Chưa đầy nửa ngày, quân Nga đánh bật 20 lữ đoàn Ukraine tại Chasov Yar

Gần đây, Quân đội Nga đã dồn nhiều lực lượng tinh nhuệ về phía thành phố Chasov Yar, thành phố chiến lược này được mệnh danh là “Pháo đài thép”. Các chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng, Quân đội Nga sẽ có một trận chiến đấu cam go tại đây và mỗi bước tiến của họ sẽ phải trả giá đắt. Ảnh: NetEase. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là các cuộc tấn công gần đây của Quân đội Nga vào Chasov Yar lại diễn ra rất thuận lợi, chỉ trong vài ngày họ đã đánh bại 20 lữ đoàn của Quân đội Ukraine và chiếm được tuyến phòng thủ quan trọng được Quân đội Ukraine xây dựng cẩn thận. Ảnh: NetEase. Quân đội Nga đã chính thức bắt đầu cuộc bao vây Chasov Yar vào cuối tháng 3 vừa qua, tuy nhiên điều bất ngờ là chưa đầy nửa tháng Quân đội Nga đã tiến sâu được vào nhiều vị trí quan trọng của Chasov Yar. Ảnh: Pravda. Tuyến phòng thủ của Ukraine nhanh chóng bị chọc thủng, đáng chú ý nhất, biệt kích Nga đã xông tới khu vực kênh đào ở phía đông thành phố Chasov Yar và chiếm giữ các cao điểm tại đây. Hướng tiến công tiếp theo của Quân đội Nga được cho là khu đô thị trung tâm của Chasov Yar. Ảnh: The Express Tribune. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, theo kế hoạch ban đầu của Quân đội Nga, muốn tấn công và chiếm giữ khu vực kênh đào này sẽ mất vài ngày, nhưng thật bất ngờ khi chỉ chưa đầy nửa ngày họ đã đạt được mục tiêu trên. Ảnh: Sputnik News. So với thị trấn Bakhmut, sức mạnh phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Chasov Yar được đánh gía là tốt hơn nhiều. Trước hết, về mặt công sự, Chasov Yar có hệ thống công sự liên hoàn, vững chắc, với lợi thế địa hình dốc. Các điểm phòng thủ nằm trên một ngọn đồi, nơi có tầm nhìn tốt và lợi thế về hỏa lực. Quân đội Nga muốn tiến lên thì phải tấn công thẳng vào các công sự kiên cố của Quân đội Ukraine và phải hứng chịu hỏa lực pháo binh ác liệt từ trên núi bắn xuống, điều này sẽ khiến lực lượng tấn công chịu rất nhiều thương vong. Thứ hai, Chasov Yar còn có một tuyến phòng thủ tự nhiên, đó là một con kênh nằm bên trong thành phố. Quân đội Ukraine đã tập hợp các lực lượng tinh nhuệ dọc con kênh này và xây dựng một số lượng lớn các tuyến phòng thủ dã chiến ở hữu ngạn kênh. Con kênh này được xem là tuyến phòng thủ vững chắc và khó vượt qua nhất của Quân đội Ukraine. Ngoài ra, Chasov Yar còn là một thành phố công nghiệp, trong thành phố có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp và khu khai thác mỏ quy mô lớn, những tòa nhà dân cư trong thành phố cũng có thể trở thành những điểm cố thủ vững chắc. Về kiến trúc, có thể nói toàn bộ Chasov Yar bản thân nó đã là một “pháo đài” tự nhiên. Cuối cùng, để bảo vệ vị trí chiến lược này và ngăn chặn toàn bộ tuyến phòng thủ từ Twin Cities đến Dzerzhinsk sụp đổ, Quân đội Ukraine đã triển khai 20 lữ đoàn tinh nhuệ tại đây, với tổng quân số khoảng 6.000 người, trong đó có 2 lữ đoàn Azov. Vì vậy, trước khi cuộc chiến trên thực địa nổ ra, nhiều người cho rằng cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Chasov Yar như “trứng chọi đá” dù nhìn từ góc độ nào, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí phải chịu thất bại nặng nề tại đây. Nhưng diễn biến thực tế lại khiến nhiều người bất ngờ, không hiểu tại sao lần này Quân đội Ukraine lại rơi vào tình thế lúng túng và sụp đổ nhanh như vậy. Hiện tại, khả năng chiến đấu của 20 lữ đoàn quân Ukraine đã suy giảm rất nhiều và không thể chống trả hiệu quả trước các cuộc tấn công của Nga, lực lượng này đã phải rút lui vào sâu trong thành phố và hy vọng cản bước quân Nga bằng các cuộc giao tranh trên đường phố. Theo diễn biến hiện tại của tình hình, ước tính không lâu nữa Quân đội Nga có thể giải quyết được cuộc chiến Chasov Yar. Sở dĩ có những thay đổi mạnh mẽ như vậy ở Chasov Yar chủ yếu là do hai nguyên nhân quan trọng sau. Thứ nhất, mặc dù Quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng lớn để phòng thủ ở Chasov Yar, nhưng hơn hai năm xung đột đã khiến các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine kiệt sức. Thứ hai, lần này Quân đội Nga đã huy động mọi loại vũ khí và lực lượng mạnh nhất để tấn công Chasov Yar, họ đã trực tiếp sử dụng bom AB-500, FAB-1000, FAB-1500, FAB-3000 và các loại siêu bom khác nhằm vào Chasov Yar. Với sự trợ giúp của vũ khí sát thương quy mô lớn, Quân đội Nga dễ dàng đánh sập các pháo đài và vị trí kiên cố của Quân đội Ukraine, đồng thời làm giảm tinh thần và ý chí chiến đấu của các binh sĩ phòng thủ Ukraine. Một khi Quân đội Nga chiếm được Chasov Yar và toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine từ Twin Cities đến Dzerzhinsk sụp đổ, thì đây chắc chắn sẽ trở thành bước ngoặt cực lớn cho toàn bộ tình hình xung đột Nga - Ukraine.

