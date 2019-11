Choáng: Trung Quốc chê bai vũ khí Nga, công khai chỉ trích Moscow "quảng cáo láo"

Sau sự việc Không quân Israel sử dụng các loại chiến đấu cơ F-16 tấn công vào lãnh thổ Syria ở quy mô lớn nhưng dàn tên lửa S-400 và S-300 của Nga đã "án binh bất động", truyền thông Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ tổ hợp phòng không đắt đỏ đầy "hiện đại" do Nga quảng cáo này. Nguồn ảnh: Rumil. Theo đó, phía Trung Quốc khẳng định việc các tổ hợp phòng không tầm xa S-300PM hay thậm chí là S-400 của Nga không thể phát hiện được số lượng lớn chiến đấu cơ F-16 của Israel là điều "không thể chấp nhận" được. Nguồn ảnh: Rumil. "Các cuộc không kích dữ dội của Israel vào thủ đô Damascus của Syria có thể là đã đủ để chứng minh sự thất bại của S-400, khác xa những gì Nga vẫn quảng cáo" - Truyền thông Trung Quốc khẳng định. Nguồn ảnh: Rumil. Phía Trung Quốc cũng chỉ ra rằng, nếu như F-16 - một loại máy bay thế hệ bốn không hề có khả năng tàng hình có thể vượt mặt S-400 thì chắc chắn, tổ hợp tên lửa của Nga này sẽ không thể bắt bám được các máy bay tàng hình thế hệ năm. Nguồn ảnh: Rumil. Với hiệu suất chiến đấu kém cỏi của mình, Nga chắc chắn sẽ phải đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc các tổ hợp tên lửa phòng không của nước này bất lực trước chiến đấu cơ đời cũ của đối phương. Nguồn ảnh: Rumil. Từng được quảng cáo là tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại bậc nhất thế giới, S-400 của Nga có giá bán không hề rẻ, mọi hợp đồng mua bán tổ hợp này tới nay đều có giá trị tính theo tỷ USD. Nguồn ảnh: Rumil. Thậm chí, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng vì tổ hợp tên lửa S-400 của Nga mà "bỏ qua" chiến đấu cơ F-35 của Mỹ - thậm chí còn "bỏ qua" cả mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Mỹ và Ankara. Nguồn ảnh: Rumil. Nếu như S-400 tỏ ra kém cỏi trong tác chiến thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới chắc chắn sẽ "ôm hận" vì không những mất rất nhiều tiền mà còn phải đánh đổi rất nhiều "quyền lợi" để có thể tiếp cận được với tổ hợp này. Nguồn ảnh: Rumil. Hiện tại, truyền thông Nga vẫn đang "quanh co" cho rằng cần phải có dữ liệu chính xác từ các tổ hợp này để có thể xác minh được rằng liệu tổ hợp S-400 có "vô dụng" thật hay do các yếu tố khách quan khác tác động. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Tổ hợp tên lửa S-400 Triumf của Nga phóng thử khi diễn tập.

