mịn, để phân tán tín hiệu radar, giúp giảm khả năng phát hiện. Su-57 cũng kết hợp các vật liệu tương tự nhưng ở mức độ thấp hơn, ưu tiên khả năng cơ động hơn là tàng hình hoàn toàn. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của J-20 là bộ ổn định ngang phía trước giúp tăng cường độ ổn định và khả năng kiểm soát, đặc biệt là ở tốc độ cao, đồng thời góp phần vào khả năng tàng hình của máy bay. Su-57 không có bộ ổn định như J-20, thay vào đó là sử dụng cơ chế đuôi và góc cánh để đạt được khả năng kiểm soát nhanh nhẹn. J-20 là một tài sản quan trọng đối với Không quân Trung Quốc trong việc thiết lập ưu thế trên không ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. J-20 giúp ngăn chặn các loại vũ khí tiên tiến có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không thông thường của nước này. Ngược lại, thiết kế đa chức năng của Su-57 phù hợp với chiến lược phòng không đa năng và hỗ trợ mặt đất của Quân đội Nga. Su-57 tập trung vào khả năng cơ động và giao tranh tầm gần, nên chiếc máy bay này phù hợp với học thuyết phản ứng nhanh của Nga. Trong xung đột, J-20 có thể sẽ tập trung vào các nhiệm vụ thâm nhập tốc độ cao, trong khi Su-57 sẽ vượt trội trong các hoạt động đa năng, nhịp độ cao. Khoang vũ khí của J-20 được thiết kế để mang tên lửa bên trong thân máy bay, giúp duy trì khả năng tàng hình. Thiết kế này sẽ hạn chế khả năng triển khai vũ khí nhưng tối đa hóa khả năng tránh bị phát hiện. Su-57 có thiết kế khoang vũ khí đa dạng hơn, cho phép thời gian phóng và tái vũ trang nhanh hơn, một lợi thế đáng kể trong các cuộc giao tranh kéo dài. Chi phí hoạt động là yếu tố quan trọng trong việc triển khai lâu dài với 2 máy bay này. J-20 với lớp phủ tàng hình và vật liệu hấp thụ radar, cần được bảo dưỡng tỉ mỉ và có chi phí cao hơn. Với Su-57, mặc dù cũng tốn kém nhưng được thiết kế để bảo trì theo dạng mô-đun. Điều này làm cho Su-57 tiết kiệm chi phí hơn một chút so với J-20. Cả Trung Quốc và Nga đều đang tích cực cải tiến những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 của mình. J-20 dự kiến sẽ được nâng cấp động cơ và các tính năng tàng hình để có thể tích hợp công nghệ AI. Phía Nga cũng đã công bố mẫu Su-57 được nâng cấp, bao gồm hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và có khả năng có động cơ mạnh hơn. Hệ thống phòng thủ của 2 chiếc máy bay này cũng khác nhau. Su-57 có các biện pháp đối phó điện tử chủ động, bao gồm radar và mồi bẫy nhiệt, kết hợp với sự cơ động cao. Tuy nhiên, J-20 dựa nhiều hơn vào khả năng tàng hình và chiến thuật thoát hiểm tốc độ cao, khiến nó cực kỳ hiệu quả cho các nhiệm vụ thâm nhập sâu.

Là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Trung Quốc, J-20 tập trung vào tốc độ và khả năng tàng hình, trong khi Su-57 của Nga ưu tiên khả năng cơ động và tính linh hoạt. Cả hai máy bay đều được thiết kế với vai trò chính là chiếm ưu thế trên không. Ảnh: Defence Street. Su-57 và J-20 đều đại diện cho những tiến bộ mới nhất về kỹ thuật hàng không trên thế giới, với các vật liệu tiên tiến, thiết bị điện tử hàng không và tích hợp vũ khí hiện đại. Mỗi máy bay đều cho thấy những điểm mạnh riêng và độc đáo về khí động học, yếu tố tàng hình và triết lý thiết kế. Ảnh: Noticias de Israel. Các tính năng tàng hình và thiết kế khí động học của J-20 cho phép nó đạt được khả năng tàng hình gần như tuyệt đối trước các loại radar. Trung Quốc đã sử dụng các vật liệu hấp thụ radar và thiết kế khoang vũ khí nằm gọn bên trong thân máy bay. Ảnh: The National Interest. Trong khi đó, Su-57 được trang bị động cơ đẩy vector tiên tiến và khả năng bẻ góc linh hoạt, giúp máy bay thực sự vượt trột trong không chiến tầm gần. Su 57 sử dụng một loại sơn dựa trên cấu trúc nano nguyên tử sắt được sắp xếp đặc biệt, có khả năng hấp thụ sóng rađa rất tốt. Ảnh: The National Interest. Về thiết kế, J-20 có thân máy bay dài và thanh mảnh được tối ưu hóa để giảm thiểu hấp thụ tín hiệu radar. Su-57 cũng có thiết kế tàng hình, nhưng các đường nét cứng rắn hơn do ưu tiên khả năng cơ động. Ảnh: India.com. Cả hai máy bay đều sử dụng vật liệu tiên tiến và lớp phủ tàng hình để giảm thiểu tiết diện radar. J-20 sử dụng sơn hấp thụ radar kết hợp với thân máy bay mịn, để phân tán tín hiệu radar, giúp giảm khả năng phát hiện. Su-57 cũng kết hợp các vật liệu tương tự nhưng ở mức độ thấp hơn, ưu tiên khả năng cơ động hơn là tàng hình hoàn toàn. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của J-20 là bộ ổn định ngang phía trước giúp tăng cường độ ổn định và khả năng kiểm soát, đặc biệt là ở tốc độ cao, đồng thời góp phần vào khả năng tàng hình của máy bay. Su-57 không có bộ ổn định như J-20, thay vào đó là sử dụng cơ chế đuôi và góc cánh để đạt được khả năng kiểm soát nhanh nhẹn. J-20 là một tài sản quan trọng đối với Không quân Trung Quốc trong việc thiết lập ưu thế trên không ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. J-20 giúp ngăn chặn các loại vũ khí tiên tiến có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không thông thường của nước này. Ngược lại, thiết kế đa chức năng của Su-57 phù hợp với chiến lược phòng không đa năng và hỗ trợ mặt đất của Quân đội Nga. Su-57 tập trung vào khả năng cơ động và giao tranh tầm gần, nên chiếc máy bay này phù hợp với học thuyết phản ứng nhanh của Nga. Trong xung đột, J-20 có thể sẽ tập trung vào các nhiệm vụ thâm nhập tốc độ cao, trong khi Su-57 sẽ vượt trội trong các hoạt động đa năng, nhịp độ cao. Khoang vũ khí của J-20 được thiết kế để mang tên lửa bên trong thân máy bay, giúp duy trì khả năng tàng hình. Thiết kế này sẽ hạn chế khả năng triển khai vũ khí nhưng tối đa hóa khả năng tránh bị phát hiện. Su-57 có thiết kế khoang vũ khí đa dạng hơn, cho phép thời gian phóng và tái vũ trang nhanh hơn, một lợi thế đáng kể trong các cuộc giao tranh kéo dài. Chi phí hoạt động là yếu tố quan trọng trong việc triển khai lâu dài với 2 máy bay này. J-20 với lớp phủ tàng hình và vật liệu hấp thụ radar, cần được bảo dưỡng tỉ mỉ và có chi phí cao hơn. Với Su-57, mặc dù cũng tốn kém nhưng được thiết kế để bảo trì theo dạng mô-đun. Điều này làm cho Su-57 tiết kiệm chi phí hơn một chút so với J-20. Cả Trung Quốc và Nga đều đang tích cực cải tiến những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 của mình. J-20 dự kiến sẽ được nâng cấp động cơ và các tính năng tàng hình để có thể tích hợp công nghệ AI. Phía Nga cũng đã công bố mẫu Su-57 được nâng cấp, bao gồm hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và có khả năng có động cơ mạnh hơn. Hệ thống phòng thủ của 2 chiếc máy bay này cũng khác nhau. Su-57 có các biện pháp đối phó điện tử chủ động, bao gồm radar và mồi bẫy nhiệt, kết hợp với sự cơ động cao. Tuy nhiên, J-20 dựa nhiều hơn vào khả năng tàng hình và chiến thuật thoát hiểm tốc độ cao, khiến nó cực kỳ hiệu quả cho các nhiệm vụ thâm nhập sâu.