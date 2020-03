Choáng ngợp trang bị siêu "khủng" của đặc nhiệm tinh nhuệ Singapore

Trong 4 năm qua, kể từ 2016, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố thuộc Lực lượng Vũ trang Singapore đã trải qua nhiều quá trình cải tổ và tái trang bị lại nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm năng từ nguy cơ bị tấn công khủng bố. Và lực lượng chống khủng bố của Singapore với tên gọi là SOTF (Special Operations Task Force) sẽ được xây dựng dựa trên các đơn vị đặc biệt chủ chốt của nước này gồm biệt kích CDO FN thuộc Lục quân và biệt kích người nhái NDU thuộc Hải quân. Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Singapore công bố, các đơn vị chống khủng bố SOTF đã được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất. Đứng đầu trong danh sách vũ khí cho đặc nhiệm chống khủng bố Singapore là mẫu súng tiểu liên FN P-90 được Quân đội Singapore đưa vào trang bị từ năm 2002. P-90 có thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 2.6kg được trang bị hộp tiếp đạn 50 viên và có tốc độ bắn cực nhanh lên tới 900 viên/phút. Súng shotgun Remington Model 870 MSC trang bị yêu thích của nhiều đơn vị chống khủng bố trên thế giới. 870 MCS sử dụng đạn ghém, có trọng lượng tối đa chỉ 3.6kg thậm chí thấp với biến thể rút ngắn, nó cực kỳ hiệu quả khi cận chiến với sức công phá lớn phù hợp với tác chiến đô thị hoặc tấn công các mục tiêu trong khu vực hạn chế. Dù khá thành công với dòng súng trường tấn công SAR-21, nhưng Singapore vẫn trang bị khẩu HK416 cho tất cả các đơn vị đặc nhiệm của mình bao gồm cả Lục quân, Không quân và Hải quân. Do đó cũng sẽ dễ hiểu khi SOTF được trang bị mẫu súng trường tấn công tiên tiến này. Súng trường tấn công HK416 sử dụng đạn tiêu chuẩn 5.56mm của NATO với trọng lượng chỉ gần 3kg, nó có tốc độ bắn từ 700-900 viên/phút được trang bị hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 30 viên. Tầm bắn hiệu quả của HK416 là 300m. Trong ảnh là một đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Lực lượng Vũ trang Singapore. Không dừng tại đó, SOTF còn sở hữu nhiều loại phương tiện bay trinh sát không người lái (UAV) khác nhau từ mini UAV cho đến các UAV cỡ lớn như Heron I do Israel chế tạo. Một trang bị khác không thể thiếu đối với các đơn vị chống khủng bố của Singapore là xe bọc thép kháng mìn MRAP PCSV do nước này tự chế tạo. Mỗi xe bọc thép PCSV đều được trang bị hệ thống vũ khí tự động 7.62mm. Lực lượng biệt kích thuộc Hải quân Singapore huấn luyện tác chiến chống khủng bố trên biển với trực thăng vận tải đa năng AS332 Super Puma. Video Giới thiệu Special Operations Task Force của Singapore - Nguồn: Bachtiar Adi April@Youtube

