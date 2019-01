Choáng với sức mạnh khẩu pháo tự hành hàng khủng của Pháp

Được nghiên cứu từ những năm 60 của thế kỷ trước, tới năm 1972 pháo tự hành AU-F1 GCT của Pháp bắt đầu được sản xuất và dây chuyền sản xuất bị dừng từ năm 1993 tới nay. Nguồn ảnh: Militarytoday. Đây là loại pháo tự hành có cỡ nòng 155mm cực kỳ khủng khiếp do Pháp sản xuất và sử dụng. Loại pháo này có tốc độ bắn tối đa lên tới 8 viên mỗi phút và đặc biệt, nó được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Militarytoday. Ngoài ra, trong trường hợp hệ thống nạp đạn tự động gặp vấn đề kíp chiến đấu vẫn hoàn toàn có thể nạp đạn bằng tay nhưng tốc độ bắn khi đó sẽ giảm xuống chỉ còn từ 1 tới 2 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Militarytoday. Khẩu pháo tự hành này có hoả lực chính là một khẩu pháo 155mm/L40 nghĩa là nòng pháo dài gấp 40 lần đường kính. Nó có tầm bắn tối đa 30 km khi sử dụng đạn phản lực, với các loại đạn pháo thông thường, tầm bắn của pháo cũng đạt tới 23,5 km. Nguồn ảnh: Militarytoday. Khẩu pháo này có dự trữ đạn là 42 viên và cả 42 viên đạn pháo này đều nằm trong hệ thống nạp đạn tự động sẵn. Dù có hệ thống nạp đạn tự động nhưng pháo tự hành AU-F1 GCT vẫn cần kíp chiến đấu tới 4 người. Nguồn ảnh: Militarytoday. Được xây dựng trên khung gầm của xe tăng chủ lực chiến trường AMX-30, pháo tự hành AU-F1 GCT có trọng lượng tổng cộng 42 tấn kèm theo hệ thống động cơ công suất 720 mã lực cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 60 km/h. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tầm hoạt động của khẩu pháo này vào khoảng 500 km kèm theo đó là khả năng vượt đường trường trên lý thuyết thì khá tốt nhưng thục tế do nó có trọng tâm khá cao nên việc di chuyển vào những đoạn đường xấu được khuyến cáo là hạn chế tối đa. Nguồn ảnh: Militarytoday. Hãng thiết kế AU-F1 GCT của Pháp còn khẳng định tháp pháo này có thể gắn được lên cả khung gầm xe tăng Leopard 1 hoặc T-72 - nghĩa là có thể nâng cấp các loại xe tăng đời cũ này thành pháo tự hành chỉ bằng cách gắn tháp pháo lên khung xe tăng có sẵn. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tuy nhiên không một hợp đồng nâng cấp nào được ký kết vào thời điểm Pháp còn sản xuất AU-F1 GCT. Tổng cộng Pháp đã chế tạo ra 250 khẩu pháo tự hành loại này trong suốt thời gian còn vận hành dây chuyền lắp ráp. Nguồn ảnh: Militarytoday. Mời độc giả xem Video: Pháo tự hành K9 hiện đại bậc nhất châu Á do Hàn Quốc thiết kế.

Được nghiên cứu từ những năm 60 của thế kỷ trước, tới năm 1972 pháo tự hành AU-F1 GCT của Pháp bắt đầu được sản xuất và dây chuyền sản xuất bị dừng từ năm 1993 tới nay. Nguồn ảnh: Militarytoday. Đây là loại pháo tự hành có cỡ nòng 155mm cực kỳ khủng khiếp do Pháp sản xuất và sử dụng. Loại pháo này có tốc độ bắn tối đa lên tới 8 viên mỗi phút và đặc biệt, nó được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Militarytoday. Ngoài ra, trong trường hợp hệ thống nạp đạn tự động gặp vấn đề kíp chiến đấu vẫn hoàn toàn có thể nạp đạn bằng tay nhưng tốc độ bắn khi đó sẽ giảm xuống chỉ còn từ 1 tới 2 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Militarytoday. Khẩu pháo tự hành này có hoả lực chính là một khẩu pháo 155mm/L40 nghĩa là nòng pháo dài gấp 40 lần đường kính. Nó có tầm bắn tối đa 30 km khi sử dụng đạn phản lực, với các loại đạn pháo thông thường, tầm bắn của pháo cũng đạt tới 23,5 km. Nguồn ảnh: Militarytoday. Khẩu pháo này có dự trữ đạn là 42 viên và cả 42 viên đạn pháo này đều nằm trong hệ thống nạp đạn tự động sẵn. Dù có hệ thống nạp đạn tự động nhưng pháo tự hành AU-F1 GCT vẫn cần kíp chiến đấu tới 4 người. Nguồn ảnh: Militarytoday. Được xây dựng trên khung gầm của xe tăng chủ lực chiến trường AMX-30, pháo tự hành AU-F1 GCT có trọng lượng tổng cộng 42 tấn kèm theo hệ thống động cơ công suất 720 mã lực cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 60 km/h. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tầm hoạt động của khẩu pháo này vào khoảng 500 km kèm theo đó là khả năng vượt đường trường trên lý thuyết thì khá tốt nhưng thục tế do nó có trọng tâm khá cao nên việc di chuyển vào những đoạn đường xấu được khuyến cáo là hạn chế tối đa. Nguồn ảnh: Militarytoday. Hãng thiết kế AU-F1 GCT của Pháp còn khẳng định tháp pháo này có thể gắn được lên cả khung gầm xe tăng Leopard 1 hoặc T-72 - nghĩa là có thể nâng cấp các loại xe tăng đời cũ này thành pháo tự hành chỉ bằng cách gắn tháp pháo lên khung xe tăng có sẵn. Nguồn ảnh: Militarytoday. Tuy nhiên không một hợp đồng nâng cấp nào được ký kết vào thời điểm Pháp còn sản xuất AU-F1 GCT. Tổng cộng Pháp đã chế tạo ra 250 khẩu pháo tự hành loại này trong suốt thời gian còn vận hành dây chuyền lắp ráp. Nguồn ảnh: Militarytoday. Mời độc giả xem Video: Pháo tự hành K9 hiện đại bậc nhất châu Á do Hàn Quốc thiết kế.