Choáng: Lục quân Trung Quốc dùng nhiều xe tăng bằng cả Nga, Mỹ cộng lại

Chưa hề có một con số chính thức nào được Quân đội Trung Quốc (PLA) tuyên bố về số lượng xe tăng mà mình có trong trang bị. Tuy nhiên theo ước tính của các nhà quan sát cũng như số liệu tình báo thu thập được, lục quân Trung Quốc đang sở hữu một đội xe tăng khổng lồ, đa dạng chủng loại. Trong số đó có cả những loại sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước cho đến loại tiên tiến hàng đầu trên thế giới hiện nay. Ảnh: Đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99A của Trung Quốc duyệt binh. Theo tạp chí The National Interest cho biết hiện đang có khoảng gần 7.000 xe tăng đang hoạt động trong các đơn vị của lục quân Trung Quốc. Còn theo cuốn sách The Military Balance 2020 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đưa ra một con số có phần khiêm tốn hơn, 5850 chiếc trong biên chế. Số xe tăng này không tính đến các loại cũ hơn đang trong quá trình niêm cất trong các kho dự trữ. Ảnh: Xe tăng Type-99 của Trung Quốc trong cuộc diễn tập với Nga năm 2018. Tuy nhiên, kể cả trong một ước lượng khiêm tốn nhất, Trung Quốc vẫn vượt mặt các quân đội phát triển khác trên thế giới về số lượng xe tăng. Theo IISS, lục quân Nga hiện có 2.800 xe tăng trong biên chế và khoảng 10.000 chiếc đang niêm cất, còn Mỹ đang có khoảng 2.400 chiếc đang phục vụ, 3.300 chiếc niêm cất. Như vậy, số lượng xe tăng đang trong trạng thái chiến đấu của cả Nga và Mỹ cộng lại vẫn chưa bằng số xe tăng mà Trung Quốc đang sử dụng. Ảnh: Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A của Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Dù vậy, sự khổng lồ về số lượng của xe tăng Trung Quốc không đồng nghĩa với tính thống nhất. Hiện nay lục quân PLA đang vận hành gồm 6 mẫu xe tăng là Type-59, Type-79, Type-88, Type-96, Type-99 và mới nhất là Type-15. Cùng với đó là 10 phiên bản nâng cấp khác nhau của các dòng xe trên. Trong đó có những chiếc đã được chế tạo từ những năm 1960 cũng như có những chiếc cực kỳ hiện đại được sản xuất gần đây có tuổi đời chưa tới 10 năm. Ảnh: Đội hình xe tăng chiến đấu hạng trung Type-59 của Trung Quốc trên Quảng trường Thiên An Môn. Trong nhiều đơn vị Tăng - thiết giáp Trung Quốc vẫn còn sử dụng nhiều xe tăng Type-59 được chế tạo từ đầu thập niên 1960 cho đến giữa những năm 1980 với số lượng lớn, là phiên bản của xe tăng T-54 Liên Xô nổi tiếng. Theo IISS, Trung Quốc đang vận hành khoảng 1.500 - 1.600 chiếc Type-59 nhiều phiên bản trong khi đó The Nation Interest trích dẫn số liệu khoảng 2.900 chiếc. Ảnh: Một đơn vị Tăng - thiết giáp Trung Quốc với các xe Type-59D nâng cấp. Số lượng lớn các xe tăng Type-59 đã được nâng cấp với việc thay thế pháo nòng xoắn 100mm bằng pháo 105mm kiểu Phương Tây và bổ sung thêm giáp phản ứng nổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều xe tăng Type-59 nguyên bản chưa được nâng cấp với sức mạnh cơ bản, đây là những chiếc đã có tuổi đời khoảng 70 năm phục vụ chiến đấu. Ảnh: Xe tăng Type-59 nguyên bản vẫn còn đang phục vụ trong lục quân Trung Quốc. Ngoài ra, cũng có khoảng 200 chiếc Type-79 và Type-88 A/B là các phiên bản phát triển dựa trên Type-59 trong thập niên 1970 đến 1980 vẫn đang phục vụ trong lục quân Trung Quốc. Trong đó, số lượng lớn loại Type-79 đã được chuyển qua mục đích huấn luyện, giảng dạy thay vì sẵn sàng chiến đấu do tính năng không còn đảm bảo. Ảnh: Xe tăng Type-88 duyệt đội hình qua Quảng trường Thiên An Môn. Xương sống của lực lượng Tăng - thiết giáp Trung Quốc hiện nay là xe tăng chiến đấu chủ lực Type-96 và các phiên bản nâng cấp Type-96A/B được phát triển từ đầu thập niên 1990 và chính thức gia nhập biên chế từ năm 1997. Theo ước tính, đang có 2.500 chiếc đang phục vụ và nó vẫn được chế tạo mới liên tục dẫu cho đã có sự xuất hiện của các mẫu xe tăng mới hơn. Ảnh: Type-96 của Trung Quốc hành quân cơ động chiến đấu. Hiện đại nhất trong biên chế lục quân Trung Quốc hiện nay là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99 chính thức phục vụ từ năm 2001 và phiên bản Type-99A biên chế từ sau năm 2010. Theo số liệu thống kê đang có khoảng 1.100 chiếc loại này đang được PLA sử dụng, là loại chiến xa có sức mạnh tuyệt vời nhất của họ, thông số kỹ thuật có thể coi là một trong những loại xe tăng bậc nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại, có tính cạnh tranh cao. Ảnh: Đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99A duyệt binh. Mẫu xe tăng mới nhất của Trung Quốc vừa được phát triển vài năm gần đây là Type-15. Đây là phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nhẹ chuyên biệt cho tác chiến vùng sơn cước với trọng lượng nhẹ, độ cơ động cao và hỏa lực tốt. Dẫu vậy, do đặc thù tác chiến hạn chế nên số lượng sản xuất không nhiều, chỉ có 200 chiếc hiện đang phục vụ. Ảnh: Xe tăng chiến đấu hạng nhẹ Type-15 của Trung Quốc. Như vậy có thể thấy rằng, Type-59 chiếm khoảng 25-27% số lượng xe tăng Trung Quốc đang phục vụ, Type-79/88 chiếm khoảng hơn 8%, loại Type-96 chiếm tới hơn 43% và loại Type-99 hiện đại nhất chiếm khoảng 19%. Số còn lại là Type-15 hạng nhẹ chiếm khoảng 3% nhưng cũng góp phần rất quan trọng trong các trường hợp xung đột đặc biệt, giải bài toán xe tăng hạng nhẹ nan giải của PLA. Ảnh: Đội hình Type-99A duyệt binh. Và ngay cả trong trường hợp chỉ tính đến số lượng các loại xe tăng hiện đại có sức chiến đấu cao như Type-96, Type-99 và Type-15 thì Trung Quốc vẫn có lực lượng Tăng đông đảo hơn cả Nga, Mỹ và đứng số một thế giới. Qua đó có thể thấy được rằng quân đội nước này đang sở hữu đội xe tăng đông đảo và đáng gờm, không thể xem nhẹ như thế nào. Ảnh: Xe tăng Type-99A của Trung Quốc. Có thể nói rằng, Trung Quốc đang có một lực lượng tăng với số lượng áp đảo hàng đầu trên thế giới. Dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều dấu hỏi lớn về việc chất lượng của các loại xe tăng này như thế nào và độ tin cậy khi vận hành các loại vũ khí ra sao, cộng với đó là việc liệu chương trình huấn luyện binh sĩ sử dụng khí tài tốt đến đâu. Tuy nhiên qua các Hội thao Quân sự Quốc tế như ARMY Games với sự góp mặt của xe tăng Type-96B và kíp lái Trung Quốc, ta thấy được xe tăng của họ cũng thực sự là có năng lực, không thể xem nhẹ. Ảnh: Đội hình xe tăng Type-96 của lục quân Trung Quốc. Video Lính xe tăng Trung Quốc gục ngã bất tỉnh trong lúc thi đấu Tank Biathlon - Nguồn: Army Games 2020

