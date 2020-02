Choáng với dàn vũ khí Ấn Độ tự sản xuất được khoe ở triển lãm Defexpo 2020

Triển lãm Defexpo 2020 của Ấn Độ năm nay quy tụ rất nhiều nhà sản xuất quốc phòng trong và ngoài nước. Tuy nhiên ấn tượng nhất trong khuôn viên của triển lãm Defexpo 2020 lần này lại là dàn vũ khí nội địa của do Ấn Độ tự sản xuất. Nguồn ảnh: BMDP. Tên lửa phòng không tầm trung Akash do Ấn Độ tự sản xuất xuất hiện tại triển lãm lần này. Nguồn ảnh: BMDP. Pháo tự hành 155mm chiều dài nòng bằng 52 lần đường kính mang tên K9 Vajra-T. Đây là loại pháo tự hành được Ấn Độ tự sản xuất trong nước dựa trên giấy phép sản xuất K9 Thunder của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: BMDP.Xe tăng chủ lực Arjun I do Ấn Độ tự nghiên cứu và sản xuất - đây là xe tăng chủ lực chiến trường nằm trong chương trình nghiên cứu và phát triển được chính phủ Ấn Độ đầu tư trọng điểm. Nguồn ảnh: BMDP. Bệ phóng tên lửa BrahMos di động, sản phẩm hợp tác Nga - Ấn Độ hiện tại đã cho ra đời siêu phẩm tên lửa BrahMos - tên lửa hành trình diệt hạm tốt bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: BMDP. Hệ thống điều khiển hoả lực di động Olokatsionnaya được sản xuất bởi Bharat Electronics của Ấn Độ. Nguồn ảnh: BMDP. Xe bọc thép chống đạn MRAP được sản xuất bởi tập đoàn BEML của Ấn Độ. Nguồn ảnh: BMDP. Trực thăng hạng nhẹ đa dụng (LUH) do tập đoàn Hindustan Aeronautics của Ấn Độ tự thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: BMDP. Thậm chí, Ấn Độ còn mang đến triển lãm lần này tên lửa Shakti. Đây là loại tên lửa chống vệ tinh được Ấn Độ tự nghiên cứu sản xuất. Nguồn ảnh: BMDP. Xe chiến đấu điều khiển từ xa được thiết kế và sản xuất bởi Defence Master cũng thuộc Ấn Độ. Nguồn ảnh: BMDP. Pháo kéo cỡ nòng 155mm chiều dài nòng bằng 45 lần đường kính nòng pháo được cho là sẽ sớm thay thế cho khẩu pháo M-46 cỡ nòng 130mm phổ biến từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: BMDP. Cơ cấu súng máy điều khiển từ xa mang tên RCWC do phòng nghiên cứu thuộc bộ Bộ quốc phòng Ấn Độ phát triển. Nguồn ảnh: BMDP. Tại DefExpo 2020, Ấn Độ còn cho trưng bày cả mô hình tàu sân bay của nước này - mặc dù tàu sân bay nội địa Vikant này của Ấn Độ vẫn chưa được hoàn thiện. Nguồn ảnh: BMDP. Mời độc giả xem Video: Xe tăng Arjun I do Ấn Độ tự sản xuất trong nước.

