Choáng với bom dẫn đường chống hạm được Đức trong CTTG 2

Bom dẫn đường Fritz X là loại bom chống hạm có dẫn đường đầu tiên trên thế giới được triển khai ra chiến trường và cũng là loại bom thông minh đầu tiên đánh chìm được chiến hạm đối phương. Nguồn ảnh: Wiki. Về cơ bản thì đây vẫn chưa phải loại bom dẫn đường hoàn toàn mà có thể coi nó là bom bán dẫn đường khi nó vẫn cần có người điều khiển bằng sóng radio để dẫn đường. Nguồn ảnh: Wiki. Cụ thể, sau khi thả khỏi máy bay xạ thủ sẽ điều khiển bom Fritz X thông qua sóng radio và ống nhòm để căn chỉnh hướng của quả bom tới đúng mục tiêu. Nguồn ảnh: Fiulio. Cấu tạo của Fritz X giống với một quả bom lướt, nó có các cánh được điều khiển để có thể lái quả bom tới đúng mục tiêu theo chỉ dẫn của xạ thủ. Khi sử dụng, máy bay ném bom Fritz X sẽ bay trên tầm phòng không của đối phương và tấn công một cách bất ngờ bằng loại bom chính xác này. Nguồn ảnh: Tube. Dù Fritz X không có khả năng tấn công đêm do xạ thủ cần ánh sáng để nhìn rõ nó qua ốm nhòm, tuy nhiên với tầm hoạt động tối đa có thể lên tới 5 km của loại bom này, nó hoàn toàn có khả năng tấn công một cách cực kỳ bất ngờ với những mục tiêu trên mặt nước của đối phương. Nguồn ảnh: Common. Từ tháng 12/1941, đã có khoảng vài trăm đơn vị vũ khí loại này được triển khai ra chiến trường. Các loại máy bay mang theo bom Fritz X chủ yếu là các loại Dornier Do 217 hay Heinkel He 111. Phiên bản hiện đại hơn là He 117A thực tế lại không tương thích với Fritz X và thường xảy ra sự cố kỹ thuật. Nguồn ảnh: Wiki. Mặc dù vậy phải tới năm 1943 loại bom này mới được triển khai ra chiến trường Địa Trung Hải để tấn công các tàu chiến của đối phương trong cảng Sicily - khi đó đã bị phát xít Đức chiếm đóng. Tuy nhiên không có báo cáo nào khẳng định rằng các loại bom này đã đánh trúng mục tiêu trong ngày đầu ra mắt này. Nguồn ảnh: Flow. Phải tới tháng 9/1943, tuần dương hạm hạng nhẹ USS Savannah của Hải quân Mỹ mới trở thành nạn nhân đầu tiên của bom thông minh trong lịch sử chiến tranh khi nó bị Fritz X đánh trúng trong lúc tấn công vào Salerno. Pha đánh trúng mục tiêu đầu tiên của Fritz X đã đánh trúng vào kho đạn của Savannah và khiến 197 thuỷ thủ đoàn Mỹ thiệt mạng ngay lập tức. Nguồn ảnh: Bombing. Về cơ bản, quả bom này có trọng lượng 1362 kg với chiều dài đạt 3,32 mét và sải cánh rộng 1,4 mét. Bom có đường kính 85,3 cm và được trang bị hai loại đầu đạn bao gồm đầu đạn nổ xuyên giáp và đầu đạn Amatol cực mạnh (một hỗn hợp của TNT và Nitrat Amoni). Nguồn ảnh: Tube. Đầu đạn của quả bom có trọng lượng lên tới 320 kg. Theo tính toán nếu đầu đạn này tấn công chính xác nó có thể tiêu diệt gần như mọi loại tàu nổi của Mỹ và Anh thời bấy giờ chỉ bằng duy nhất một pha tấn công.Nguồn ảnh: Shoot. Tốc độ của Fritz X là không cao, chỉ 343 mét/giây nhưng bù lại nó khiến xạ thủ dễ dàng điều khiển hơn và có thậm chí có thể đổi mục tiêu thoải mái khi đang bay trên không nếu lợi thế chiến thuật thay đổi bất ngờ.Nguồn ảnh: Museum. Tới năm 1944, Hải quân Mỹ mới phát triển thành công loại bom dẫn đường bằng sóng radio tương tự với Fritz X mang tên VB-1 Azon. Tuy nhiên Azon kém hơn Fritz X gần như mọi mặt, nhất là tầm điều khiển chỉ tối đa được 1500 mét trong điều kiện thời tiết tốt. Nguồn ảnh: Tube. Mời độc giả xem Video: Thước phim màu quý giá về hải quân các nước trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

