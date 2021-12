Chủ động tấn công Ain Issa nhưng phiến quân Ankara vẫn thua đậm

Các đơn vị phiến quân Ankara, do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát tại Syria, họ đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào thành phố Ain Issa, một động thái rất bất ngờ. Cuộc đột kích này đã được thực hiện từ các hướng Đông Bắc và Tây Bắc, tuy nhiên, có sự giúp sức từ phía Nga, Quân đội Syria đã “bẻ gãy” hết các mũi đột kích của Ankara với hoả lực mạnh mẽ của mình, buộc đối thủ phải rút lui. Theo truyền thông khu vực, cuộc tấn công bất ngờ này của Ankara hướng tới thành phố Ain Issa là chỉ ngay trước khi trận pháo kích mạnh mẽ của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khai hoả, sau đó, các tay súng của Ankara kiểm soát đã tiến hành hoạt động quân sự của mình. Tuy nhiên, kế hoạch cho cuộc tấn công lớn này của thành phần khủng bố Ankara và từ phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bại lộ. Và kết quả cuối cùng là đã được Quân đội Syria trấn áp cùng hoả lực mạnh mẽ của họ, ít nhất 15 tay súng đã bị tiêu diệt, phần còn lại đã nhanh chóng rút lui. Được biết, Lực lượng Phiến quân Ankara đã phải rút lui về các vị trí đã chiếm đóng trước đó. Đồng thời, do cuộc phản kháng mạnh mẽ từ Quân đội Syria cùng Quân đội Nga và các đơn vị người Kurd, nhiều thiết giáp của Ankara do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã bị tịch biên. Cần lưu ý rằng, đây là một trong những động thái tấn công mạnh mẽ đầu tiên hướng về Syria được đảm nhiệm bới các tay súng Ankara được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thực hiên, sau một thời gian dài khá yên tĩnh. Theo các đánh giá, có thể lực lượng phiến quân này đang muốn tranh thủ thời gian, khi Nga cùng Quân đội Nga đang phân tâm ở chiến trường Donbass (Ukraine). Một diễn biến khác, mới đây, một vận tải cơ hạng nặng II-76 đã xuất hiện trên không phận Ukraine từ Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích ở đây là để chuyển giao một số lượng máy bay không người lái tấn công (UCAV) Bayraktar TB2 của mình cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đánh giá theo kích thước không gian bên trong của vận tải cơ II-76 này, có thể phán đoán rằng sẽ có khoảng 4 – 6 chiếc UCAV TB2 đã được Ankara cung cấp thêm cho đồng minh Kiev của mình. Chiếc II-76 của Không quân Ukraine chở theo nhiều hàng hoá quân sự bí mật, nó đã hạ cánh xuống sân bay Tekirdag của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở Corlu gần bờ biển Marmara. Đặc biệt, tại đây xuất hiện Trung tâm bay và huấn luyện Bayraktar Akinci, thuộc sở hữu của công ty Baykar Makina, nơi sản xuất máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 mà hiện đang được sử dụng tích cực trên Chiến trường Donbass. Ngay sau đó, chiếc vận tải cơ của II-76 của Ukraine đã hạ cánh tại xuống sân bay Odessa, hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin xác nhận nào về chủng loại hàng hoá trên nó, nhưng khá chắc chắn rằng đều là vũ khí. Trước đó, một thông tin được kiểm chứng vào tháng 11 cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển giao cho đồng minh Kiev một lô UAV, được cho là để phục vụ trên chiến trường Donbass cho Quân đội Ukraine. Cho đến nay, đã xác nhận có tới 3 chiếc Bayraktar TB2 Thổ Nhĩ Kỳ hiện thân tại Donbass do Ukraine sử dụng, tuy nhiên mới chỉ có 1 chiếc thực hiện tấn công, và không biết sẽ tăng lên thêm bao nhiêu. Về các Bayraktar TB2 này, đây là một UCAV tối tân thuộc biên chế của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, được biết đến sau chuyến bay đầu vào 7 năm trước, có thể điểu khiển từ xa hoặc tự động hoạt động, có giá thành lên tới 5tr USD/ chiếc. Qua các mặt trận vào theo đánh giá từ các quốc gia là nhà khai thác dòng UAV này của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng được đánh giá là mang hiệu năng rất tốt, đảm bảo được cả nhiệm vụ trinh sát hay tấn công cho quân đội sở hữu. Và có thể thấy rằng, với UAV Bayraktar TB2, chắc chắn Ukraine sẽ có một chút ưu thế hơn trong không chiến, nhưng không thể coi thường Nga, thậm chí dù đang “bận bịu” tại Donbass, họ vẫn cùng Syria giải quyết êm được vụ tấn công của Ankara hướng vào thành phố Ain Issa vừa qua. Hình ảnh UCAV Bayraktar TB2 tối tân của Thổ Nhĩ Kỳ ngoài thực tế. Nguồn: Baykar Technologies.

