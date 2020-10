Choáng váng trước top 10 máy bay quân sự đắt "kinh dị" của Mỹ

Máy bay ném bom B-2A là chiếc máy bay quân sự đắt nhất của Không quân Mỹ. Khi mà giá của một chiếc B-2A trong năm 1998 đã lên tới 1,16 tỷ USD, chi phí cho một lần bay là 128.805 USD. VC-25 là một máy bay quân sự đặc biệt phục vụ cho các Tổng thống Mỹ. Năm 1990 giá chế tạo của nó là 330 triệu USD, chi phí cho một lần bay là 206.337 USD. B-1B là oanh tạc cơ chiến lược siêu thanh tầm xa đa năng do công ty Rockwell chế tạo. Nó có khả năng bay liên tục 12000km, có thể thực hiện nhiệm vụ ném bom chiến lược liên lục địa. Giá của B-1B là 317 triệu USD, chi phí một lần bay là 58.488 USD. E-8C là một loại máy bay giám sát tầm xa hiện đại. Tuy nó cũng giống với E-3A trang bị radar tính năng cao và thiết bị hiện đại khác, nhưng đối tương giám sát của nó chủ yếu là mục tiêu mặt đất. Giá chế tạo của E-8C là 244 triệu USD, chi phí một lần bay là 73.234 USD. Máy bay chỉ huy đường không E-4B được cải biến từ Boeing 747-200B của Mỹ. Giá E-4B là 223 triệu USD, chi phí cho một lần bay 149.253 USD. AC-130 là một máy bay cường kích hạng nặng chuyên dùng cho tác chiến đặc biệt được phát triển trên nền tảng vận tải cơ C-130. Giá của AC-130H là 210 triệu USD, chi phí một lần bay 173.253 USD. F-22 là máy bay chiến đấu thế hệ 5 một ghế ngồi 2 động cơ, tính năng tàng hình cao do công ty Lockheed Martin và Boeing phối hợp nghiên cứu, là chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên trên thế giới được đưa vào sử dụng. Giá của F-22A là 143 triệu USD, chi phí một lần bay 59.166 USD. F-35 là máy bay chiến đấu tấn công thế hệ mới được Mỹ và các nước đồng minh khác phối hợp phát triển, do công ty Lockheed Martin và Northrop Grumman liên kết chế tạo. F-35 được phát triển với ba phiên bản với đơn giá khác nhau gồm: F-35A (Không quân Mỹ) có giá 122 triệu USD; F-35B (Thủy quân Lục chiến Mỹ) giá 150 triệu USD và F-35C (Hải quân Mỹ) có giá 139,5 triệu USD. Chi phí vận hành ước tính 30-40.000 USD/giờ bay. V-22 là máy bay "lai trực thăng" có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng và khoảng cách ngắn do công ty trực thăng Bell và công ty Boeing thiết kế chế tạo. Được biết, giá phiên bản Không quân Mỹ CV-22B là 90 triệu USD, chi phí cho một lần bay 65.684 USD. B-52H là mẫu cuối cùng của oanh tạc cơ B-52, cũng là mẫu duy nhất đang phục vụ. Nó cùng với máy bay ném bom B-2 và B-1B tạo thành lực lượng tấn công hạt nhân chiến lược trên không của Mỹ. Năm 2012 giá chế tạo một B-52H là 84 triệu USD, chi phí cho một lần bay là 67.005 USD. Video Siêu máy bay ném bom chiến lược số một của Mỹ - Nguồn: QPVN

